Encuesta: Somos Buenos Aires no levanta y queda cuarto en intención de voto en el conurbano

Encuesta: Somos Buenos Aires no levanta y queda cuarto en intención de voto
Con el objetivo de escapar a la polarización entre Fuerza Patria y La Libertad Avanza, referentes de la UCR, la Coalición Cívica y el Partido Socialista presentaron una alianza para competir en las elecciones bonaerenses. Sin embargo, Somos Buenos Aires no logra hacer pie en el conurbano, corazón de la provincia que concentra el 38% del padrón electoral nacional.
Somos Buenos Aires, en la Primera y la Tercera sección
A menos de tres semanas de los comicios bonaerenses, el peronismo mantiene ventaja en la Tercera sección electoral con Verónica Magario a la cabeza, con el 51,4%, seguido por La Libertad Avanza (32,7%) que disputa la elección con el excomisario Maximiliano Bondarenko. En la pelea por el tercer puesto, la Izquierda -que pone en la cancha a Nicolás del Caño-, cosecha el 4,7%, y Somos consigue un magro 1,7% con el radical Pablo Domenichini.
El pasado sábado, Domenichini lanzó oficialmente su campaña que tendrá, según precisó, un "fuerte eje en la cercanía con los vecinos” y en "la construcción de una alternativa sensata frente a la grieta”. El actual diputado provincial aseguró que “la grieta es la trampa perfecta para que nada cambie".
En la Primera sección electoral, compuesta por 24 municipios y con la mayor cantidad de votantes, la diferencia entre Fuerza Patria y La Libertad Avanza se achica: el partido libertario saca el 40,3%, mientras que el peronismo aglutina el 38%. En este territorio, la Izquierda también queda tercera con el 5,6% y deja en cuarto lugar a Somos con el 4,5%.