El ADN menemista define rasgos del gobierno de Javier Milei

Para Javier Milei , Carlos Menem era el mejor presidente de la historia. Su admiración por el riojano está reflejada en su estructura de gobierno, que puso a dos Menem, Martín y Lule, en lugares centrales. Como un boomerang, la lectura que asocia al apellido del expresidente con los hechos de corrupción empieza a volverse un peso en la era libertaria.

Cuando inauguró el busto del riojano en la Casa Rosada , Milei describió a Carlos Menem como un "líder mayúsculo que supo rodearse de los mejores". La referencia era, en ese momento, un elogio a Domingo Felipe Cavallo , su entonces ministro preferido. Con el paso del tiempo y las desavenencias en la discusión libertaria, Cavallo ya no fue el mejor ministro ni Menem el mejor presidente. Esos lugares en el tope del ranking pasaron a ser ocupados por Toto Caputo y el líder libertario.

A pesar de eso, desde que asumió la Presidencia, el líder de La Liberta Avanza se rodea de todas aquellas personas que estén dispuestas a acompañar su proyecto. Más allá de lo ideológico, hay un grupo de hombres y mujeres que encontró en el gabinete una trinchera para regresar a la escena política.

carlos menem.webp

Javier Milei y el regreso de los Menem

Martín Menem no sólo es el presidente de la Cámara de Diputados, sino el primer dirigente en conseguir el sello de La Libertad Avanza en 2023. Lo hizo en La Rioja, cuna de la familia del expresidente, donde técnicamente también nació el partido del actual mandatario. Se acercó a Milei por los elogios que el Presidente que repartía para su tío y fue el artífice de la reunión entre ambos.

Hijo de Eduardo Menem, Martín fue ganando espacios hasta convertirse en uno de los principales armadores del oficialismo a nivel nacional junto a Karina Milei y su primo segundo, Lule, el subsecretario de Gestión Institucional.

Martín es hermano de Adrián, el Menem más activo en la política nacional hasta la irrupción del actual titular de la cámara baja. Aunque en algún momento se especuló con su incorporación formal a la gestión, hoy prefiere asesorar -desde afuera- a sus familiares.

Zulemita Menem, hija del expresidente, defiende con vehemencia a Milei con una profusa actividad en Twitter y fue quien le pidió al jefe de Estado que pusiera el busto de su padre en la Casa Rosada. En una reciente entrevista en el canal de streaming C+, confesó no tener una relación fluida "como era antes" con su primo. "Estoy lejos de cualquier cosa, buena o mala", dijo.

Busto de Carlos Menem - Zulemita y javier Milei Zulemita Menem y Javier Milei el día que se inauguró el busto del expresidente.

Quien sí llegó a la gestión libertaria es un sobrino de Lule. Se trata de Federico Shariff, hijo de Gabriel y quizás el más joven del clan Menem que trabaja en el Congreso. Es el director general de Secretaría Privada de la Presidencia de la Cámara de Diputados, a las órdenes de Martín. Hace poco más de un mes, Lule nombró a otro pariente en la Aduana: Jorge Horacio Menem es el director de Reingeniería de Procesos Aduaneros.

Martín tiene como secretaria de la Cámara de Diputados a Amalia Menem, otra de sus primas. En el Senado, Carola Menem aparece entre el listado de asesores del riojano de La Libertad Avanza, Juan Carlos Pagotto.

La Rioja, donde todo comenzó

El último tramo de la vida política del expresidente se concentró en La Rioja, su kilómetro cero. Fue candidato a gobernador en 2007 y luego electo senador en dos oportunidades (2011 y 2017). Cuando falleció, ocupaba una banca por su provincia en el Senado.

De modo directo o indirecto, el apellido Menem se mantiene en el poder provincial tanto en el peronismo de Ricardo Quintela como en el partido libertario, ya que Lule es el principal digitador en el territorio.

Jorge Yoma, primo de la exprimera dama Zulema Yoma, es uno de los abogados del gobierno riojano. Con un parentesco más alejado, Alfredo Menem, yerno de Quintela, es ministro de Desarrollo Social y Jorge Menem es el presidente del Tribunal de Cuentas de la provincia.

