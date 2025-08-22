Encuesta: Somos Buenos Aires no levanta y queda cuarto en intención de voto en el conurbano

Encuesta: Somos Buenos Aires no levanta y queda cuarto en intención de voto

Con el objetivo de escapar a la polarización entre Fuerza Patria y La Libertad Avanza, referentes de la UCR, la Coalición Cívica y el Partido Socialista presentaron una alianza para competir en las elecciones bonaerenses. Sin embargo, Somos Buenos Aires no logra hacer pie en el conurbano, corazón de la provincia que concentra el 38% del padrón electoral nacional.

Según la última encuesta de la consultora CB, trabajo realizado el 18 y 19 de agosto, Fuerza Patria alcanzaría el 41,3% de los votos, seguido por La Libertad Avanza (39,1%), la Izquierda, con el 4,5%, y Somos, con el (3,3%). Los números dan cuenta de una disputa electoral muy polarizada y pareja entre peronistas y libertarios. Además, demuestran que los postulantes de la alianza de centro no logran interpelar al electorado de la provincia de Buenos Aires.

Somos Buenos Aires, en la Primera y la Tercera sección A menos de tres semanas de los comicios bonaerenses, el peronismo mantiene ventaja en la Tercera sección electoral con Verónica Magario a la cabeza, con el 51,4%, seguido por La Libertad Avanza (32,7%) que disputa la elección con el excomisario Maximiliano Bondarenko. En la pelea por el tercer puesto, la Izquierda -que pone en la cancha a Nicolás del Caño-, cosecha el 4,7%, y Somos consigue un magro 1,7% con el radical Pablo Domenichini.

El pasado sábado, Domenichini lanzó oficialmente su campaña que tendrá, según precisó, un "fuerte eje en la cercanía con los vecinos” y en "la construcción de una alternativa sensata frente a la grieta”. El actual diputado provincial aseguró que “la grieta es la trampa perfecta para que nada cambie".

En la Primera sección electoral, compuesta por 24 municipios y con la mayor cantidad de votantes, la diferencia entre Fuerza Patria y La Libertad Avanza se achica: el partido libertario saca el 40,3%, mientras que el peronismo aglutina el 38%. En este territorio, la Izquierda también queda tercera con el 5,6% y deja en cuarto lugar a Somos con el 4,5%.

Por esta región se renuevan ocho bancas en el Senado bonaerense y tiene como principales candidatos al ministro bonaerense Gabriel Katopodis (FP), hombre fuerte de San Martín; el intendente de Tres de Febrero, Diego Valenzuela (LLA); su colega de Tigre, Julio Zamora (Somos), que si bien surgió del riñón del massismo, desde hace algunos años decidió enfrentar al partido de Sergio Massa, y a la diputada nacional Romina del Plá. La encuesta completa CB CONSULTORA - Elecciones en PBA (Agosto) (1)

