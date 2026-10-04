Gobernadores, PASO y Corte Suprema: los frentes que complican la hoja de ruta de Javier Milei

Javier Milei y su Gabinete empezaron en París una negociación con los gobernadores que será decisiva. Sus resultados comenzarán a conocerse en los próximos días y definirán el escenario electoral que tendrá el Presidente para buscar su reelección. Otros actores de peso, como la Corte Suprema de Justicia , también se asomaron.

La rosca tuvo un capítulo en la Casa Rosada con una hermética reunión de la mesa política, en la que se abordó el resto del año legislativo. Martín Menem y Patricia Bullrich dejaron claro que no aceptarán ningún capricho de Santiago Caputo que los obligue a perder votaciones.

La caída del capítulo 11 del Presupuesto 2026, en diciembre, fue la última concesión al asesor presidencial. Era el mejor momento de Milei y, aun así, los aliados rechazaron aquel fragmento del proyecto más importante del Poder Ejecutivo, porque incluía la derogación de la emergencia en discapacidad.

Menem no está dispuesto a repetir la experiencia y por eso se anticipó con una propuesta sobre el tema que no fue bienvenida por Toto Caputo . El dictamen que firmó La Libertad Avanza es opuesto a uno de los capítulos que el ministro de Hacienda escribió en el Presupuesto.

Menem quiere tratarlo el 21 de octubre, junto a los dictámenes de sobreendeudamiento de las familias y al de soberanía de Malvinas. Su primer desafío es evitar que seis días antes la oposición abra el recinto para tratar esos temas y el polémico DNU 70/2023, que quedó en la mira por el fallo de la Corte.

La tesión con los gobernadores

El pasado martes ninguna usina oficialista dio detalles de las discusiones que hubo en Balcarce 50. La única decisión que trascendió fue la de agotar esfuerzos para gestionar con los gobernadores la suspensión de las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO). Diego Santilli reanudó las conversaciones con los mandatarios en los alrededores de la Torre Eiffel y las continuará en su despacho.

El proyecto de Presupuesto quedará para fin de año. Se tratará en Diputados el 18 o 25 de noviembre y, en el mejor de los casos, en diciembre sería sancionado en el Senado. Los jefes provinciales lo quieren aprobar con modificaciones para que no se licúen los ingresos.

Los tiempos corren y sus referentes legislativos no deberán caer en la misma trampa que en 2024. Si para el 20 de noviembre la iniciativa todavía no fue dictaminada en Diputados, el Gobierno podrá postergarla, reconducir las partidas del año anterior y reasignarlas a gusto.

Será una amenaza de Santilli a los mandatarios si se resisten a reducir el itinerario electoral. El cuello de botella está en el Senado, donde la UCR y el PRO no dan garantías. El radicalismo tiene diez votos, más de la mitad responde a gobernadores y su única propuesta fue una primaria opcional por inscripción, idea que no pasa el filtro de la Casa Rosada.

La disputa por las PASO

En los próximos días habrá una tarea intensa liibertaria para persuadir a los mandatarios radicales. Avanzan proyectos reclamados por gobernadores de esta fuerza que están postergados, como la transferencia del centro de acopio y embarque Barranqueras, una exigencia del mandatario de Chaco, Leandro Zdero.

En la sesión del 21 de octubre que planea Menem podría estar ese expediente y otros que pidan la UCR y el PRO. Los gobernadores Alfredo Cornejo (Mendoza) y Juan Pablo Valdés (Corrientes) son decisivos. De mínima, exigen garantías de no tener listas libertarias en sus contiendas locales, un reclamo que comparten con los mandatarios de partidos provinciales.

Mauricio Macri sigue atrincherado. El jefe del PRO en el Senado, Martín Goerling, anunció que quieren sostener las PASO. Si el expresidente acuerda la paz con Karina Milei podría aportar a sus diputados. Nadie lo descarta.

