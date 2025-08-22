Jony Viale contó los escándalos del gobierno de Javier Milei: uno cada tres meses

A continuación, los siete episodios enumerados por Viale (uno cada tres meses del gobierno que vino a derrotar a la casta chorra) que originaron investigaciones judiciales por presuntos delitos de corrupción con funcionarios del Gobierno involucrados:
"Uno dijimos que estaba mal, dos dijimos mal, tres dijimos mal... siete... siete y, además, delicados. Es mucho", concluyó Viale.
Los audios de Diego Spagnuolo, "los cuadernos de Centeno"
Viale no fue el único periodista militante indignado. En su segmento de La Nación +, Eduardo Feinmann se preguntó: "¿Aquí estamos ante la causa cuadernos libertarios?", en referencia a las anotaciones de Oscar Centeno, el chofer de Roberto Baratta, segundo de Julio de Vido en el Ministerio de Infraestructura durante la era kirchnerista, con los supuestos sobornos que pagaban grandes empresarios.
"¿Esto es la causa de los cuadernos libertarios a través del teléfono de Spagnuolo?", insistió el periodista y su compañero Pablo Rossi aportó: "Los tres teléfonos de Spagnuolo podrían ser los cuadernos de Centeno".