ELECCIONES | 7 DE SEPTIEMBRE

Encuesta: Somos Buenos Aires no levanta y queda cuarto en intención de voto en el conurbano

La tercera vía no logra superar la grieta entre Fuerza Patria y La Libertad Avanza. Según la consulta CB, queda detrás de la izquierda en dos secciones clave.

Letra P | Susana Maidana
Por Susana Maidana
Encuesta: Somos Buenos Aires no levanta y queda cuarto en intención de voto

Encuesta: Somos Buenos Aires no levanta y queda cuarto en intención de voto

Con el objetivo de escapar a la polarización entre Fuerza Patria y La Libertad Avanza, referentes de la UCR, la Coalición Cívica y el Partido Socialista presentaron una alianza para competir en las elecciones bonaerenses. Sin embargo, Somos Buenos Aires no logra hacer pie en el conurbano, corazón de la provincia que concentra el 38% del padrón electoral nacional.

Notas Relacionadas
Una nueva encuesta muestra paridad entre Fuerza Patria y La Libertad Avanza en PBA
ELECCIONES | 7 DE SEPTIEMBRE

Una nueva encuesta da empate técnico entre Fuerza Patria y LLA en la provincia de Buenos Aires

Por  Susana Maidana

Somos Buenos Aires, en la Primera y la Tercera sección

A menos de tres semanas de los comicios bonaerenses, el peronismo mantiene ventaja en la Tercera sección electoral con Verónica Magario a la cabeza, con el 51,4%, seguido por La Libertad Avanza (32,7%) que disputa la elección con el excomisario Maximiliano Bondarenko. En la pelea por el tercer puesto, la Izquierda -que pone en la cancha a Nicolás del Caño-, cosecha el 4,7%, y Somos consigue un magro 1,7% con el radical Pablo Domenichini.

El pasado sábado, Domenichini lanzó oficialmente su campaña que tendrá, según precisó, un "fuerte eje en la cercanía con los vecinos” y en "la construcción de una alternativa sensata frente a la grieta”. El actual diputado provincial aseguró que “la grieta es la trampa perfecta para que nada cambie".

En la Primera sección electoral, compuesta por 24 municipios y con la mayor cantidad de votantes, la diferencia entre Fuerza Patria y La Libertad Avanza se achica: el partido libertario saca el 40,3%, mientras que el peronismo aglutina el 38%. En este territorio, la Izquierda también queda tercera con el 5,6% y deja en cuarto lugar a Somos con el 4,5%.

Por esta región se renuevan ocho bancas en el Senado bonaerense y tiene como principales candidatos al ministro bonaerense Gabriel Katopodis (FP), hombre fuerte de San Martín; el intendente de Tres de Febrero, Diego Valenzuela (LLA); su colega de Tigre, Julio Zamora (Somos), que si bien surgió del riñón del massismo, desde hace algunos años decidió enfrentar al partido de Sergio Massa, y a la diputada nacional Romina del Plá.

La encuesta completa

CB CONSULTORA - Elecciones en PBA (Agosto) (1)

Temas
Notas Relacionadas
Axel Kicillof y Verónica Magario.
ELECCIONES | 7 DE SEPTIEMBRE

Encuesta: LLA se impone en cuatro de las ocho secciones de PBA, pero Magario arrasa en la Tercera

El estudio de Proyección Consultores muestra un escenario de paridad, con una leve ventaja del peronismo.
Encuesta: Fuerza Patria lidera en la provincia de Buenos Aires, pero los indecisos podrían inclinar la balanza
ELECCIONES | 7 DE SEPTIEMBRE

Encuesta: Fuerza Patria gana en la provincia de Buenos Aires, pero los indecisos podrían cambiar la tendencia

El PJ se impone por casi tres puntos ante LLA. Sin embargo, el 13,2% aún no definió su voto. Los números sección por sección. Los datos de la consultora Tendencias.

Las Más Leídas

Más Sobre Política

También te puede interesar

Para el Círculo Rojo el futuro del plan económico de Javier Milei se juega el 7S
RIESGO KUKA

Para el Círculo Rojo, el futuro del plan económico de Milei se juega en las elecciones bonaerenses

Por  Lorena Hak
La senadora por el PRO de La Pampa, Victoria Huala, votó este jueves en serie contra el gobierno de su aliado Javier Milei.
VICTORIA HUALA

Quién es la aliada de La Pampa que fue un pelotazo en contra para Milei en la goleada que sufrió en el Senado

Por  Juan Pablo Gavazza
José Mayans, de Unión por la Patria, uno de los líderes de la oposición. 
CONGRESO | SENADO

Garrahan: la oposición sancionó la emergencia en pediatría con dos tercios y Milei no tiene margen para vetarla

Por  Mauricio Cantando
Lule Menem, mano derecha de Karina Milei.
CORRUPCIÓN EN LA ERA LIBERTARIA

Quién es Lule Menem, el operador en las sombras expuesto a la luz del escándalo

Por  Gabriela Pepe