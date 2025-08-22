El gobierno de Javier Milei teme que Diego Spagnuolo se convierta en un arrepentido

Hasta una hora y media antes de la medianoche del jueves, cuando se oficializó el desplazamiento de Diego Spagnuolo en el Boletín Oficial , la cúpula libertaria todavía mantenía comunicaciones con el funcionario, a quien le pedían explicaciones sobre la filtración y le exigían que deje su cargo. Cuando el hoy exdirector de la Agencia de Discapacidad (ANDIS) dejó de atender el teléfono, el gobierno de Javier Milei puso en marcha un operativo despegue para evitar dejar nuevos mensajes en ese celular que, este viernes, fue secuestrado por la Justicia.

"Tengo todos los chats con Karina (Milei) ", se jactaba Spagnuolo en uno de los audios en los que revelaba un supuesto mecanismo de sobornos que involucraría a la secretaria general de la Presidencia y Lule Menem . Ese no es el único temor del oficialismo: el principal es que el exfuncionario se muestra en la TV como "arrepentido", en medio de la campaña electoral.

Apenas el Presidente tomó la decisión de expulsar a Spagnuolo, intervenir el área y comenzar con la búsqueda de un hombre de confianza encargado de esa auditoría - que finalmente recayó en Alejandro Vilches , propuesto por el ministro de Salud, Mario Lugones , y el asesor Santiago Caputo - se puso en marcha un operativo despegue: todos los funcionarios y asesores libertarios que buscaban desesperadamente forzar la renuncia del todavía titular de ANDIS, cortaron cualquier tipo de diálogo con el abogado.

¿El objetivo? Evitar quedar pegados a Spagnuolo y concentrar todos los esfuerzos en blindar a Karina Milei , la secretaria General que es señalada en los audios. Para eso, se decidió continuar con la agenda de gestión y partidaria como si nada hubiera sucedido, y bajar las entrevistas de los candidatos en distintos medios de comunicación.

Si bien la única exposición oficial sobre el hecho la dio la cuenta de la Vocería Presidencial , donde se publicó en las redes sociales que habían echado a Spagnuolo, en la mesa chica del jefe de Estado ya venía trabajando sobre una hipótesis de escándalo desde el martes al mediodía, es decir, por lo menos un día antes, cuando el periodista Jorge Rial adelantó que tenía en su poder audios vinculados a una supuesta red de corrupción en el oficialismo.

Hoy edición explosiva de #Argenzuela por @C5N . Audios de la corrupcion en el gobierno. Tres nombres cercanos al gobierno. Hechos y montos. Ella y ellos. Sumas que rondan los 800 mil dólares por cabeza. Ellos son nombres históricos de la política. Ella muyyyyy cercana a Milei. A…

Largos minutos después de ese mensaje enigmático del conductor de C5N, la primicia salió a través del Data Clave; sin embargo, las alarmas se encendieron realmente en Balcarce 50 cuando la charla del entonces funcionario se viralizó en las redes sociales, gracias a otra publicación, la del programador y tuitero Javier Smaldone. Para ese momento, el escándalo ya era imparable, a tal punto que hasta ahora persiste una incertidumbre oficial sobre hasta dónde llegará el caso.

lule-menemjpg.jpg Lule Menem, otro de los funcionarios del Gobierno señalado en el audio.

En la Casa Rosada afirman que no saben quién grabó a Spagnuolo, ni quién filtró los audios a los medios. Tampoco si se trató de la misma persona o si, incluso, fue el mismo funcionario el que registró sus conversaciones privadas, a modo de reaseguro, por lo que nadie parece tener certidumbre sobre las razones de la difusión. Eso sí, dos fuentes inobjetables y de habitual diálogo con ambos Milei, le dijeron a este medio que descartan de plano que se trate de "fuego amigo", producto de la interna entre los Menem y Caputo.

"Esto estalló con tal magnitud y de tal forma que es ridículo pensar que venga de adentro, porque nos pega a todos y, sobre todo a Javier y Karina", precisó en estricto off the record una voz relevante de La Libertad Avanza.

La detención del exdirector de la Agencia de Discapacidad

Recluidos en el hermetismo público, en el Gobierno siguen con atención el desarrollo de la investigación. Si bien insisten en que "ahora está todo en manos de la Justicia", y que no hay mucho que puedan hacer más que avanzar con una auditoría integral del área de discapacidad y entregar lo que encuentren a la causa, todavía hay temor sobre que aparezcan más audios. Incluso, nadie descarta la existencia de una cámara oculta que pueda aparecer en los próximos días.

De todos modos, admiten fuentes libertarias, la verdadera crisis la podría agrandar el propio Spagnuolo, quien fue encontrado este viernes por la Policía Federal en un country de Pilar, quien le secuestró su celular, en el marco de otros allanamientos. "No está detenido, si habla en la televisión se puede ir todo a la mierda", aseguran, pese a que, todos insisten en la inocencia de Karina. La imagen de Spagnuolo como "arrepentido" es, hoy, la peor pesadilla de la Casa Rosada.