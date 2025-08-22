CORRUPCIÓN EN LA ERA LIBERTARIA

Jony Viale contó los escándalos del gobierno de Javier Milei: uno cada tres meses

El periodista militante estalló por el caso Spagnuolo. Repasó siete episodios que detonan la narrativa oficial anticurros. "Es mucho", concluyó.

Por Letra P | Periodismo Político
Jony Viale con Javier Milei.

Jony Viale con Javier Milei.

Notas Relacionadas
Tuit con los audios de Diego Spagnuolo. (@mis2centavos)
CORRUPCIÓN EN LA ERA LIBERTARIA

El escándalo de la ANDIS ya hizo más ruido en redes sociales que el discurso homofóbico de Milei en Davos

Por  Maira Haunau

En su programa de Radio Rivadavia, Viale le exigió al Gobierno "una explicación" y dijo que le "importa un carajo" si "el apellido que tiene que caer es Pérez, González, Menem o Milei".

"Tiene que haber guillotina si hubo corrupción", reclamó y le exigió al Presidente "poner lo que tiene que poner" y "limpiar a la gente que tiene que limpiar, por más cercana que sea".

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/eldestapeweb/status/1958936955133059169?t=N6EptbgENEq_3HC1Y0E9xg&s=08&partner=&hide_thread=false

Todos los escándalos del gobierno de Javier Milei

A continuación, los siete episodios enumerados por Viale (uno cada tres meses del gobierno que vino a derrotar a la casta chorra) que originaron investigaciones judiciales por presuntos delitos de corrupción con funcionarios del Gobierno involucrados:

milei-con-julian-peh-el-responsable-de-kip-KPEQWETN4VDMVAYAQLQXSRPHWU.avif
Javier Milei con Julian Peh, el creador de la cripto $LIBRA.

Javier Milei con Julian Peh, el creador de la cripto $LIBRA.

2) "Valijas que se saltearon controles de Aduana traídas de Estados Unidos por alguien muy cercano al Gobierno. Scaturicce".

3) El Banco Nación contratando la empresa de la familia del presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem".

4) "Un audio filtrado del director de Discapacidad contando que Lule Menem, que es la mano derecha de Karina Milei, puso gente para quedarse con un retorno de laboratorios en contratos con sobreprecios".

spagnuolo milei 2
Javier Milei con Diego Spagnuolo, el funcionario desplazado.

Javier Milei con Diego Spagnuolo, el funcionario desplazado.

5) "ANSES" (se refiere a los "aportes" a La Libertad Avanza de decenas de funcionarios de ese organismo).

6) "PAMI" (ídem anterior).

7) "ANMAT" (la Justicia investiga "omisiones y/o connivencias" en la tragedia del fentanilo contaminado).

"Uno dijimos que estaba mal, dos dijimos mal, tres dijimos mal... siete... siete y, además, delicados. Es mucho", concluyó Viale.

Los audios de Diego Spagnuolo, "los cuadernos de Centeno"

Viale no fue el único periodista militante indignado. En su segmento de La Nación +, Eduardo Feinmann se preguntó: "¿Aquí estamos ante la causa cuadernos libertarios?", en referencia a las anotaciones de Oscar Centeno, el chofer de Roberto Baratta, segundo de Julio de Vido en el Ministerio de Infraestructura durante la era kirchnerista, con los supuestos sobornos que pagaban grandes empresarios.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/altoque_ok/status/1959000489376223461?s=48&partner=&hide_thread=false

"¿Esto es la causa de los cuadernos libertarios a través del teléfono de Spagnuolo?", insistió el periodista y su compañero Pablo Rossi aportó: "Los tres teléfonos de Spagnuolo podrían ser los cuadernos de Centeno".

¿Cómo se llama la película? ¿Milíestas en fuga?

Temas
Notas Relacionadas
Diego Spagnuolo con Javier Milei. 
CORRUPCIÓN EN LA ERA LIBERTARIA

El Gobierno teme que Spagnuolo se convierta en un arrepentido

Cortó todo diálogo con el exfuncionario poco antes de que la Justicia le secuestrara el celular. No descartan que pueda hablar en TV. Hay audios, ¿y también videos?
El fiscal federal Franco Picardi investiga el escándalo de las presuntas coimas que sacude al gobierno de Javier Milei y complica a Karina Milei.
CORRUPCIÓN EN LA ERA LIBERTARIA

Javier y Karina Milei no pegan una: un fiscal de La Cámpora empuja la investigación del caso Spagnuolo

Franco Picardi fue funcionario de CFK. El juez tampoco ayuda: Casanello la sobreseyó en la causa de la ruta del dinero K. Encima, Kreplak con el fentanilo.

Las Más Leídas

Más Sobre Política

También te puede interesar

Lule Menem, mano derecha de Karina Milei.
CORRUPCIÓN EN LA ERA LIBERTARIA

Quién es Lule Menem, el operador en las sombras expuesto a la luz del escándalo

Por  Gabriela Pepe
Para el Círculo Rojo el futuro del plan económico de Javier Milei se juega el 7S
RIESGO KUKA

Para el Círculo Rojo, el futuro del plan económico de Milei se juega en las elecciones bonaerenses

Por  Lorena Hak
José Mayans, de Unión por la Patria, uno de los líderes de la oposición. 
CONGRESO | SENADO

Garrahan: la oposición sancionó la emergencia en pediatría con dos tercios y Milei no tiene margen para vetarla

Por  Mauricio Cantando
Marcela Antola, diputada por Entre Ríos por la Unión Cívica Radical (UCR). Integra el bloque Democracia por siempre. Clave para sostener el veto a jubilaciones en Diputados.
HÉROES Y NO TANTO

Diputados: quiénes avalaron el veto a jubilaciones pero rechazaron el de discapacidad

Por  Mauricio Cantando