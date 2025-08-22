CORRUPCIÓN EN LA ERA LIBERTARIA

El book de selfies de Diego Spagnuolo con la plana mayor de La Libertad Avanza

Además de abogado de Javier Milei, el extitular de la ANDIS acompañó al libertario durante toda su campaña. Viajó al interior con Villarruel. Galería.

Por Letra P | Periodismo Político
En uno de los debates presidenciales con Pagano, Bertie Benegas Lynch y Martín Menem.

Con Iñaki Gutiérrez y Eugenia Rolón, en el festejo por la victoria en el ballotage.&nbsp;

Antes de caer en desgracia, por la viralización de unos audios en los que detalla un supuesto mecanismo de sobornos, Diego Spagnuolo no sólo era el abogado de Javier Milei: acompañó a La Libertad Avanza durante toda la campaña que depositó al libertario en la presidencia. Como si temiera convertirse en una mancha venenosa en el futuro, el extitular de ANDIS dejó registrado todo su acompañamiento militante, en forma de selfies.

Javier MIlei y Diego Spagnuolo. 
Milei en problemas: tambalea el titular de la Agencia de Discapacidad, tras revelar pago de coimas

Por  Sebastián Iñurrieta

En su cuenta de Twitter (@dspagnuolo_ok), que aún sigue abierta (la de Instagram es privada), hay fotos de Spagnuolo con el Presidente, varias con Victoria Villarruel, la excanciller Diana Mondino, las diputadas Marcela Pagano y Lilia Lemoine, Iñaki Gutiérrez y muchas figuras libertarias más.

Spagnuolo con Marcela Pagano y Victoria Villarruel, ambas hoy alejadas de los Milei.

Spagnuolo con Milei, durante la campaña de La Libertad Avanza.

Con Victoria Villarruel el día del ballotage.

Con Lilia Lemoine y Lucía Montenegro.

Con Sandra Pettovello y Oscar Zago.

En uno de los debates presidenciales con Pagano, Bertie Benegas Lynch y Martín Menem.

Con Fernando Cerimedo el 11 de diciembre de 2023.

Con Iñaki Gutiérrez y Eugenia Rolón, en el festejo por la victoria en el ballotage.

Con Karina Milei, Javier Milei y Martín Menem.

Con Diana Mondino.

Con Victoria Villarruel.

Con Milei ya presidente.

En el Congreso durante la presentación del Presupuesto de Milei.

