CORRUPCIÓN EN LA ERA LIBERTARIA

La Justicia allanó la ANDIS y otros 14 domicilios: secuestraron dólares y Diego Spagnuolo apareció y entregó el teléfono

En los operativos se incautaron U$S 200.000 del dueño de la Droguería Suizo Argentina. Quema el celular del abogado de Javier Milei.

Por Letra P | Periodismo Político
Karina Milei, Diego Spagnuolo y Javier Milei, en la mira de la Justicia.

Karina Milei, Diego Spagnuolo y Javier Milei, en la mira de la Justicia.

Notas Relacionadas
Spagnuolo y Milei.
EL DATO LETRA P

La mancha venenosa: Spagnuolo se reunió tres veces con Karina Milei y siete con Lule Menem

Por  Sebastián Iñurrieta

El fiscal Franco Picardi, quien estuvo presente en los procedimientos, lleva adelante la investigación, que cobró impulso tras la difusión de los audios que comprometen no solo a Spagnuolo y a lahermana del Presidente, sino también al director de Acceso a los Servicios de Salud de la ANDIS, Daniel Garbinelli, y al subsecretario de Gestión Institucional del Gobierno, Lule Menem.

Los allanamientos alcanzaron la sede de la ANDIS, la Droguería Suizo Argentina y una docena de domicilios particulares vinculados a los imputados, entre ellos tres pertenecientes a integrantes de la familia Kovalivker, propietaria de la firma farmacéutica.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/Letra_P/status/1958885684954972408&partner=&hide_thread=false

Los sobres con U$S 200.000 que secuestró la Justicia y la búsqueda de Spagnuolo

Según publicó Infobae, en el allanamiento de la casa en el barrio de Nordelta de Emmanuel Kovalivker, uno de los dueños de Suizo Argentina, se secuestraron más de U$S 200.000 en distintos sobres, anotaciones y el celular del empresario.

Durante el resto de los operativos, que fueron realizados por Fuerzas Federales, se secuestraron dispositivos electrónicos, documentación e información relevante para la causa.

No obstante, se tardó unas horas en requisar el celular de Spagnuolo ya que no fue localizado en su domicilio al momento del allanamiento. El exfuncionario apareció en un barrio privado en Pilar, según publicó TN, y allí entregó su teléfono a la policía.

La Justicia investiga si existió un entramado de pedidos de retorno a cambio de la habilitación de compras o contrataciones por parte del Estado.

Temas
Notas Relacionadas
Karina Milei y Santiago Caputo se reunieron en Casa Rosada.
CORRUPCIÓN EN LA ERA LIBERTARIA

Control de daños en la Casa Rosada: blindaje a Javier y Karina Milei y reunionismo permanente

La cúpula libertaria busca blindar a la hermana de Javier Milei y enderezar la campaña electoral. Denuncias contra Spagnuolo y crisis en Balcarce 50.
Cristina Fernández de Kirchner, tras la condena en la causa Vialidad.
CORRUPCIÓN EN LA ERA LIBERTARIA

Desde la prisión, CFK acusó a Milei de encubrir pago de coimas a Karina: "Spagnuolo te avisó y ¡NO HICISTE NADA!"

La expresidenta recordó las acusaciones en su contra en la causa Vialidad, por la que está presa, y señaló la responsabilidad del Presidente.

Las Más Leídas

Más Sobre Política

También te puede interesar

Lule Menem, mano derecha de Karina Milei.
CORRUPCIÓN EN LA ERA LIBERTARIA

Quién es Lule Menem, el operador en las sombras expuesto a la luz del escándalo

Por  Gabriela Pepe
Para el Círculo Rojo el futuro del plan económico de Javier Milei se juega el 7S
RIESGO KUKA

Para el Círculo Rojo, el futuro del plan económico de Milei se juega en las elecciones bonaerenses

Por  Lorena Hak
José Mayans, de Unión por la Patria, uno de los líderes de la oposición. 
CONGRESO | SENADO

Garrahan: la oposición sancionó la emergencia en pediatría con dos tercios y Milei no tiene margen para vetarla

Por  Mauricio Cantando
Marcela Antola, diputada por Entre Ríos por la Unión Cívica Radical (UCR). Integra el bloque Democracia por siempre. Clave para sostener el veto a jubilaciones en Diputados.
HÉROES Y NO TANTO

Diputados: quiénes avalaron el veto a jubilaciones pero rechazaron el de discapacidad

Por  Mauricio Cantando