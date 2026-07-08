Neuquén: dividido en la Legislatura, el peronismo rastrea la unidad para construir una alternativa provincial

Con un bloque fragmentado y quebrado en dos partes, el peronismo de Neuquén transita el año legislativo con severos problemas para mostrar cohesión y sincronía, mientras intenta darle forma a una alternativa de cara a las elecciones 2027.

La distancia entre el sector que representa la legisladora Lorena Parrilli con el que lidera el ex secretario de Energía, Darío Martínez , parece agrietarse cada vez más a medida que avanza la gestión parlamentaria.

En la actualidad el bloque está compuesto por tres legisladores. De un lado se encuentra el tándem que integra Martínez con Darío Peralta y del otro, en soledad, está Parrilli.

Los desencuentros se volvieron parte del cotidiano de la Legislatura y se evidencian en la falta de acompañamiento a iniciativas de ley o de resolución que presentan desde el mismo bloque. Martínez y Peralta no firman las que eleva Parrilli y la diputada tiene que buscar aliados de otros bloques para darle sustento político a sus proyectos.

El peronismo de Neuquén viene resquebrajado desde hace tiempo. El costado más claro de esa ruptura se expresa en la vida partidaria, donde el Consejo y el Congreso justicialista se concentran en fuerzas con miradas opuestas respecto a la mirada provincial. Y también nacional.

"El Turco" Asaad, el día en que asumió la presidencia del PJ de Neuquén. La elección interna no cerró todas las heridas.

Como contó oportunamente Letra P, en marzo de este año, una liga de intendentes cercanos al oficialismo provincial se impuso en las elecciones del Consejo del Partido Justicialista, corriendo de ese lugar al ala más cercana al kirchnerismo que había comandado el espacio referenciado en el exsenador Oscar Parrilli.

Pero la conducción de José Carlos "Turco" Asaad, intendente de Vista Alegre, se tropezó rápidamente con la reorganización del parrillismo que se impuso en el reparto de nombres que definió el Congreso del partido.

El exdiputado provincial Luis "Pichi" Sagaseta quedó al frente del Congreso; Marcela Valenzuela, de San Martín de los Andes, es la vice primera; y Roberto Sáez, de Cutral Có, el vicepresidente segundo.

CFK y Kicillof en el debate neuquino

Tras su ruidosa renuncia en la previa al cierre de listas de 2025, Martínez no ejerce ningún cargo partidario, aunque algunos de los congresales de su espacio apoyaron al parrillismo victorioso en el reparto de los cargos del Congreso del PJ.

Más allá de ese último acercamiento, la distancia de las tribus peronistas se mantienen latentes en la Legislatura y también manifiestan sus diferencias a la hora de marcar preferencias respecto al camino nacional del partido.

Oscar Parrilli y Darío Martínez, figuras del golpeado peronismo de Neuquén que empieza su reconstrucción.

Los Parrilli se sostienen como parte de la escuadra que se encolumna sin dobleces con la estrategia de CFK, mientras que la tropa de Martínez se reconoce en el armado nacional del MDF del bonaerense Axel Kicillof. La apuesta de ambos sectores es que esas distancias no influyan en la apuesta provincial en la que la expectativa por consensuar una estrategia para enfrentar a La Neuquinidad y La Libertad Avanza se mantiene a la orden del día.

La Legislatura de Neuquén, territorio hostil

A pesar de todo, las tensiones se reflejan cotidianamente en la Legislatura, hoy dominada por los partidos aliados al gobierno de Figueroa. Hay sesiones en las cuales deben adherir sobre tablas al proyecto de otro integrante del bloque porque ya no hay coordinación en la elevación de iniciativas. Recientemente, por ejemplo, Peralta suplantó a Parrilli en una reunión de comisión y decidió no votar un proyecto de ley por desconocer la opinión de la legisladora sobre la iniciativa.

Sin embargo, en temas más neurálgicos sí hubo sintonía fina y ambas facciones cerraron filas para rechazar tanto el acuerdo con la petrolera YPF para desarrollar el GNL con destino a exportación, como dos pedidos de autorización para endeudarse con organismos multilaterales de crédito para obras viales y para interconectar y cerrar anillos de transporte de energía eléctrica.

Para lo que queda del año, el espacio de Martínez y el sector que se referencia en Parrilli buscarán aunar posiciones para delinear un frente político que le permita al PJ contar con candidatos a intendentes en todas las localidades y poder definir alianzas para presentar oponentes a Figueroa en las próximas elecciones provinciales. En el medio, deberán negociar la postura que logren construir con la parte del PJ que se siente más cerca del PJ y jugará desde adentro de La Neuquinidad.