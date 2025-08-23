JUSTICIA

CFJ, AAJRA y Museo del Holocausto firmaron convenios para impulsar la formación judicial

Impulsan actividades conjuntas para promover una Justicia inclusiva, con respeto a la diversidad y perspectiva intercultural.

Fabiana Mindlin, Marcela De Langhe y Hernán Najenson.

El Centro de Formación Judicial de la Ciudad de Buenos Aires (CFJ), la Asociación de Abogados Judíos de la República Argentina (AAJRA) y la Fundación Memoria del Holocausto firmaron este jueves dos convenios marco de cooperación con el objetivo de fortalecer la capacitación y el intercambio académico entre operadores judiciales.

Compromiso institucional por una Justicia con diversidad

La rúbrica se realizó en la sede del Museo del Holocausto de Buenos Aires y contó con la presencia de la presidenta del Consejo Académico del CFJ, Marcela De Langhe, jueza del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el presidente de la AAJRA, Hernán Emilio Najenson, y la directora ejecutiva del museo, Fabiana Mindlin.

Participaron también Hernán Kleiman, Victoria Cherniak, Agustín Ulanovsky, Jonathan Karszenbaum y Laura Kvitko, todos integrantes de las instituciones firmantes, quienes destacaron la importancia de avanzar hacia una formación judicial que contemple la diversidad religiosa y cultural.

Formación continua con enfoque en derechos y convivencia

Los acuerdos suscriptos establecen un marco de colaboración orientado a la organización de actividades conjuntas, tales como seminarios, talleres y jornadas de reflexión, con eje en los derechos humanos, la libertad de culto y la promoción de valores democráticos.

Además, las instituciones ratificaron su compromiso de impulsar una Justicia accesible, inclusiva y plural, con perspectiva intercultural, en línea con los desafíos contemporáneos del sistema judicial argentino.

Desde el CFJ y la AAJRA remarcaron que esta alianza representa una oportunidad estratégica para consolidar un espacio de trabajo colaborativo entre actores claves de la Justicia, la memoria y la formación legal.

A través de estas acciones conjuntas, se busca generar instancias de formación continua para operadores jurídicos comprometidos con la defensa de los derechos fundamentales y la construcción de una sociedad más igualitaria.

