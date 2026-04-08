Córdoba: intendentes radicales acusan una caída del 23% en la coparticipación y presionan a Martín Llaryora

Apremiados por una caída de 23% en las coparticipaciones que reciben del gobierno provincial, las autoridades municipales que representan a la UCR en más de 100 municipios de Córdoba pidieron formalmente al gobernador Martín Llaryora una audiencia “a la mayor brevedad posible”.

La nota fue presentada este martes en la mesa de entrada de la Casa de Gobierno y lleva la firma de las autoridades del Foro de Intendentes Radicales , encabezadas por sus referentes, Rubén Dagum y Roberto Casari .

El texto concreta un reclamo que se extiende por toda la provincia y encuentra eco en todo el país . El duro documento emitido por el COFEIN la pasada semana habla de asfixia financiera a los municipios .

Según los datos que repiten los intendentes, durante el año en curso han debido afrontar una caída del 23%, en promedio, de los fondos girados en concepto de coparticipación. El declive, puntualizan, lleva nueve meses consecutivos ya.

La proyección para los próximos meses es aún peor, con una estimación de al menos cinco puntos porcentuales más de pérdida. Algunos intendentes miran con especial preocupación al mes de junio, fecha en que deben afrontar el pago de aguinaldos para sus empleados. Otros, además, deben resolver negociaciones paritarias.

intendentes paraná Autoridades municipales de distintas fuerzas políticas reunidas en Paraná

Los cálculos incluyen un marcado derrumbe en la recaudación propia, a través de tasas e impuestos, como todo reflejo de la caída de la actividad económica y el consumo.

“Todos estamos con lo justo. Dependemos mucho de la coparticipación”, admite un intendente de la zona centro.

“Ya no tienen espalda. Están ahogados. Están manteniendo las ciudades a lo mínimo”, amplía un analista que participa de los encuentros entre alcaldes boinablanca, que definieron profundizar vías de reclamo en un plenario realizado la pasada semana en Río Primero.

Reproche controlado a Martín Llaryora

Como contó Esteban Rafele en Letra P, los recursos que se coparticipan con provincias y municipios retrocedieron 6,4% contra la inflación. “Las arcas provinciales y municipales se sostienen con impuestos y tasas que Javier Milei quiere erradicar”, explicó el periodista.

Según un informe de la consultora Politikon, la provincia de Córdoba reportó una caída del 8% en lo que recibe de impuestos nacionales y del 4% para tributos provinciales. El mismo estudio indica que las transferencias automáticas a la provincia cayeron 7,5% en el trimestre.

La nota presentada por el Foro de Intendentes de la UCR de Córdoba

El texto consensuado entre los alcaldes reconoce que “el contexto actual que atraviesa nuestro país impacta de lleno en las gestiones locales: municipios y comunas no somos ajenos a esta realidad”.

No obstante, expresa una “creciente preocupación ante la falta de comunicación entre la mesa ejecutiva del Ente, la Mesa Provincia– Municipios y los distintos ministerios del gobierno provincial”.

Bajo la tinta, los dardos apuntan a la falta de convocatoria de Manuel Calvo, el responsable formal del vínculo con los intendentes. A él adjudican las “reiteradas oportunidades” en que solicitaron, sin éxito, una reunión con aquella mesa. La última ocasión, evocan, “ocurrió hace meses”.

Desde la sede de la Gobernación reconocen que algunos municipios pidieron adelantos de coparticipación, pero en escaso número. Mayor ha sido el pedido de Aportes del Tesoro Provincial y las apelaciones al Fondo Federal, creado por el gobierno provincial con aportes cruzados, para municipios que afronten deudas, por diversas vías, con el tesoro provincial.

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Las mismas voces no dejan de pedir que se contemple el inicio de la cascada, que ubican en la Casa Rosada, con su decisión de eliminar programas y planes, además de aquel retaceo de coparticipación a determinadas provincias.

La UCR en el centro del tablero

El paso dado por los intendentes radicales nucleados en el Foro llega también en un momento de reconfiguración del escenario político provincial.

Con la incorporación formal de la exdiputada Soledad Carrizo, nombrada como vocal en el Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social, La Libertad Avanza consagra una interlocutora reconocida para su plan de incorporar alcaldes radicales. Su penetración territorial será clave para dar sustento al proyecto de Gabriel Bornoroni para disputar la gobernación en sólo un año.

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Atento a ello, Rodrigo de Loredo camina la provincia intentando ajustar lazos que son tensados desde los oficialismos en pugna. Desde su retaguardia, una de sus espadas legislativas, Matías Gvozdenovich, sigue exigiendo al gobierno provincial que cumpla con el pago de las cuotas de aquel Fondo Federal a todos los intendentes.

Sin acusar recibo, el gobierno de Llaryora sigue mostrando buena sintonía con jefes comunales opositores. Aunque sus armadores desmientan que existan pedidos de demostraciones públicas, no dejan de remarcar que la caja del Panal, como se conoce al Centro Cívico provincial, es la única que ha permanecido abierta para sus reclamos.