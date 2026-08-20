Intendentes del Gran Córdoba que desafían a Llaryora se agrandan y arman una mesa propia rumbo a 2027

Pablo Cornet, Fernando Rambaldi, Adela Arning, Federico Zárate y Ezequiel Lemos, del G6 Colón, clave para la politica del Gran Córdoba
Intendentes opositores del departamento Colón, el segundo más poblado de la provincia de Córdoba, dan por seguro que el gobernador Martín Llaryora irá a la carga para recuperar, en las elecciones del próximo año, el gobierno de sus ciudades para el peronismo.
Natalia Contini, intendenta de Anisacate; Cecilia Garay, de Villa del Totoral; Nicolás Filoni, de Oncativo, son las tres caras que se suman a la media docena que proviene del departamento Colón: Fernando Rambaldi, de La Calera; Federico Zárate, de Jesús María; Adela Arning, Mendiolaza; Pablo Cornet, Villa Allende; Ezequiel Lemos, Río Ceballos; Miguel Pittaro, de La Granja.
Referidos como representantes de una nueva política, todos ellos irán por su primera, y única posible, reelección. También intentarán recrear las fórmulas de alianzas que los llevaron al éxito, en su mayoría bajo la escudería de un Juntos por el Cambio cada vez más confinado al recuerdo.
En cada una de las tertulias comparten experiencias de gestión y analizan estrategias para afrontar los retos del año electoral. Evitar desgajamientos aparece como el primer cometido. Sortear trampas de seducción rankea segundo.
Sin embargo, los opositores analizan muchas de esas decisiones como intentos postreros de un peronismo que se asoma al fin de ciclo. Consecuentemente, esperan ser parte destacada del recambio político.
Ello no implica, justamente, esperar credenciales de membresía para una alianza retadora aún indefinida. Aunque mantienen contactos con Gabriel Bornoroni, Luis Juez y Rodrigo de Loredo, los principales opositores en la provincia, no atarán su suerte a la trayectoria final de estos.
#FernetConRosca Llaryora ordenó a su gabinete no confrontar con Milei y concentrarse en la gestión y el territorio
Capital, Punilla y Calamuchita, los grandes desafíos
Por una parte, porque no terminan de encontrar un camino inequívoco para la unidad programática tantas veces declamada, aún en plena vigencia de Juntos por el Cambio. Nadie se anima aún a extender una invitación plena con participación equilibrada de los actores.
Por otra parte, porque entienden los mencionados dirigentes también tienen que atender vicisitudes partidarias que no siempre se corresponden con las demandas de sus distritos. Quienes integran el PRO y la UCR deben terminar de sortear prolongadas internas antes de encuadrarse definitivamente.
“Ellos tienen que hacer su juego. Pueden incluso estirar tiempos para definiciones. Nosotros tenemos que gestionar todos los días, atendiendo necesidades cotidianas que no son pura especulación”, expresan desde una de las localidades más amplias del Gran Córdoba.
Las elecciones en Córdoba
Desde la mesa ampliada aclaran, no obstante, que continuarán dialogando con todas las referencias que anhelen un gran frente basado en acuerdos programáticos, cuya finalidad sea derrotar al peronismo.
Entre otras cosas porque descreen de la factibilidad del mentado pacto entre Llaryora y Javier Milei. Según analizan, Córdoba es una pieza muy codiciada para la continuidad del proyecto de La Libertad Avanza. Si lograsen un triunfo en las elecciones provinciales, barruntan, habrán dado un paso decisivo para la reelección del presidente.
No faltan voces que advierten sobre las consecuencias del posible arreglo. Según explican los agoreros, si Milei y Llaryora pautaran, aquel podría plantar candidatos testimoniales en cada distrito a sólo fin de facilitar el triunfo del mandatario mediterráneo.
Señalan como experiencia reciente, el mentado acuerdo entre Juan Schiaretti y Mauricio Macri, por el cual ambos líderes prescindían de enfrentamientos mutuos en las lides de fondo.