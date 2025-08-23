Los cinco enigmas del caso Diego Spagnuolo

El escándalo de las presuntas coimas reveladas por Diego Spagnuolo en una una serie de audios que fueron publicados por el portal Data Clave abre una serie de interrogantes que atraviesan no sólo a la sociedad, sino a varios despachos de la Casa Rosada.

Cuando comenzaron a viralizarse los audios, la Casa Rosada empezó a buscar respuestas. Hasta el miércoles a las 22.30, hubo comunicación entre funcionarios y Spagnuolo. La versión oficial es que pretendían forzar su renuncia. Más temprano, el jefe de Gabinete, Guillermo Francos , sentenció que había que echarlo, lo que terminó ocurriendo esa medianoche.

¿Expulsarlo no validaba el contenido de los audios , grabados de forma clandestina y que no podrán ser usados en la causa judicial? Con el desplazamiento del funcionario el Gobierno intentó, sin éxito, encapsular el escándalo e invertir el peso de la prueba para que fuera el "denunciante" el que tuviera que aportar pruebas de lo que dice.

F3dy5ROWwAEa-mg Diego Spagnuolo y Victoria Villarruel.

Cuando le pedían explicaciones, Spagnuolo no atinaba a dar una versión sólida, cuentan fuentes oficiales. "No recuerdo haber tenido esa charla", repiten unos que dijo y que luego, hacia el final de los contactos, ensayó una defensa basada en el supuesto uso Inteligencia Artificial (IA) para elaborar los audios. La argumentación no convenció a nadie: son más de 30 fragmentos y es su voz, según el análisis de la empresa BlackVOX, contratada por el sitio Chequeado. Típica hipótesis del contraespionaje, una alternativa es que él mismo se haya grabado para tener un reaseguro para el futuro ( una vía de escape hacia la figura del arrepentido).

Le preocupa al Gobierno no saber con quién hablaba. Una versión es que el interlocutor era un periodista. La administración libertaria teme algo más. "¿Quién habla así, tan suelto de cuerpo, de coimas y sobornos en un restaurante?", se preguntaba un integrante del oficialismo ante Letra P, respondiendo otro misterio a medias, ya que el sonido de fondo permite sospechar que la charla se produjo en un lugar público. Una posible respuesta es la peor pesadilla de los Milei: que a Spagnuolo le guste hablar de más.

2) ¿Quién filtró los audios del extitular de la ANDIS?

La tesis del "fuego amigo" atravesó toda la administración libertaria desde que estalló la crisis. Ligar los puntos era fácil, con Mario Lugones bajo ataque interno por las muertes del fentanilo contaminado: el conductor Alejandro Fantino pasó de pedirle a Karina Milei que echara a Lule Menem a solicitar la renuncia del ministro de Salud (en medio, Tronco Figliuolo, su socio en Neura, firmó como candidato de LLA). La versión de un "vuelto" de Santiago Caputo, que maneja los servicios de inteligencia a través del Señor 5, Sergio Neiffert, cobraba asidero.

Santiago Caputo Santiago Caputo, el mago de la SIDE libertaria. ¿Tuvo algo que ver con los audios de Diego Spagnuolo? En su entorno juran que no.

Cerca de Caputo negaron desde un primer momento tener algo que ver, también con argumentos razonables: no era "fuego amigo", el caso era una bomba neutrónica. "Esto involucra al Presidente", se defendían en una de las trincheras de la interna. En la otra coinciden en que la tregua firmada con el cierre de listas se mantiene.

Sin "fuego amigo", en ciertos sectores oficialistas hablan de la incidencia de un "fuego socio" en la filtración: "¿Y si detrás está (Mauricio) Macri?". El expresidente quedó herido por el cierre de listas, en el que le dieron poco y nada. Durante su gestión, el espionaje fue tema de Estado. En la Casa Rosada no tienen pruebas, pero les encantaría encontrarlas.

Macri Arribas Macri Arribas Mauricio Macri y su Señor 5, Gustavo Arribas. Al expresidente le gustaban las de espías.

3) ¿Qué más hay?

La Justicia le secuestró dos teléfonos a Spagnuolo. Por eso, cuando el ahora exfuncionario dejó de atender ("En un momento sólo aparecía una tilde", resumió una fuente, sin terminar de creerlo), la orden que bajó la cúpula libertaria fue dejar de contactarlo: sabían que esos chats terminarían en un juzgado.

En los audios, el propio Spagnuolo dejó grabada la advertencia, cuando dice que tiene todas las conversaciones de WhatsApp con Karina Milei. Ese fragmento en particular alimenta la teoría del autosabotaje en algunos despachos.

Pero no es lo único que le incautó el juez Sebastián Casanello cuando lo interceptaron tratando de irse de la casa que tiene en un country de Pilar: el abogado también llevaba un pendrive.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/dspagnuolo_ok/status/1758543055940890961&partner=&hide_thread=false Reunión de trabajo con el Presidente en Olivos pic.twitter.com/BdMOP2cphX — Diego (@dspagnuolo_ok) February 16, 2024

Al empresario Emmanuel Kovalivker se le secuestró un anotador. El contenido de la documentación que está en el juzgado paraliza al oficialismo, que bajó la orden de evitar hablar del tema por si aparece nuevo material que lo deje en offside. Siempre hay una excepción a la regla: Francos defendió este sábado, en radio Mitre, a Karina ("Está siendo atacada de manera injusta") y ensució la cancha al especular con una maniobra política, algo que el Gobierno ya había deslizado al comunicar el desplazamiento del funcionario. El ministro coordinador debe estar precalentando: el miércoles, brindará un nuevo informe de gestión en el Congreso y el recinto lo espera con muchas preguntas sobre la ANDIS.

