El bombero designado por Javier Milei para enfriar la ANDIS: más casta no se consigue

Alejandro Vilches, el interventor de la ANDIS designado por Javier Milei.

"Posee una amplia trayectoria en la gestión pública" , destaca el gobierno de Javier Milei , el topo que vino a destruir el Estado desde adentro por considerarlo "una organización criminal", para presentar al bombero designado para apagar el fuego que encendió Diego Spagnuolo en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS). No más preguntas.

Además de rescatar, como dato virtuoso, que Vilches tiene esa "amplia trayectoria en la gestión pública", el sitio oficial argentina.gob.ar lista los cargos que ha ocupado el interventor en distintos niveles, poderes y jurisdiciones del Estado, que lo convierten en un monumento al burócrata profesional.

Karina Milei, Diego Spagnuolo y Javier Milei. El Gobierno intenta blindar a los hermanos del escándalo desatado por el exabogado del Presidente.

1) "Ocupó el cargo de asesor en la Unidad Ministro de la Jefatura de Gabinete de Ministros de la Nación".

2) "Fue subgerente de Administración de Prestadores del Instituto de Obra Social de las Fuerzas Armadas y de Seguridad (I.O.S.F.A.)".

3) "Jefe del Departamento de Asistencia Sanitaria, de la División Prestaciones Sanitarias y de la División Compras y Contrataciones Sanitarias de la Dirección de Salud y Acción Social de la Armada Argentina (D.I.B.A.)";

4) "Director general de Evaluación de Calidad de los Servicios de Salud de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires".

5) Asesor en la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para la Comisión de Salud";

6) "Asesor en la Honorable Cámara de Diputados de la Nación para la Comisión de Salud y Acción Social".

Un funcionario del topo Javier Milei en la maldita burocracia sindical

Vilches acredita, también, un extenso recorrido en sindicatos de toda índole, esas organizaciones dirigidas por "sindigarcas", según la definición que hiciera Milei de la dirigencia gremial. A continuación, la información oficial:

1) "Se ha desempañado en el Sistema Solidario de Seguridad Social como director médico de la Obra Social de Ceramistas (O.S.CE)";

2) "Director médico de la Obra Social del Personal de Industrias Químicas y Petroquímicas Zárate-Campana (O.S.P.I.Q. y P. Zárate-Campana)";

3) "Director médico y gerente de Prestaciones Médicas de la Obra Social de la Federación Gremial del Personal de la Industria de la Carne y sus derivados";

4) "Director médico de la Obra Social del Personal de la Industria del Cuero de la República Argentina".

Además, fue "asesor médico a cargo de la Gerencia de Prestaciones Médicas de la Intervención P.E.N. a la Obra Social del Personal de la Encotesa y de las Comunicaciones de la República Argentina (O.S.P.E.C.)".

Un verdadero horror.