Javier Milei y Karina Milei no pegan una: un fiscal de La Cámpora empuja la investigación del caso Spagnuolo

El fiscal federal Franco Picardi investiga el escándalo de las presuntas coimas que sacude al gobierno de Javier Milei y complica a Karina Milei.

Mala semana para Javier Milei y Karina Milei. Al escándalo por los audios en los que Diego Spagnuolo revela -si no es fake- un entramado de corrupción que comprometería a El Jefe, se suma la real malicia del destino, que puso al frente de la investigación judicial a un juez con estigma filo-K y a un fiscal de La Cámpora.

El final de una semana agitada para el Gobierno tuvo como una de sus noticias destacadas un tsunami de allanamientos ordenados por el juez federal Sebastián Casanello, un magistrado nominado en 2012 por CFK a quien el antikirchnerismo no le perdona que haya sobreseído a la expresidenta en la causa conocida como "ruta del dinero K", a pesar de que lo haya hecho a instancias del fiscal Guillermo Marijuan, que no se parece a un kirchnerista ni en lo blanco de los ojos y en ese expediente concluyó que no había elementos suficientes para responsabilizar a la exmandataria de los delitos que investigaba.

Casanello Macri Panamá Papers Lavado El juez federal Sebastian Casanello el escándalo que tiene en vilo al gobierno de Javier Milei. Los procedimientos fueron realizados en la sede de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS, el organismo que conducía Spagnuolo), la Droguería Suizo Argentina y una docena de domicilios particulares vinculados a los imputados, entre ellos tres pertenecientes a integrantes de la familia Kovalivker, propietaria de la firma farmacéutica proveedora de medicamentos para el Estado nacional.

En los operativos, la Justicia decomisó 200 mil dólares del dueño de la droguería y fue hallado Spagnuolo, que debió entregar su teléfono celular, a esta altura, una bomba de tiempo que tiene en vilo a la Casa Rosada.

Karina Milei enfrenta a un fiscal para la liberación Presente en todos los allanamientos realizados este viernes estuvo el fiscal que empuja la investigación del escándalo Spagnuolo. Es Franco Picardi, miembro del equipo de abogados militantes de La Cámpora que colonizó las segundas y terceras líneas del Ministerio de Justicia en la segunda presidencia de Cristina Fernández de Kirchner.

Ese grupo estaba liderado por el actual intendente de Lanús, Julián Álvarez, que ocupaba el cargo de subsecretario de Justicia. Picardi ejercía la función de subsecretario de Relaciones con el Poder Judicial y Asuntos Penitenciarios, oficina que dejó en 2015, meses antes del final del gobierno de CFK, promovido justamente por la entonces jefa de Estado, para mudarse a los tribunales de Comodoro Py. Peor imposible: La Cámpora investiga el caso del fentanilo No sólo Picardo saltó del gobierno de Cristina a la Justicia federal. Otro de los segundos de Álvarez, Ernesto Kreplak (hermano de Nicolás, el ministro de Salud del gobierno de Axel Kicillof), que ocupaba el cargo de subsecretario de Coordinación y Control de Gestión Registral, es el titular del Juzgado Federal N°3 de La Plata. ernesto kreplak.jpg El juez federal Ernesto Kreplak investiga las omisiones del gobierno de Javier Milei en la causa del fentanilo contaminado. El magistrado comenzó este jueves a indagar a las diez personas detenidas por la causa del fentanilo contaminado y, según informó Página 12, "pondrá el foco de la investigación, además, en las “omisiones y/o connivencias” de los órganos de control del Gobierno Nacional", por lo que "ordenó la revocación del rol de la cartera sanitaria nacional como querellante en la causa".

