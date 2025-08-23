Pablo Domenichini quiere eliminar privilegios en la Legislatura para financiar obras clave en el conurbano

El diputado provincial y rector de la Universidad Nacional Guillermo Brown, Pablo Domenichini , propuso una reforma estructural en la Legislatura bonaerense para eliminar privilegios políticos y financiar un ambicioso plan de infraestructura en el conurbano sur.

Durante un acto realizado en Valentín Alsina , el dirigente del espacio Somos Buenos Aires apuntó contra el gasto político en la Provincia: “Mientras el gobierno provincial mira para otro lado, la política en La Plata sigue siendo un pantano de privilegios y negociados”. La propuesta central consiste en reducir el número de legisladores de 138 a 90 , eliminar cajas negras y fondos reservados, y optimizar los recursos destinados a asesores.

El plan permitiría ahorrar más de 100 mil millones de pesos al año , que serían destinados a resolver los problemas estructurales que afectan a millones de bonaerenses, según sus cálculos.

Domenichini advirtió que “hay municipios donde más del 60% de los hogares no tienen cloacas” y alertó sobre el impacto de esa carencia: más de tres millones de personas viven sin acceso a un derecho básico. En ese contexto, propuso un plan de emergencia que incluye la reactivación de obras viales paralizadas, la construcción de hospitales y jardines de infantes, y la expansión de redes de agua y saneamiento.

Retomar más de 130 obras viales , entre ellas, la Autopista Presidente Perón .

Construir seis hospitales provinciales .

Ampliar cloacas y agua potable para 650 mil hogares .

Instalar sistemas de reconocimiento facial en espacios públicos.

Levantar cuatro cárceles de máxima seguridad .

Abrir 120 jardines de infantes.

Inseguridad, desempleo y crisis educativa

El legislador subrayó que el sur del conurbano es la segunda región más violenta del país, después de Rosario, con una tasa de homicidios que duplica la media nacional. También advirtió que el desempleo está por encima del promedio nacional y que más de la mitad de los estudiantes de tercer grado no comprenden lo que leen.

Para Domenichini, estos datos evidencian una crisis estructural que exige respuestas inmediatas y concretas por parte del Estado.

El financiamiento, clave del proyecto

La iniciativa será presentada en la próxima campaña legislativa y, de prosperar, entrará en vigencia en 2026. “Con ese ahorro vamos a financiar el plan que la Provincia necesita”, sostuvo el dirigente. El objetivo es evitar nuevos endeudamientos y garantizar transparencia mediante la eliminación de fondos discrecionales y privilegios en la gestión pública.