A los papeles se le suma otro temor oficial: en la Casa Rosada dan por descontando que, tarde o temprano, Spagnuolo dará una entrevista en TV. Deben estar tratando de saber si eso ocurrirá porque, si bien no hay contacto directo, el Gobierno le envía mensajes a través de un intermediario.

En paralelo, la lupa se posará sobre la droguería Suizo Argentina, en teoría, según el mismo Spagnuolo, ligada a los primos Menem. Si bien es histórica su relación con gobiernes anteriores, desde diciembre de 2023 ganó varias licitaciones del Ejército, bajo la mirada del Ministerio de Defensa, y de la cartera de Seguridad. Todas figuran en el sitio oficial de contrataciones del Estado.

4) ¿Javier Milei sabía?

"Le llevé este tema a Javier", se le escucha decir a Spagnuolo en uno de los fragmentos. Guillermo Francos se lo preguntó directamente al Presidente. "Nunca me dijo nada de esto", le respondió Milei.

Si en algún momento la Casa Rosada analizó lanzar un operativo despegue de Spagnuolo, no sólo llegó tarde, sino que era como tapar el sol con las manos. Si bien es cierto que en el extenso book de selfies del exfuncionario (un verdadero fanático de postear fotos en las redes) hay registros con eslabones rotos en la cadena libertaria (Victoria Villarruel -de quien es amigo-, Marcela Pagano, Diana Mondino, etcétera), el libro de visitas de la Quinta de Olivos haría caer por su propio peso cualquier operación en ese sentido.

Como contó Letra P, Spagunolo fue uno de las personas que más pisaron la residencia presidencial el año pasado. No sólo eso: era un habitué de los "domingos de ópera", las veladas que organiza Milei que arrancan por la tarde y terminan de madrugada. Hay registros del extitular de la ANDIS saliendo de Olivos a la misma hora que el economista Juan Carlos de Pablo ("El profe", como lo llama el Presidente) y el filósofo Alejandro Rozitchner, un abonado de la quinta. El exgurú macrista fue uno de los pocos que este sábado ensayó una defensa. "Mirá si le vas a creer al periodismo...", posteó en Twitter.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/AlejRozitchner/status/1959251870318203038&partner=&hide_thread=false Mirá si le vas a creer al periodismo... — Alejandro Rozitchner (@AlejRozitchner) August 23, 2025

5) ¿Tendrá impacto electoral?

Es la incógnita que nadie en la Casa Rosada se anima a contestar. En el pico del escándalo, todas las acciones se definen pensando en el corto plazo, no en el mediano. En despachos oficiales admiten que, a diferencia de otras crisis, ésta los dejó "groguis", sin capacidad de reacción.

Incluso nadie quiso hacerse cargo del desplazamiento de Spagnuolo, la primera y única respuesta oficial por el momento. Su salida de la ANDIS fue anunciada por la cuenta de Vocería, "por razones de público conocimiento", en lugar de comunicarla el mismo Manuel Adorni, Milei o la Oficina del Presidente, por la cual se informan habitualmente cuestiones institucionales.

En lugar de ensayar una explicación que podía jugarle en contra (como supo hacer Alberto Fernández en su presidencia) o desaparecer por un tiempo de escena (como solía hacer Cristina Fernández de Kirchner), Milei optó por la salida que en redes sociales se conoce como "fingir demencia". Habló dos veces en público y no tocó el tema, como si no hubiera pasado nada. Esta estrategia pareciera que va a continuar.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/somoscorta/status/1959047163280814573&partner=&hide_thread=false “No vamos a escuchar eso”



Luego de que Javier Milei empezara su discurso en la Bolsa de Comercio de Rosario sobre la volatilidad de la tasa de interés, Jonatan Viale dijo que “la gente no está esperando ese tema” y apuntó: “Qué baiteo”. pic.twitter.com/OXSOK09a3n — Corta (@somoscorta) August 23, 2025

Con la "corrupción" como problema que viene escalando posiciones en distintas encuestas, en Balcarce 50 evitan pronosticar qué impacto tendrá el escándalo en las elecciones. En público, Milei sigue sosteniendo que el 7 de septiembre en Buenos Aires se verá el piso de LLA y el techo de Fuerza Patria. En Rosario, incluso, arriesgó que hasta el oficialismo podría "ganar por un voto".

Para octubre, A.C. (antes de la crisis), confiaba en una victoria asegurada, optimismo alimentado por números que le acercaba Caputo. Ahora, D.C., todo puede cambiar. "Nos pega debajo de la línea de flotación", admitió una fuente del Ejecutivo. ¿La razón? El escándalo interpela a la idea de un gobierno anticasta que venía a acabar con "los curros del Estado". Ahora quedó atravesado en sospechas de coimas con el apellido Menem en el medio.