La Calera: Fernando Rambaldi busca bloquear el regreso del PJ y blindar su reelección con apoyo libertario

Fernando Rambaldi irá por su reelección como intendente de La Calera . Aún sin fecha cierta para los comicios para renovación de autoridades municipales, tal es una de las dos certezas electorales que circulan en la ciudad más poblada del estratégico corredor del Gran Córdoba .

La otra es que el mandatario con origen en Encuentro Vecinal, del excandidato a gobernador Aurelio García Elorrio , acudirá nuevamente bajo formato de alianza, para la que espera contar con buena parte de los socios que convergieron, hace ya tres años, en Juntos por La Calera.

Muchos interrogantes quedan aún. En su mayoría podrán resolverse tras el despeje de otras dos incógnitas. La primera es si Rambaldi contará con apoyo de La Libertad Avanza , acaso como parte de la misma alianza que rete a Martín Llaryora en la provincia. La otra es, precisamente, saber quién será el nombre peronista elegido por el gobernador para intentar recuperar la intendencia serrana.

Durante la semana, Rambaldi volvió a la Ciudad de Buenos Aires para participar de reuniones de gestión con funcionarios nacionales y encuentros de posicionamiento político con otros intendentes, con quienes comparte marcos conceptuales y proximidades con el proyecto libertario.

En la tarde del pasado jueves, fue uno de los disertantes en el foro "Libertad para el Futuro: Una agenda política por la natalidad y la protección de la infancia". El evento se realizó en la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires , organizado por la Fundación Faro, usina de ideas y colecta de aportes para el gobierno de Javier Milei .

El calerense compartió el panel denominado "Fortalecer la Familia: Eje Estratégico para la Protección de la Infancia", junto a los intendentes del PRO Ramón Lanús (San Isidro), Rodrigo Aybar (Tres de Febrero) y la directora ejecutiva de Ideas Republicanas de Chile, Carmen Soza.

Luego asistió a paneles sobre protección de menores e incentivo a la natalidad, de los que participaron los diputados libertarios Joaquín Ojeda, Nahuel Sotelo y Andrea Freguia, la senadora cordobesa Carmen Álvarez Rivero; Laura Bryant Handford, analista de The Heritage Foundation de Estados Unidos; y Vajk Farkas, de la oficina en Madrid del Center for Fundamental Rights. El cierre estuvo a cargo de la exvicepresidenta, Gabriela Michetti.

Registros y firmas de agendas de trabajo ubican a Rambaldi en un inequívoco lugar ideológico. También en un estratégico sitio para la gestión política.

Proyectos para La Calera

La agenda política arrancó en la tarde del jueves, en la Secretaría de Transporte, a cargo del cordobés Mariano Plencovich, donde el intendente planteó la necesidad de disponer de terrenos aledaños a las vías del ferrocarril para avanzar con de obras y tareas de recuperación de espacios verdes. El viernes fue recibido en la Secretaría de Turismo, donde presentó iniciativas para la temporada de verano. También hubo charlas con funcionarios de segunda línea de Economía.

La temática de los encuentros marca una continuidad con anteriores visitas a la capital federal. En junio, fue parte de una nutrida comitiva de jefes comunales que se sentó en el despacho del jefe de Gabinete, Diego Santilli, invitados por los diputados Laura Rodríguez Machado y Gabriel Bornoroni.

En esa mesa, Santilli comenzó a mostrar señales de apertura a los pedidos de los intendentes, marcando un contraste con sus antecesores en el cargo. Vale recordar, allí estuvieron intendentes opositores a Llaryora que formaron el G6 del Departamento Colón, unidad que permitió oficiar de anfitriones de funcionarios nacionales y disponer de credenciales para asistir a despachos oficiales.

Esta misma proximidad es la que ubica a Rambaldi (como Adela Arning de Mendiolaza y Pablo Cornet de Villa Allende) en las coordenadas del armado provincial que proyecta Karina Milei para la provincia. Un frente, con formato de alianza libertaria, que blindaría a los intendentes ante las represalias que ya denuncian por parte de la administración provincial.

Las negociaciones con La Libertad Avanza

Desde el pasado año distintos rumores indican que el mileísmo impulsa un candidato puro en La Calera. El apuntado es Mauricio Pereyra, quien se presenta como el referente libertario para la región.

Desde el vecinalismo rebajan la versión. Además de reafirmar la existencia de un sólido vínculo, personal y político, con Bornoroni, el armador de Karina Milei en Córdoba, remarcan la existencia de afinidades esenciales. “A Fernando ya lo identifican con las ideas libertarias. No somos del mismo partido, pero compartimos las ideas de administración del Estado”, afirman a este medio.

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Por otra parte, apuntan al pasado kirchnerista del hijo del exintendente Aldo Pereyra. “Eso lo saben, no se puede maquillar”, remarcan.

Tres nombres para el peronismo

En el gobierno municipal confían en los números de estudios que barajan. Según mediciones propias, Rambaldi tiene una imagen positiva cercana al 60%, con un piso de intención de voto del 43%.

Los números contrastan con los que maneja el peronismo. También con el último estudio de imagen de Cristian Buttié, que ubica al calerense entre los mandatarios municipales con peor valoración en la provincia y en el departamento Colón, el más populoso después de la capital.

Números al margen, la intendencia serrana parece más preocupada por el formato de alianzas que tendrá como apoyo, descontando la continuidad de socios como el PRO, el Frente Cívico y un sector de la UCR, además de los avales libertarios, que por la imagen de potenciales candidatos por el peronismo.

A falta de un año, tres son los nombres del PJ que resuenan en corrillos. Dos han sido exintendentes, los primos Rodrigo Rufeil y Facundo Rufeil, antecesores de Rambaldi y responsables de la derrota del peronismo al acudir divididos a las urnas. El restante, en pleno proceso de instalación, es Ariel Aleksandroff, secretario de Salud de la Municipalidad de Córdoba.

Voces vernáculas ubican a Rodrigo, hoy legislador, como favorito en un eventual cotejo. No sólo por ser el único en admitir públicamente su intención de volver a la intendencia, sino porque contaría con más y mejores fichas. “Ya marcó la cancha. Nunca dejó de mostrarse y todavía tiene gente que le responde en lugares importantes”, explican.

Cuidadosos de la experiencia 2023, cuando perdieron la ciudad tras años de dominio, talladores cordobesistas aseguran que la prioridad es la unidad del espacio. Consecuentemente, sea cual fuere el nombre, deberá contar con el consenso necesario.

La mano de Martín Llaryora

Aunque se defina como prematura cualquier postulación, el gobierno serrano ha vuelto a acusar a Llaryora de impulsar acciones propias de la campaña por venir.

La pasada semana funcionarios calerenses volvieron a poner en agenda el avance de la repavimentación de la avenida Bolívar. Más que marketing político, se trató de una visualización del compromiso asumido hace sólo dos meses por el entonces ministro de Cooperativas y Mutuales, Gustavo Brandán, quien anunció la liberación de fondos por más de mil millones de pesos.

El pasado jueves apuntaron directamente al Panal por la decisión de la empresa proveedora de agua potable a la región de cortar el suministro a La Calera. Según interpretan, se trata de otro rapapolvo, tras un par de semanas de buena sintonía. “Ojalá no volvamos a pasar meses sin envíos de los fondos que nos corresponden”, expresan aún por lo bajo.