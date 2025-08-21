EL DATO LETRA P

La mancha venenosa: Spagnuolo se reunió tres veces con Karina Milei y siete con Lule Menem

La Casa Rosada registró 48 ingresos del extitular de ANDIS en un año. También estuvo con Sturzenegger, Francos y Santiago Caputo. Asiduo visitante de Olivos.

Letra P | Sebastián Iñurrieta
Por Sebastián Iñurrieta
Spagnuolo y Milei.

Spagnuolo y Milei.

Diego Spagnuolo se convirtió en la mancha venenosa del gobierno de Javier Milei. Su "remoción" de "manera preventiva" de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), luego de que su voz apareciera en unos audios en los que se detalla un mecanismo de sobornos para la compra de medicamentos, fue informada por la cuenta de la vocería presidencial a la medianoche: no fue Manuel Adorni ni el mandatario, habituales tuiteros, quienes lo reportaron. El silencio oficial se trasladó a quienes el ahora exfuncionario menciona en esa charla viralizada: Karina Milei y Lule Menem.

Notas Relacionadas
Lule Menem, mano derecha de Karina Milei.
CORRUPCIÓN EN LA ERA LIBERTARIA

Quién es Lule Menem, el operador en las sombras expuesto a la luz del escándalo

Por  Gabriela Pepe

Pocos podrán despegarse por completo del exfuncionario caído en desgracia: ingresó 48 veces a la Casa Rosada el año pasado para ver, entre otras figuras, a la secretaria general de la Presidencia y al subsecretario de Gestión Institucional. También al propio Milei, lo cual no llama la atención.

Como ya contó Letra P, Spagnuolo era un asiduo visitante a la Quinta de Olivos: figuran 41 registros con su nombre en el libro de visitas de la residencia presidencial, entre enero de 2024 y febrero de este año. Era la segunda persona con más ingresos para ver a Milei, después de Iñaki Gutiérrez, excomunnity manager del Presidente.

Los ingresos de Spagnuolo a la Casa Rosada

El extitular de ANDIS, un abogado que patrocinó a Milei en varias causas, también tiene múltiples ingresos a la Casa Rosada en el mismo periodo, según los registros que consiguió la ONG Poder Ciudadano y que fueron analizados por este medio.

image
Las audiencias de Spagnuolo con Lule Menem que figuran en el registro oficial de Audiencias.

Los datos difieren de los asentados en el registro online de Audiencias, donde cada funcionario debe informar sus encuentros por la ley de Ética Pública. Mientras en esa web oficial aparece sólo tres veces que Spagnuolo fue a ver a Lule Menem, en los registros completos figuran siete autorizaciones que el riojano realizó para permitir el ingreso del entonces funcionario. El 22 de febrero de 2023 lo vio una vez, en marzo tres (el 5, 7 y 11), dos en abril (8 y 24) y una en mayo.

Audiencia de Karina Milei con Spagnuolo

En esta base figuran tres visitas de Spagnuolo para ver a Karina Milei: una el 23 de enero, otra el 23 de mayo y también el 23 de diciembre, todas del año pasado. Una fue particularmente extensa: en la segunda, el abogado entró a las 11.12 y se fue a las 13.48 de la Casa Rosada.

Hay otras cuatro autorizaciones realizadas por María Alejandra Serventi, directora general de Audiencias. Figura que Spagnuolo fue a la "pre-privada SP", en referencia a una dependencia de la secretaría general de la Presidencia. Si bien no se aclara a quién fue a ver, por ejemplo una de esas fechas es la del 21 de mayo, cuando el abogado posteó una selfie con el Jefe de Estado.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/dspagnuolo_ok/status/1792991508120895589&partner=&hide_thread=false

A pesar de sus habituales visitas a Olivos, en los registros de la Casa Rosada hay una única autorización de Milei a Spagnuolo: el 22 de octubre.

El resto de los visitados

    Por otro lado, figuran tres autorizaciones del asesor presidencial Santiago Caputo con ingresos cortos de Spagnuolo (15 de marzo, 29 de mayo y 15 de agosto): en una de sus visitas estuvo apenas 17 minutos en Balcarce 50.

    Hay también siete registros del ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, autorizando el ingreso del extitular de ANDIS a la Casa Rosada. Spagnuolo ingresó, también, gracias a la firma de Javier Lanari (subsecretario de Prensa), el asesor legal Alejandro Chiti, María Ibarzabal Murphy (secretaria de Legal y Técnica) y José Rolandi (vicejefe de gabinete), al igual que cinco de personal de Jefatura de Gabinete (donde no se detalla a quién iba a ver).

    Aparte, hay cuatro visitas a Guillermo Francos. Fuera de estos registros, cuentan en la sede de Gobierno que el ministro coordinador mantuvo reuniones con Spagnuolo hasta semanas atrás, como parte de las negociaciones con parte de la oposición para intentar blindar el veto a la ley de emergencia en Discapacidad, que la cámara de Diputados rechazó este jueves. El revés legislativo contra el Gobierno fue horas antes del posteo de Vocería Presidencial anunciado su desplazamiento.

    Javier Milei
    CHOQUE DE PODERES

    Milei irá a la Justicia contra el Congreso para sostener el veto a la emergencia en discapacidad

    Seguro de que en el Senado también pierde, prevé judicializar la ley. Otra alternativa: aplicar una norma de 1992. Críticas a Spagnuolo y efecto cierre de listas.
    Javier MIlei y Diego Spagnuolo. 
    CORRUPCIÓN EN LA ERA LIBERTARIA

    Milei en problemas: tambalea el titular de la Agencia de Discapacidad, tras revelar pago de coimas

    Es Diego Spagnuolo. Se difundió una grabación en la que se habla de “pedirle guita a prestadores”. Silencio en la Casa Rosada. Vínculo con los Menem y el Presidente.

    Meme de Jorge Taiana realizado por @HagovWarhammer
    VOTO MEME

    La campaña nacional de Fuerza Patria no empezó, pero la campaña blue por Taiana sí

    Por  Maira Haunau
    Karina Milei, el poder detrás de Javier Milei.
    CORRUPCIÓN EN LA ERA LIBERTARIA

    ¡Para qué te traje, Javier!

    Por  Marcelo Falak
    Carlos Frugoni, el elegido de Javier Milei para la nueva agencia de transporte
    ¿Vialidad, ¡afuera!?

    Milei activa la motosierra y pone a un macrista al frente de la nueva agencia de transporte

    Por  Antonio Rossi
    Mala noticia para Toto Caputo: la actividad económica no arranca
    ARRANCA O NO ARRANCA

    Mala noticia para Caputo: la economía cayó dos meses seguidos antes del sacudón del dólar

    Por  Guillermo Villarreal