Encuentro regional del PRO en Jujuy, una provincia a la que le tengo un cariño enorme. Jujuy ocupa un lugar especial en la historia del PRO y también nos muestra mucho de lo que la Argentina puede hacer cuando aprovecha su potencial.



Seguimos con una tarea clara: construir… pic.twitter.com/f0qfctpRAb — Mauricio Macri (@mauriciomacri) September 25, 2026

La confianza es el mayor problema. Sólo un anuncio de El Jefe a favor de despejar las contiendas provinciales puede darles certezas a los gobernadores..La presentación de candidaturas en las provincias es el año próximo y la Cámara Nacional Electoral pidió definir el cronograma de votación de los comicios presidenciales antes de fin de año.

Por ahora, desde el Gobierno filtran esas promesas en off the récord, pero nadie habla a viva voz. “Tenemos candidatos en todos lados”, aclaran en la Casa Rosada cada vez que consultan sobre las contiendas locales, donde, en verdad, no abundan candidatos libertarios decididos a jugar.

Las otras demandas

La negociación con los gobernadores tiene otros dos capítulos. Uno es el de los acuerdos bilaterales, que empezarán a fluir. Anuncios de inversiones y avales de deuda se anotan en la cima de los reclamos de las provincias.

La discusión por la letra chica del Presupuesto será tensa y, por eso, Santilli prefiere dejarla para el final. Los bosquejos que circularon por las provincias identificaron varias trampas.

Las partidas de Aportes al Tesoro Nacional (ATN) una vez más están subestimadas. Los gobernadores nunca lograron que Milei las liquide en su totalidad, incluso cuando son para utilizar en distritos que tienen urgencias.

Los impuestos que más recaudan (Retenciones y Combustibles) no se reparten en las provincias. Los giros discrecionales a cada jurisdicción tampoco están garantizados: quedan a merced de partidas que tienen fines diversos, como cubrir los faltantes para pagar pensiones por discapacidad.

Este tema tiene al Gobierno dividido. Menem bajó la orden a su tropa de no negociar con las organizaciones del sector hasta la sesión que convocaría el 21, porque teme un conflicto mayor. Por caso, el diputado Bertie Benegas Lynch no solicitó un informe de impacto fiscal como pidieron los aliados.

Si llega al día del debate en el recinto sin diálogo con la sociedad civil, el riojano tendrá más opción que escuchar los reclamos para evitar la octava derrota legislativa de LLA en una votación por discapacidad. Algunos aliados que garantizaron el despacho oficial, como el misionero Oscar Herrera Ahuad, están dispuestos a votar la emergencia con el peronismo si no hay correcciones.

El PRO y la UCR están dispuestos a avalar aclaraciones, pero no a ampliar las obligaciones. Están dispuestos a reescribir varios párrafos.

El problema que faltaba

La Corte Suprema sumó un inconveniente inesperado para Milei con su fallo para restablecer el artículo del DNU 70/23 que eliminó la ley de tierras y habilitó la compra indiscriminada de parcelas por parte de extranjeros.

La repercusión pública que tuvo este tema en julio, cuando en el Senado La Libertad Avanza tuvo que eliminar un capítulo de la ley de inviolabilidad de la propiedad privada, convirtió el fallo del máximo tribunal en un inoportuno conflicto para el Presidente.

Unión por la Patria cerró una discusión de dos años y decidió ir al recinto para intentar derogar el megadecreto. El Senado rechazó el trámite en marzo de 2024 y si se repite en Diputados, la totalidad del contenido queda eliminado inmediatamente.

Sería un cimbronazo para el Gobierno y Milei podría usarlo políticamente. Por caso, debería iniciar una regulación del mercado de alquileres y del sistema de salud que enfrentaría a los referentes de esos sectores con la oposición.

Los gobernadores no se animan a dar un golpe así y ninguno firmó la convocatoria a sesión en Diputados para tratar el DNU, el 15 de octubre. Sólo Hugo Passalacqua (Misiones) aportaría sus votos a la oposición. Sin el decreto, volverá a funcionar el Instituto Nacional de Yerba Mate (INYM). Algunos peronistas no están seguros de participar.

