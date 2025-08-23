Ignacio Torres cruzó a un intendente del kirchnerismo: "Devuelvan la plata que se robaron"

El gobernador del Chubut , Ignacio Torres , junto a la vicepresidenta, Victoria Villarruel , inauguró el Muro de Contención Costero en Comodoro Rivadavia y aprovechó el acto para exigir responsabilidad en el uso de los fondos públicos, reclamando por obras inconclusas del pasado.

Durante la actividad, que contó también con la presencia del intendente kirchnerista, Othar Macharashvili , legisladores provinciales y funcionarios del Gabinete, Torres remarcó que esta obra, postergada por más de una década, es un ejemplo de “hacer las cosas bien”. Fue una crítica no disimulada contra el alcalde local, al agregar que el Estado no puede seguir ignorando los casos en los que hubo financiamiento anticipado y las obras no se realizaron.

"Más allá de que en Comodoro gobierne el mismo signo político desde hace 20 años, le pido al intendente que, de manera conjunta, garanticemos a los contribuyentes que esa plata que se pagó como adelanto financiero para un pluvial que nunca se realizó y cuyo dinero nunca fue devuelto, vuelva a donde corresponde, que es a los contribuyentes”, apuntó Torres, con Macharashvili presente.

“Este es el acto de Justicia que necesitan los comodorenses”, afirmó el mandatario, y agregó que la finalización del muro costero permitirá reducir los impactos de las mareas extraordinarias en la zona del Hospital Alvear, donde también se habilitó un nuevo Centro de Día y avanza la Sala de Diagnóstico por Imágenes.

El gobernador insistió en que no se trata de una gestión personal, sino del esfuerzo conjunto de los contribuyentes . “No existe corrupción buena ni aceptable, toda tiene consecuencias”, sostuvo, al tiempo que pidió que se devuelvan los fondos asignados a un pluvial que nunca se ejecutó.

En ese sentido, recordó el caso del Camino del ARA San Juan, que quedó destruido por la falta de planificación y la especulación electoral: “Por apurarse en un año electoral, no se asfaltó un tramo esencial y hoy vemos las consecuencias”.

Licitaciones transparentes y cooperación intergubernamental

Torres celebró el compromiso del Municipio para trabajar de manera conjunta en la concreción del pluvial pendiente. La obra será financiada en partes iguales por la Provincia y el Municipio, y se licitará bajo un proceso transparente, sin apuros ni especulación.

“El mensaje es claro: las obras deben iniciarse y terminarse como corresponde, y quienes pagan impuestos merecen resultados, no excusas”, remarcó el mandatario provincial.

Contra la mezquindad política

Para finalizar, el titular del Ejecutivo apuntó contra la inacción de administraciones anteriores. “Hay muchas otras obras inconclusas por mezquindades políticas. No es momento de esconder la mugre debajo de la alfombra. Tenemos que dar respuestas”, sentenció.

Torres reafirmó su compromiso de continuar ejecutando y finalizando obras en toda la provincia del Chubut, para recuperar la confianza de la ciudadanía y garantizar que los recursos públicos se administren de forma eficiente y transparente.