Por el carril libertario, Amado Omar Menem, otro de los tíos de Martín, está a cargo de la delegación regional del PAMI.

Domingo Cavallo, el viejo referente

El espejo noventista en el que Milei busca reflejarse tiene su base central en el programa económico, pensado y ejecutado por personas relacionadas directamente con aquella década y, principalmente, con Cavallo, su otrora gran gurú económico, ahora caído en desgracia.

En febrero, Milei dijo que el ministro de Economía de Menem y Fernando de la Rúa era un "impresentable" y dijo que el programa económico que lleva adelante la gestión libertaria "es muchísimo más exitosa que la convertibilidad". "No tuvimos que tener una hiperinflación previa para hacerlo, porque nosotros la evitamos, no la dejamos correr y reventar a la gente para mostrar un programa exitoso", aseguró el Presidente, que, furioso, le pidió la renuncia a la hija del exministro que revistaba como embajadora de la Argentina ante la Organización de los Estados Americanos (OEA).

Sin embargo, la gestión está plagada de funcionarios surgidos del riñón del exministro. El último gran protagonista de estirpe cavallista que llegó al Gobierno es Federico Sturzenegger, el ministro de Desregulación y Transformación, cuyo cargo parece estar inspirado en la icónica frase de Roberto Dromi “nada de lo que deba ser estatal permanecerá en manos del Estado”. Respecto a su pasado, Sturzenegger suele coincidir con la trasnformación de las consideraciones presidenciales.

De los viejos equipos de Cavallo también se desprende el cordobés Daniel Tillard, a cargo del Banco Nación, y algunos exfuncionarios que cayeron en desgracia debido a la vorágine libertaria que mueve piezas según lo pide la coyuntura. Allí se cuentan el extitular de la ANSES Osvaldo Giordano, el exsecretario de Política Económica Joaquín Cottani y la excanciller Diana Mondino.

Daniel Tillard en Expoagro junto a Guillermo Francos..png Daniel Tillard en Expoagro junto a Guillermo Francos.

De ese mundo llegan otros desprendimientos. Roque Fernández y Carlos Rodríguez, dos referentes del Centro de Estudios Macroeconómicos de Argentina (CEMA), fueron los asesores económicos de la campaña de Milei, aunque luego se quedaron sin cargos en la gestión. Dromi también formó parte de ese lote, al igual que Darío Epstein, director de la Bolsa de Valores en los noventa.

Del gabinete peronista al multiverso de La Libertad Avanza

A la par de Cavallo, el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, fue uno de los fundadores de Acción por la República. Antes había tenido un paso por el radicalismo, pero acompañó al menemismo como parte del Partido Federal que en 1989 había optado por Eduardo César Angeloz. Fue electo diputado en 1997, en la misma elección en la que su amigo Daniel Scioli hizo su irrupción en la escena política nacional.

El dos veces gobernador de la provincia de Buenos Aires es otro de los casos emblemáticos. Llegó a la política impulsado por Menem e hizo una carrera que lo llevó a ser vicepresidente con Néstor Kirchner en la Casa Rosada y casi llega al despacho mayor de Balcarce 50 en 2015. No pasó y, luego de otro intento trunco, hoy es secretario de Turismo, Ambiente y Deportes.

Rodolfo Barra dejó la Corte Suprema para convertirse en ministro de Justicia de la presidencia Menem, cargo que desempeñó entre 1994 y 1996. Milei lo eligió para ser procurador general de la Nación. Lo echó en febrero luego de un dictamen que le dio la razón a un reclamo de una trabajadora pública.

El hijo de Eduardo Bauzá, Andrés, es el actual responsable de la regional cordobesa de la ANSES y el nieto de Alberto Kohan, Fidel, fue el principal orador en el lanzamiento de La Carlos Menem, el flamante juguete de la juventud libertaria que reivindica al expresidente.

En modo panelista, Carlos Ruckauf , vice de Carlos Menem en el segundo mandato del riojano, recorre estudios de televisión, radios y programas de streaming comparando virtuosamente al menemismo con el universo libertario, casi del mismo modo en que lo hacía tiempo atrás el Tata Yofre, nombrado por Milei al frente de la Escuela Nacional de Inteligencia.