El jefe de la bancada de UP, Germán Martínez, siempre tuvo el diagnóstico de que el mega-DNU sería ratificado si se discutía en el recinto y por eso fue partidario de esperar el momento justo. Con el fallo de la Corte, el santafesino aceptó la posición de los grupos más intransigentes de su bloque, que apuestan a todo o nada.

La maga de siempre

La decisión del máximo tribunal dejó atónitos a todos los referentes de La Libertad Avanza, que tejen las más variadas hipótesis. Generó mucho temor que el fallo sólo se refiera a la idoneidad del denunciante (el CECIM de La Plata) y no a la constitucionalidad del vasto DNU, que deberá discutir tarde o temprano.

Hay expedientes en las oficinas de la Corte que tal vez puedan derivar en otro fallo polémico durante la campaña electoral. Karina tiene motivos para estar ofuscada. Negoció ella misma con el titular del máximo Tribunal, Horacio Rosatti, para que el hijo del cortesano, Emilio Rosatti, sea nombrado por el Senado juez federal.

La hermana de Milei teme que los supremos quieran borrar el DNU por presión de los principales empresarios del país, que no están conformes con algunas de las medidas que rigen hace dos años a partir de esa decisión. No soy muchos y quizá estén asustados por el poderío que sumó en Comodoro Py el ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques. El mensaje de la Corte llegó justo después de que el funcionario no descartara apurar los pliegos para cubrir las dos vacantes en el máximo tribunal.

La oportunidad es lo que más le duele al Gobierno: la decisión se conoció horas antes de iniciarse el debate del proyecto sobre soberanía de Malvinas en Diputados, arruinado por la coyuntura.

El texto tiene un sinfín de disposiciones escritas por la secretaria Legal y Técnica de la presidencia, María Ibarzábal Murphy que para los bloques aliados son otras cosa que trucos para empoderar las áreas que controla su jefe, Santiago Caputo.

“La maga”, como le llaman en el Congreso, por su cercanía al asesor presidencial y su escaso rigor jurídico (fue capaz de firmar una resolución para suspender una ley) envió a una funcionaria al plenario de comisiones que no conformó a la oposición. Tuvo que hablar ella con aliados los días siguientes para remontar la negociación. Sólo pueden prosperar los capítulos para ampliar los sujetos alcanzados con penas por explotar recursos en Malvinas y ampliar las penas.

La oposición coincide en que el Consejo de Seguridad propuesto es un grupo de tareas para que las Fuerzas Armadas y la SIDE desplieguen su personal por el país sin control y con el monitoreo de Estados Unidos. Es curioso que no esté el Ministerio de Seguridad. La omisión podría explicarse en que el área está en manos de Alejandra Monteoliva, cercana a Bullrich. El capítulo con sanciones por incidencia extranjera en procesos electorales, no pasan el filtro de ningún bloque.

La Piba está

Bullrich mantuvo el Senado cerrado y lo abrirá a cuentagotas la semana próxima. Una reunión será en la comisión de Acuerdos, donde Karina buscará confirmar a Nadia Márquez como presidenta, en reemplazo del fallecido Juan Carlos Pagotto.

La exministra quiere ese lugar para ella o para Luis Juez, pero El Jefe no lo cederá. Bullrich sigue con su agenda propia. Estuvo en el Coloquio de IDEA junto a un grupo de colaboradores, en el que se destacó el diputado pampeano Martín Matzkin, uno de los que están dispuesto a diferenciarse cuando haga falta.

En la cámara alta el próximo tema en llegar al recinto debe ser la reforma política, si es que Santilli acuerda con los gobernadores la suspensión de las PASO, el próximo tema que debe llegar al recinto. Bullrich salió de esa negociación y en la última audiencia sobre el tema no se mostró tan preocupada: recordó que la Cámara Electoral dio tiempo hasta el 31 de diciembre para decidir. No queda mucho.