BUENOS AIRES

Pablo Domenichini quiere eliminar privilegios en la Legislatura para financiar obras clave en el conurbano

El diputado provincial impulsa una reforma para recortar $100 mil millones en gasto político y destinarlos a obras prioritarias en el sur bonaerense.

Por Letra P | Periodismo Político
Pablo Domenichini.&nbsp;

Pablo Domenichini. 

Pablo Domenichini.

Pablo Domenichini.

El diputado provincial y rector de la Universidad Nacional Guillermo Brown, Pablo Domenichini, propuso una reforma estructural en la Legislatura bonaerense para eliminar privilegios políticos y financiar un ambicioso plan de infraestructura en el conurbano sur.

Notas Relacionadas
Pablo Domenichini, de Somos Buenos Aires
ENTREVISTA

Pablo Domenichini: "Nuestro límite es Milei"

Por  Juan Rubinacci

Durante un acto realizado en Valentín Alsina, el dirigente del espacio Somos Buenos Aires apuntó contra el gasto político en la Provincia: “Mientras el gobierno provincial mira para otro lado, la política en La Plata sigue siendo un pantano de privilegios y negociados”. La propuesta central consiste en reducir el número de legisladores de 138 a 90, eliminar cajas negras y fondos reservados, y optimizar los recursos destinados a asesores.

El plan permitiría ahorrar más de 100 mil millones de pesos al año, que serían destinados a resolver los problemas estructurales que afectan a millones de bonaerenses, según sus cálculos.

Un plan de obras para el conurbano sur

Domenichini advirtió que “hay municipios donde más del 60% de los hogares no tienen cloacas” y alertó sobre el impacto de esa carencia: más de tres millones de personas viven sin acceso a un derecho básico. En ese contexto, propuso un plan de emergencia que incluye la reactivación de obras viales paralizadas, la construcción de hospitales y jardines de infantes, y la expansión de redes de agua y saneamiento.

domenichini

Entre las medidas destacadas, se plantea:

  • Retomar más de 130 obras viales, entre ellas, la Autopista Presidente Perón.

  • Construir seis hospitales provinciales.

  • Ampliar cloacas y agua potable para 650 mil hogares.

  • Instalar sistemas de reconocimiento facial en espacios públicos.

  • Levantar cuatro cárceles de máxima seguridad.

  • Abrir 120 jardines de infantes.

Inseguridad, desempleo y crisis educativa

El legislador subrayó que el sur del conurbano es la segunda región más violenta del país, después de Rosario, con una tasa de homicidios que duplica la media nacional. También advirtió que el desempleo está por encima del promedio nacional y que más de la mitad de los estudiantes de tercer grado no comprenden lo que leen.

Para Domenichini, estos datos evidencian una crisis estructural que exige respuestas inmediatas y concretas por parte del Estado.

El financiamiento, clave del proyecto

La iniciativa será presentada en la próxima campaña legislativa y, de prosperar, entrará en vigencia en 2026. “Con ese ahorro vamos a financiar el plan que la Provincia necesita”, sostuvo el dirigente. El objetivo es evitar nuevos endeudamientos y garantizar transparencia mediante la eliminación de fondos discrecionales y privilegios en la gestión pública.

Temas
Notas Relacionadas
Pablo Domenichini iría primer en la lista de la Tercera de Somos Buenos Aires
BUENOS AIRES | CIERRE DE LISTAS

Somos Buenos Aires: el radical Domenichini se quedaría con la cabeza de la lista en la Tercera

Hay resistencias del peronismo, que quiere poner allí a un empresario de Avellanda. El número dos de la lista quedaría para Facundo Manes.
Pablo Domenichini
ELECCIONES | 7 DE SEPTIEMBRE

Pablo Domenichini: "El mileísmo y el kirchnerismo son parte del mismo problema"

El candidato por la Tercera sección de Somos Buenos Aires lanzó la campaña. Cercanía, alternativa fuera de la grieta y propuestas.

Las Más Leídas

Más Sobre Política

También te puede interesar

Tuit con los audios de Diego Spagnuolo. (@mis2centavos)
CORRUPCIÓN EN LA ERA LIBERTARIA

El escándalo de la ANDIS ya hizo más ruido en redes sociales que el discurso homofóbico de Milei en Davos

Por  Maira Haunau
Encuesta: Somos Buenos Aires no levanta y queda cuarto en intención de voto
ELECCIONES | 7 DE SEPTIEMBRE

Encuesta: Somos Buenos Aires no levanta y queda cuarto en intención de voto en el conurbano

Por  Susana Maidana
Juan Schiaretti visitó Despeñaderos donde se reunió con su intendenta y compañera de bloque federal, Carolina Basualdo.
Elecciones | 26 de octubre

Schiaretti apuesta a nacionalizar su campaña y le deja a su tropa el territorio cordobés

Por  Nicolás Albera
Spagnuolo y Milei.
EL DATO LETRA P

La mancha venenosa: Spagnuolo se reunió tres veces con Karina Milei y siete con Lule Menem

Por  Sebastián Iñurrieta