El book de selfies de Diego Spagnuolo con la plana mayor de La Libertad Avanza

CORRUPCIÓN EN LA ERA LIBERTARIA La Justicia allanó la ANDIS y otros 14 domicilios: secuestraron dólares y Spagnuolo apareció y entregó el teléfono

En los 15 operativos se secuestraron U$S 200.000 al dueño de la Droguería Suizo Argentina y resta la requisa del celular del abogado de Milei.