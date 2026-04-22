Martín Llaryora reunió a 230 intendentes y armó el plan para raspar a Javier Milei en Córdoba

Más de 230 autoridades municipales pasaron por el Centro Cívico de Córdoba en una reunión marcada por la arenga y un pacto interno rumbo al ‘27. El gobernador Martín Llaryora no soltará a los municipios en medio del ajuste de Javier Milei , pero exige administración fina y presencia territorial.

El encargado de ponerle voz al pedido —que varias fuentes marcaron como el inicio de la campaña por la reelección— fue el ministro de Gobierno. Manuel Calvo repitió varias veces el encuadre político y cargó la responsabilidad de la crisis sobre la Casa Rosada .

A renglón seguido les aseguró que Llaryora va a sostener el flujo de obras en el interior y la asistencia a las gestiones locales. Dejó una advertencia directa sobre el uso de los recursos tal como viene siendo habitual en los contactos mano a mano que tienen altos funcionarios del Panal con el intendentismo.

Si bien no hay problemas para el pago de sueldos la manta es corta, advierten, ya que tres meses de gestión sin control bastarían para que se consume la pesadilla de cualquier intendente.

El encuentro tuvo un repaso crudo de la economía con eje en el parate de la actividad, la caída de la recaudación y los programas nacionales frenados . En ese marco, el cordobesismo ensaya una oposición por acumulación donde cada frente abierto sirve para contrastar modelos.

El recorte en el PAMI, la falta de vacunas, el ajuste en las partidas para discapacidad y el impacto social sobre los que menos tienen se suman a una lista de agravios que el Panal utiliza para marcar distancia de La Libertad Avanza.

llaryora de rivas obra pública Martín Llaryora y Guillermo de Rivas, intendente de Río Cuarto

Como contó Letra P, sobre casos como el de Marcos Juárez, la situación es crítica porque los municipios empiezan a absorber demandas sanitarias que antes resolvía el poder central. La presión escaló con el reclamo de 50 intendentes que pusieron la mira en el ministro Toto Caputo por una deuda de $8.800 millones que pone en riesgo la atención en los hospitales del interior. Unos 160 jefes comunales le presentaron al alfil de Gabriel Bornoroni en PAMI, Eduardo Frayre, una carta para que gestione el pago de la deuda.

La coparticipación en Córdoba

Del combo de la crisis, la caída de la coparticipación encabeza el ranking de las preocupaciones, porque impacta de lleno en el plan general de cada gestión. Calvo les anticipó que la mejora de mayo será de impacto con un repunte estacional del 40% respecto de abril por la liquidación de Ganancias.

El paseo en el parque será corto, porque por primera vez en 20 años el giro será en negativo comparado con períodos anteriores. Para que el “hacer” que obsesiona a los intendentes cordobesistas no se frene quedó sobre la mesa la promesa de sostener obra pública aun en contexto adverso para evitar que se enfríe el músculo territorial del peronismo.

Del auxilio a la campaña por la reelección de Martín Llaryora

La reunión olió a inicio de campaña. Los intendentes valoraron el gesto político y prometieron salir con el cuchillo entre los dientes de cara a 2027. El encuentro funcionó como punto de reagrupamiento tras meses de incertidumbre y como tapón a los reproches que siempre circulan entre pasillos a un gobernador que priorizó aliados en sus dos primeros años de gestión y que desde hace un par de meses giró la mira al peronismo que gobierna.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/MartinLlaryora/status/2044797210353672513&partner=&hide_thread=false La #Discapacidad en #Córdoba sí importa.



Nuestro país no va a salir adelante si le da la espalda a quienes más lo necesitan. Acompañar a las personas - especialmente a los sectores más vulnerables - es un compromiso inquebrantable de nuestra gestión.



Ante la crítica situación… pic.twitter.com/9k6O68C5n9 — Martín Llaryora (@MartinLlaryora) April 16, 2026

“Salí con toda la confianza. Está todo devastado alrededor, pero esto te da ganas de seguir”, graficó a Letra P un jefe comunal que atraviesa su primera gestión. Otro fue más directo al asegurar que la ayuda del Ejecutivo provincial les ordena la cabeza para lo que viene.

Calvo incluso les propuso un ejercicio incómodo al pedirles imaginar un gobierno provincial en clave libertaria. La comparación buscó cerrar filas y reforzar la identidad del modelo cordobesista frente al experimento nacional bajo la nueva consigna de resistir, gestionar y militar.

Llaryora y Daniel Passerini encabezaban esta tarde reuniones en Buenos Aires para obtener financiamiento. El plan de desgaste libertario ya sumó más de 200 nombres.