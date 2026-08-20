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La batalla de las intendencias

Intendentes del Gran Córdoba que desafían a Llaryora se agrandan y arman una mesa propia rumbo a 2027

Natalia Contini, Cecilia Garay y Nicolás Filoni se suman al G6 del departamento Colón. Se preparan para la disputa que el PJ llevará a sus municipios.

Letra P | Luis Zegarra
Por Luis Zegarra
Pablo Cornet, Fernando Rambaldi, Adela Arning, Federico Zárate y Ezequiel Lemos, del G6 Colón, clave para la politica del Gran Córdoba

Pablo Cornet, Fernando Rambaldi, Adela Arning, Federico Zárate y Ezequiel Lemos, del G6 Colón, clave para la politica del Gran Córdoba

Intendentes opositores del departamento Colón, el segundo más poblado de la provincia de Córdoba, dan por seguro que el gobernador Martín Llaryora irá a la carga para recuperar, en las elecciones del próximo año, el gobierno de sus ciudades para el peronismo.

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Rubén Curto

El desafío de Martín Llaryora

Natalia Contini, intendenta de Anisacate; Cecilia Garay, de Villa del Totoral; Nicolás Filoni, de Oncativo, son las tres caras que se suman a la media docena que proviene del departamento Colón: Fernando Rambaldi, de La Calera; Federico Zárate, de Jesús María; Adela Arning, Mendiolaza; Pablo Cornet, Villa Allende; Ezequiel Lemos, Río Ceballos; Miguel Pittaro, de La Granja.

Referidos como representantes de una nueva política, todos ellos irán por su primera, y única posible, reelección. También intentarán recrear las fórmulas de alianzas que los llevaron al éxito, en su mayoría bajo la escudería de un Juntos por el Cambio cada vez más confinado al recuerdo.

En los próximos días mantendrán un nuevo encuentro, el tercero a partir de la decisión de ampliar la mesa, posibilidad planteada originalmente por Contini, quien llegó la jefatura municipal por el PRO pero rápidamente se lanzó al espectro libertario y aún aguarda reconocimiento oficial parte de La Libertad Avanza.

En cada una de las tertulias comparten experiencias de gestión y analizan estrategias para afrontar los retos del año electoral. Evitar desgajamientos aparece como el primer cometido. Sortear trampas de seducción rankea segundo.

Los mandatarios reconocen las movidas que ensayan los emisarios del gobernador. En todas sus localidades pueden reconocer ya nombres de potenciales retadores. Algunos de ellos (como en La Calera o Villa Allende), han sido rivales ya en elecciones pasadas, lo cual les permite reforzar sus proclamas de renovación, complementarias de versiones discursivas antipolítica.

También reconocen que no pueden prescindir de la mano abierta de la Provincia, única tendida ante la astringencia puesta en práctica desde la Nación. Pero se preparan para una restricción en el envío de fondos desde un Panal al que ya acusan de discrecionalidad en la repartija.

El "pacto" con Javier Milei

Los intendentes aseguran que su objetivo de máxima es consolidar una opción opositora en Córdoba, otra razón para mantenerse coaligados.

Remontan su cometido a aquel 2023 en que preveían una avanzada aluvional sobre sus territorios, atendiendo a la dimensión de las derrotas del peronismo en la disputa de territorios clave.

Desde entonces el peronismo ha tejido una extensa red para captar a funcionarios con territorio. Alternaron para ello a interlocutores de gran peso, desde el jefe de Gabinete, exministro de Gobierno, Manuel Calvo, hasta Gustavo Brandán, secretario general de Gobierno, pasando por legisladores, exintendentes e incluso intendentes en funciones. También ofrecieron variadas vías de acceso a fondos, a través de programas específicos, y la refuncionalización de las comunidades regionales.

Sin embargo, los opositores analizan muchas de esas decisiones como intentos postreros de un peronismo que se asoma al fin de ciclo. Consecuentemente, esperan ser parte destacada del recambio político.

Ello no implica, justamente, esperar credenciales de membresía para una alianza retadora aún indefinida. Aunque mantienen contactos con Gabriel Bornoroni, Luis Juez y Rodrigo de Loredo, los principales opositores en la provincia, no atarán su suerte a la trayectoria final de estos.

Por una parte, porque no terminan de encontrar un camino inequívoco para la unidad programática tantas veces declamada, aún en plena vigencia de Juntos por el Cambio. Nadie se anima aún a extender una invitación plena con participación equilibrada de los actores.

Por otra parte, porque entienden los mencionados dirigentes también tienen que atender vicisitudes partidarias que no siempre se corresponden con las demandas de sus distritos. Quienes integran el PRO y la UCR deben terminar de sortear prolongadas internas antes de encuadrarse definitivamente.

“Ellos tienen que hacer su juego. Pueden incluso estirar tiempos para definiciones. Nosotros tenemos que gestionar todos los días, atendiendo necesidades cotidianas que no son pura especulación”, expresan desde una de las localidades más amplias del Gran Córdoba.

Las elecciones en Córdoba

Desde la mesa ampliada aclaran, no obstante, que continuarán dialogando con todas las referencias que anhelen un gran frente basado en acuerdos programáticos, cuya finalidad sea derrotar al peronismo.

Entre otras cosas porque descreen de la factibilidad del mentado pacto entre Llaryora y Javier Milei. Según analizan, Córdoba es una pieza muy codiciada para la continuidad del proyecto de La Libertad Avanza. Si lograsen un triunfo en las elecciones provinciales, barruntan, habrán dado un paso decisivo para la reelección del presidente.

Recuerdan también, nítidamente, las palabras del jefe de Gabinete de la Nación, Diego Santilli, quien les dijo que “ni en pedo” abandonen el convoy que diseña Karina Milei para llegar a 2027.

En similar sentido, consideran que Bornoroni expresa una real voluntad de triunfo. No creen, coinciden, en que vaya a tirar por la borda un trabajo de dos años, para el que cuenta con el sello oficial de la escudería libertaria.

No faltan voces que advierten sobre las consecuencias del posible arreglo. Según explican los agoreros, si Milei y Llaryora pautaran, aquel podría plantar candidatos testimoniales en cada distrito a sólo fin de facilitar el triunfo del mandatario mediterráneo.

Señalan como experiencia reciente, el mentado acuerdo entre Juan Schiaretti y Mauricio Macri, por el cual ambos líderes prescindían de enfrentamientos mutuos en las lides de fondo.

Quienes se mantienen al margen de las especulaciones reparan en la posesión de una herramienta clave para definir estrategias. La mayoría de las localidades mencionadas cuentan con la facultad de establecer fechas propias para los comicios para renovación de autoridades. Sujetos a su conveniencia, intendentes e intendentas aseguran que sólo estarían dispuestos a ceder su control como prenda para un proyecto provincial que realmente quiera competir contra un PJ que ya les camina sus veredas.

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