El circo de Javier Milei: con ustedes, la troupe que animará la función del 26 de octubre

En la era de Javier Milei ( el payaso Mala Onda en abstinencia fallida de cachetazos ), las listas de aspirantes al Congreso que competirán el 26 de octubre garantizan un espectáculo circense -un panic show- animado por una troupe de freaks a la que sólo le faltará la mujer barbuda. Con ustedes, los artistas.

Se sabe: el Presidente tiene devoción por sus cinco perros, que serían cuatro : dice que son sus hijitos de cuatro patas .

El amor por las mascotas explicaría la creación de un cupo pet-friendly en la lista de aspirantes de La Libertad Avanza a la Cámara de Diputados por la provincia de Buenos Aires : dos amantes de los animales y de las ideas de la libertad llegarán el 10 de diciembre al Parlamento desde el multiverso de las pantallas.

Nada menos que el segundo casillero, inmediatamente después del que ocupa José Luis Espert , le fue asignado por el Presidente -esta vez le pidió prestada la lapicera a El Jefe , su hermana Karina Milei , y metió mano en las listas- a Karen Reichardt , exvedette tapa de Playboy que se convirtió al proteccionismo animal y, desde esa militancia en favor de los derechos de perros y gatos, pegó onda con el padre de Conan. La exconductora de Fanáticas, un programa de panelismo futbolero hecho íntegramente por mujeres, está a cargo de Amores perros en la TV Pública, el canal de la casta que Milei no cerró .

El cupo pet-friendly se completa en el décimo tercer lugar de esa tira con la candidatura de Sergio Figliuolo , alias Tronco , histórico coequiper de Alejandro Fantino que conduce un programa de mascotas en Neura, el canal de streaming en el que es socio del exrelator de Boca.

A fines de junio, el streamer ultravioleta cebó el nervio ultraviolento del Presidente, que lo visitó con su hermana Karina y con el canino clonado. Ocurrió antes de que el mandatario se comprometiera a dejar de insultar a medio país, promesa que honró durante un suspiro. Durante la charla, según contabilizó La Nación, Milei "lanzó al menos 70 insultos y 44 de esos ataques estuvieron dirigidos a periodistas". A Tronco le pareció poco. "Hay más, ¿no? Hay más", le reclamaba.

Embed - El editorial de Ernesto Tenembaum sobre los insultos de Milei a Mengolini y Manguel.

Temporada de concheros en la era de Javier Milei

Reichardt no es la única vedette/modelo/panelista que llegará al Congreso de la mano de Milei. En Corrientes, Virginia Gallardo, ex Polémica en el Bar y expareja del chocolatinero malogrado Ricardo Fort, actualmente integrante del staff de Mujeres Argentinas, el show de panelistas que conduce la periodista/primera dama porteña Belén Ludueña en El Trece, encabeza la lista para la Cámara de Diputados.

Virgina Gallarado con Javier Milei Virginia Gallardo y Javier Milei.

Laura Soldano es la segunda candidata de La Libertad Avanza a la cámara baja por Córdoba. Campeona de Fitnes model, coach espiritual, autora del libro de consejos sobre nutrición y entrenamiento El método fit y divulgadora de todo eso en las redes sociales, se hizo mileísta en un trance místico que hoy estará agradeciendo.

Embed View this post on Instagram A post shared by Laura Soldano (@lausoldano)

No todo el circo es de La Libertad Avanza

La incorporación de figuras del entretenimiento para la profundización de la era de la panelización de la política es un modelo que derrama desde la cima del poder hacia otras expresiones políticas.

También desde los paneles de la TV de chismes llegó Evelyn Von Brocke a la lista de aspirantes al Concejo Deliberante de San Isidro por el partido Acción Vecinal, la agrupación municipalista que armó el exbarón radical Gustavo Posse.

Desde las filas de Marcelo Tinelli, se presenta ante el electorado Larry de Clay, alias "Raúl Biaggioni": es el tercer candidato a diputado por Buenos Aires en la lista del Movimiento Democrático Conferedal Argentino, el partido del puteador nacionalista Santiago Cúneo. De Clay no es un paracaidista de la política: fue concejal de Escobar en los 2000 por el PJ y acredita larga militancia. "Mi candidatura no es un chiste", le dijo una vez a Página 12cuando se postuló para la intendencia de ese distrito.

larry de clay Larry de Clay, comediante de la troupe de Marcelo Tinelli.

