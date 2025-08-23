Javier Milei activó el cono del silencio por el escándalo de la ANDIS y prepara el lanzamiento de la campaña

"Mitómano". "Incongruente". "Rarito". " Karina (Milei) hace tiempo quería echarlo". En privado, la cúpula de la Casa Rosada buscó, desde la viralización de los explosivos audios de Diego Spagnuolo , desacreditar por completo la palabra del hoy exdirector de la Agencia de Discapacidad ( ANDIS ), mientras, en público, hacer como si nada hubiera sucedido. El propio Javier Milei no dedicó ni un segundo de sus dos discursos, brindados desde que estalló el caso que mancha a su Gobierno , ni tampoco un solo posteo en redes.

Frente a una crisis, un Presidente puede optar por intentar brindar una explicación pública enseguida o resguardarse por un tiempo lejos del los flashes. Milei tomó el camino del medio: mantener su agenda como si el escándalo no existiera. Después de disertar en el Council of the Americas el jueves y encabezar otro acto en la Bolsa de Comercio de Rosario el viernes, - es decir, dos y tres días después de que se conocieran los audios -, el líder de La Libertad Avanza (LLA) retomará la campaña con el eslogan "kirchnerismo o libertad".

El jefe de Estado había postergado la presentación de sus candidatos nacionales el martes pasado por las condiciones climáticas, horas antes de que circularan los primeros audios de Spagnuolo. Ahora, está todo previsto para que el Presidente retome el cronograma proselitista este lunes con un multitudinario acto en Junín , para intentar cambiar el eje de la agenda copada por el caso.

La campaña libertaria continuaría el 27 de agosto con una caravana por Lomas de Zamora . El cierre se hará con otra actividad el 3 de septiembre en Moreno , mientras todavía se define si se organizará para esa misma semana un encuentro de fiscales partidarios.

"Seguimos igual, la campaña no se mueve un centímetro", aseguró a Letra P un dirigente que se sienta a la mesa chica del partido libertario que se reúne dos veces por semana en la Casa Rosada .

El silencio se trasladó al resto de LLA. Salvo el Jefe de Gabinete, Guillermo Francos, (que dijo que no ponía las manos en el fuego "por ningún funcionario"), nadie más habló del tema. Tampoco está previsto que lo hagan: están esperando conocer el contenido de los teléfonos secuestrados al extitular de la ANDIS.

El Jefe sigue la estrategia de Javier Milei

El primer mandatario ya participó de un acto privado en clave de campaña este mismo jueves. Mientras se develaban algunas novedades en la causa en la que se investiga la presunta trama de corrupción destapada por el portal Data Clave, la cuenta oficial de LLA publicaba en su cuenta de Twitter una fotografía de los hermanos Milei escoltados por los dos primeros candidatos de las listas nacionales en las 24 jurisdicciones. Otra vez, como si nada pasara.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/llibertadavanza/status/1958684630225207309&partner=&hide_thread=false LOS CANDIDATOS PARA TERMINAR DE CAMBIAR LA HISTORIA ARGENTINA. pic.twitter.com/zLUMpULOoR — La Libertad Avanza (@LLibertadAvanza) August 22, 2025

En la imagen, que se publicó con la leyenda "los candidatos para terminar de cambiar la historia argentina", se muestra el jefe de Estado y a la secretaria general liderando la tropa política con la que iniciarán la campaña este lunes y con la que pretenden impulsar una segunda tanda de reformas en el Congreso.

A la derecha de los hermanos Milei aparece el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem. Si bien es vicepresidente de LLA, su participación en la foto fue leída como un apoyo tácito al armador karinista que quedó envuelto en el escándalo: Lule Menem, también mencionado por Spagnuolo.

La reunión de la mesa política de campaña se realizó horas antes de esta fotografía. Encabezada por Karina, los primeros en llegar fueron el presidente de La Libertad Avanza bonaerense Sebastián Pareja y sus dos principales operadores Alejandro Carrancio y Juan Osaba, y minutos después el estratega Santiago Caputo, y los integrantes de su equipo digital Macarena Alifraco y Agustín Romo. Se sumó también Cristian Ritondo. De ahí salió la decisión de dejar todo como está y esperar a que pase el temblor.