Jony Viale contó los escándalos del gobierno de Javier Milei: uno cada tres meses

Jony Viale , el periodista militante del Gobierno que aceptó editar una entrevista con Javier Milei para sacar al Presidente de un laberinto en el que se había metido, estalló por el escándalo de los audios de Diego Spagnuolo que comprometen a Karina Milei y contó siete episodios de presunta corrupción en 21 meses de administración libertaria. "Es mucho", concluyó.

En su programa de Radio Rivadavia, Viale le exigió al Gobierno "una explicación" y dijo que le "importa un carajo" si "el apellido que tiene que caer es Pérez, González, Menem o Milei".

"Tiene que haber guillotina si hubo corrupción", reclamó y le exigió al Presidente "poner lo que tiene que poner" y "limpiar a la gente que tiene que limpiar, por más cercana que sea".

A continuación, los siete episodios enumerados por Viale (uno cada tres meses del gobierno que vino a derrotar a la casta chorra) que originaron investigaciones judiciales por presuntos delitos de corrupción con funcionarios del Gobierno involucrados:

1) " Una estafa de una cripto promocionada por el Presidente . Pro-mo-cio-na-da por el Presidente".

Javier Milei con Julian Peh, el creador de la cripto $LIBRA.

2) "Valijas que se saltearon controles de Aduana traídas de Estados Unidos por alguien muy cercano al Gobierno. Scaturicce".

3) El Banco Nación contratando la empresa de la familia del presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem".

4) "Un audio filtrado del director de Discapacidad contando que Lule Menem, que es la mano derecha de Karina Milei, puso gente para quedarse con un retorno de laboratorios en contratos con sobreprecios".

spagnuolo milei 2 Javier Milei con Diego Spagnuolo, el funcionario desplazado.

5) "ANSES" (se refiere a los "aportes" a La Libertad Avanza de decenas de funcionarios de ese organismo).

6) "PAMI" (ídem anterior).

7) "ANMAT" (la Justicia investiga "omisiones y/o connivencias" en la tragedia del fentanilo contaminado).

"Uno dijimos que estaba mal, dos dijimos mal, tres dijimos mal... siete... siete y, además, delicados. Es mucho", concluyó Viale.

Los audios de Diego Spagnuolo, "los cuadernos de Centeno"

Viale no fue el único periodista militante indignado. En su segmento de La Nación +, Eduardo Feinmann se preguntó: "¿Aquí estamos ante la causa cuadernos libertarios?", en referencia a las anotaciones de Oscar Centeno, el chofer de Roberto Baratta, segundo de Julio de Vido en el Ministerio de Infraestructura durante la era kirchnerista, con los supuestos sobornos que pagaban grandes empresarios.

"AQUI ESTAMOS ANTE LA CAUSA CUADERNOS LIBERTARIOS?"

"¿Esto es la causa de los cuadernos libertarios a través del teléfono de Spagnuolo?", insistió el periodista y su compañero Pablo Rossi aportó: "Los tres teléfonos de Spagnuolo podrían ser los cuadernos de Centeno".

¿Cómo se llama la película? ¿Milíestas en fuga?