Del (mal) humor llega también Jorge Porcel Jr., el hijo del capocómico que marcó una era del cine nacional en tándem con Alberto Olmedo. Porcelito ha hecho un (mal) negocio mediático de su fracaso en el arte de la herencia de talento y este domingo fue consagrado tercer candidato a diputado nacional por la Ciudad de Buenos Aires por el Movimiento Plural. No va a entrar: en las legislativas porteñas locales, el partido del sindicalista farmacéutico Marcelo Peretta, que hizo campaña con el eslogan "Remedios para CABA", salió último, con una cosecha homeopática de 2082 votos. Lo que parece no tener remedio es la carrera de Jorgito.

Embed - PORCEL JR. EN PLM 2024 | #ParenLaMano | Vorterix

La oferta premium también incluye la candidatura a diputado nacional por la Ciudad del Turco Claudio García, delantero que supo brillar en Racing y en la Selección y en el tercer tiempo de su carrera deportiva se destacó en realities de cocina y se convirtió en personaje taquillero por su resistencia para seguir de largo varios días y varias noches. El culto al reviente ensalza el lado divertido de la joda, pero suele omitir sus infiernos, que no suelen ser encantadores.

Embed - El Turco García: Candidato a Diputado: "No pienso como un político"

El caso García también tiene un antecedente poco alentador en las legislativas porteñas. El DT panelista Ricardo Caruso Lombardi se puso la 10 para darle potencia mediática a la colectora que armó el diputado mileísta excomulgado Oscar Zago con el sello del MID. Obtuvo 27454 votos, el 1,67% de los emitidos en una elección de la que participó apenas el 53% del padrón. Con todo, fue derrota digna: a renombrados referentes de la política profesional les fue peor, como a Juan Manuel Abal Medina y su peronismo blue, que apenas superó el medio punto porcentual (0,51%).

Embed

Con Javier Milei, todo el año es carnaval

Los guionistas de Milei supieron interpretar el clima de la época, marcado por un odio rabioso a la política profesional, para, primero, ver en el economista exótico que se había hecho lugar a los gritos en los paneles de TV al frontman ideal de una revolución de los comunes contra "los políticos" que habían producido una cadena insoportable de frustraciones colectivas.

En su ya demasiado citado ensayo Los ingenieros del caos (tenemos que dejar de citarlo por los menos por dos años), Giuliano da Empoli describe a los cráneos ocultos detrás de los rostros -estrafalarios y bizarros- que lideran los populismos de derecha dura que han ido brotando en el planeta a lo largo de la última década.

El sociólogo francés construye su relato a partir de la experiencia del poeta alemán Johann Wolfgang von Goethe (1749-1842), quien en 1787, en busca de los beneficios del anonimato, se intala en Roma camuflado como un pintor ignoto y, en esa condición, asiste al desenfreno del carnaval, la fiesta popular que "pone al mundo patas para arriba" y permite a los don nadies, por unos días, jugar el rol de los poderosos.

El chiste de las nuevas derechas es convertir la política en un carnaval, en un circo que reemplaza a "los pólíticos", esos corruptos prebendarios, por personas de a pie. La revancha de los comunes estafados.

La Libertad Avanza y LAMifica la discusión política

La proliferación de figuras circenses en la arena política no es un invento argentino. Da Empoli identifica al popular comediante italiano Beppe Grillo, rostro del Movimiento 5 Estrellas, como el primer adelantado de la insurgencia de los oprimidos, que en 2018 consiguió formar gobierno en la península.

Tampoco Milei es el único fenómeno que llegó al poder en Argentina en 2023: con él irrumpieron su hermana, Karina Milei, la tarotista a la que ahora se le atribuyen habilidades extraordinarias en el arte de la construcción política, y figuras como Lilia Lemoine, la cosplayer terraplanista que se ha ganado la vocería presidencial blue a fuerza de desparpajo para decir cualquier cosa en los sets de televisión y streaming.

Embed - Javier Milei y la Capitana Ancap- 02/12/19

El cierre de listas para las elecciones del 26 de octubre, que operó este domingo a la medianoche, marcó el inicio de la fase 2 de la panelización de la política con una nueva troupe de polemistas que hará un aporte valioso a la LAMificación de la discusión pública; a agrandar una bola de ruido hecha de gritos e insultos -la oposición, complicada y aturdida, trata de encajar y colabora con sus Che Milei y sus callate, gato- y un pegote de confusión en el que es cada vez más difícil distinguir la paja del trigo; a la lubricación de una maquinaria de propaganda que distrae y a la consagración de un electorado desinformado, lo que supone un problema muy serio para la democracia.