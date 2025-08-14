La corrupción desplazó a la inflación como principal problema de Argentina

Javier Milei sostiene una imagen positiva de 41.7%, mientras que el nivel de aprobación de su Gobierno es de 47,7%.

La corrupción es el principal problema del país en la actualidad, por encima de la inflación y la inseguridad, y una de las preocupaciones que más se mencionan entre las personas que apoyan la gestión del Gobierno y al presidente Javier Milei, según un monitoreo de opinión pública realizado por Managment & Fit.

De acuerdo con ese trabajo, realizado del 25 de julio al 7 de agosto con 2.600 casos efectivos y 2.200 casos ponderados a nivel nacional, la corrupción tuvo un crecimiento de 4 puntos porcentuales entre mayo y agosto y pasó de 17,3% a 21,7%, con un desplazamiento hacia abajo de la inflación (de 20,8% a 17,1%) y de la inseguridad (17,4% a 17,1%).

Estos datos marcan un escenario con aprobación presidencial estable, leve mejora en percepción económica y preocupaciones concentradas en corrupción e inflación.

La corrupción, y en segundo lugar la inseguridad, son además los principales problemas entre las personas que aprueban la gestión del Gobierno, con el 29,1 y 25,1%, respectivamente. Mientras que la inflación, con el 23,5%, y la pobreza con el 23,2%, son las mayores preocupaciones en el segmento de personas que desaprueba la gestión del oficialismo.

El ascenso de la corrupción percibido como el mayor problema del país coincide, en el tiempo medido, con tres de los principales casos que involucran al Gobierno: las novedades en torno a la criptoestafa $LIBRA y las valijas en Aeroparque, además de la difusión sobre una empresa vinculada a la familia Menem que preadjudicó con un contrato por casi 4 mil millones de pesos en el Banco Nación.

Se mantiene la aprobación a la gestión de Gobierno Por otra parte, pese a que la situación general del país cosecha sólo 29.5% de calificación positiva y sólo el 44.9% de las personas consultadas considera que mejorará a futuro, Milei mantiene el nivel de aprobación a su gestión con 47,7%, el mismo valor que en julio y casi 2 puntos menos que en mayo. Entre varones menores de 40 años, la aprobación es mayor.

A menos de tres meses de las elecciones legislativa, la imagen positiva de Milei bajó cuatro puntos en el último mes y creció la percepción negativa, según los datos de la última encuesta nacional de la consultora Giacobbe



https://t.co/0nQkr16up7

Además, sobre los sentimientos que genera la situación del país, los negativos superaron a los positivos con el 53,5% contra el 44.5%. Entre los primeros se destacan la desconfianza, la tristeza y el enojo con el 50%, y entre los segundos la esperanza con el 25,4% entre las personas consultadas.

