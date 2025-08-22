La Justicia allanó la ANDIS y otros 14 domicilios: secuestraron dólares y Diego Spagnuolo apareció y entregó el teléfono

Karina Milei, Diego Spagnuolo y Javier Milei, en la mira de la Justicia.

El fiscal Franco Picardi, quien estuvo presente en los procedimientos, lleva adelante la investigación, que cobró impulso tras la difusión de los audios que comprometen no solo a Spagnuolo y a lahermana del Presidente, sino también al director de Acceso a los Servicios de Salud de la ANDIS, Daniel Garbinelli, y al subsecretario de Gestión Institucional del Gobierno, Lule Menem.

Los allanamientos alcanzaron la sede de la ANDIS, la Droguería Suizo Argentina y una docena de domicilios particulares vinculados a los imputados, entre ellos tres pertenecientes a integrantes de la familia Kovalivker, propietaria de la firma farmacéutica.

@sinurrieta pic.twitter.com/bHRa4VBM5m — LETRA P (@Letra_P) August 22, 2025 Los sobres con U$S 200.000 que secuestró la Justicia y la búsqueda de Spagnuolo Según publicó Infobae, en el allanamiento de la casa en el barrio de Nordelta de Emmanuel Kovalivker, uno de los dueños de Suizo Argentina, se secuestraron más de U$S 200.000 en distintos sobres, anotaciones y el celular del empresario.

Durante el resto de los operativos, que fueron realizados por Fuerzas Federales, se secuestraron dispositivos electrónicos, documentación e información relevante para la causa.

No obstante, se tardó unas horas en requisar el celular de Spagnuolo ya que no fue localizado en su domicilio al momento del allanamiento. El exfuncionario apareció en un barrio privado en Pilar, según publicó TN, y allí entregó su teléfono a la policía. La Justicia investiga si existió un entramado de pedidos de retorno a cambio de la habilitación de compras o contrataciones por parte del Estado.

