El book de selfies de Diego Spagnuolo con la plana mayor de La Libertad Avanza

Antes de caer en desgracia, por la viralización de unos audios en los que detalla un supuesto mecanismo de sobornos, Diego Spagnuolo no sólo era el abogado de Javier Milei: acompañó a La Libertad Avanza durante toda la campaña que depositó al libertario en la presidencia. Como si temiera convertirse en una mancha venenosa en el futuro, el extitular de ANDIS dejó registrado todo su acompañamiento militante, en forma de selfies.
