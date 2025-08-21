La mancha venenosa: Spagnuolo se reunió tres veces con Karina Milei y siete con Lule Menem

Diego Spagnuolo se convirtió en la mancha venenosa del gobierno de Javier Milei . Su "remoción" de "manera preventiva" de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), luego de que su voz apareciera en unos audios en los que se detalla un mecanismo de sobornos para la compra de medicamentos, fue informada por la cuenta de la vocería presidencial a la medianoche: no fue Manuel Adorni ni el mandatario, habituales tuiteros, quienes lo reportaron. El silencio oficial se trasladó a quienes el ahora exfuncionario menciona en esa charla viralizada: Karina Milei y Lule Menem .

Pocos podrán despegarse por completo del exfuncionario caído en desgracia: ingresó 48 veces a la Casa Rosada el año pasado para ver, entre otras figuras, a la secretaria general de la Presidencia y al subsecretario de Gestión Institucional . También al propio Milei, lo cual no llama la atención.

Como ya contó Letra P , Spagnuolo era un asiduo visitante a la Quinta de Olivos: figuran 41 registros con su nombre en el libro de visitas de la residencia presidencial, entre enero de 2024 y febrero de este año. Era la segunda persona con más ingresos para ver a Milei, después de Iñaki Gutiérrez , excomunnity manager del Presidente.

El extitular de ANDIS, un abogado que patrocinó a Milei en varias causas, también tiene múltiples ingresos a la Casa Rosada en el mismo periodo, según los registros que consiguió la ONG Poder Ciudadano y que fueron analizados por este medio.

Los datos difieren de los asentados en el registro online de Audiencias , donde cada funcionario debe informar sus encuentros por la ley de Ética Pública. Mientras en esa web oficial aparece sólo tres veces que Spagnuolo fue a ver a Lule Menem, en los registros completos figuran siete autorizaciones que el riojano realizó para permitir el ingreso del entonces funcionario. El 22 de febrero de 2023 lo vio una vez, en marzo tres (el 5, 7 y 11), dos en abril (8 y 24) y una en mayo.

Audiencia de Karina Milei con Spagnuolo

En esta base figuran tres visitas de Spagnuolo para ver a Karina Milei: una el 23 de enero, otra el 23 de mayo y también el 23 de diciembre, todas del año pasado. Una fue particularmente extensa: en la segunda, el abogado entró a las 11.12 y se fue a las 13.48 de la Casa Rosada.

Hay otras cuatro autorizaciones realizadas por María Alejandra Serventi, directora general de Audiencias. Figura que Spagnuolo fue a la "pre-privada SP", en referencia a una dependencia de la secretaría general de la Presidencia. Si bien no se aclara a quién fue a ver, por ejemplo una de esas fechas es la del 21 de mayo, cuando el abogado posteó una selfie con el Jefe de Estado.

En La Rosada, trabajando con el Presidente. pic.twitter.com/NSZ0x6lckc — Diego (@dspagnuolo_ok) May 21, 2024

A pesar de sus habituales visitas a Olivos, en los registros de la Casa Rosada hay una única autorización de Milei a Spagnuolo: el 22 de octubre.

El resto de los visitados

Por otro lado, figuran tres autorizaciones del asesor presidencial Santiago Caputo con ingresos cortos de Spagnuolo (15 de marzo, 29 de mayo y 15 de agosto): en una de sus visitas estuvo apenas 17 minutos en Balcarce 50.

Hay también siete registros del ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, autorizando el ingreso del extitular de ANDIS a la Casa Rosada. Spagnuolo ingresó, también, gracias a la firma de Javier Lanari (subsecretario de Prensa), el asesor legal Alejandro Chiti, María Ibarzabal Murphy (secretaria de Legal y Técnica) y José Rolandi (vicejefe de gabinete), al igual que cinco de personal de Jefatura de Gabinete (donde no se detalla a quién iba a ver).

Aparte, hay cuatro visitas a Guillermo Francos. Fuera de estos registros, cuentan en la sede de Gobierno que el ministro coordinador mantuvo reuniones con Spagnuolo hasta semanas atrás, como parte de las negociaciones con parte de la oposición para intentar blindar el veto a la ley de emergencia en Discapacidad, que la cámara de Diputados rechazó este jueves. El revés legislativo contra el Gobierno fue horas antes del posteo de Vocería Presidencial anunciado su desplazamiento.