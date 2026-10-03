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DISCUSIÓN 2027

La Rioja: tras cerrar la unidad en el PJ, se recalienta la sucesión de Ricardo Quintela y hay dos anotados

El Gitano se quedó con el partido, pero no pudo contener la interna. Florencia López y Fernando Rejal levantaron la mano. El problema que enfrenta el peronismo.

Letra P | Lucio Di Giuseppe
Por Lucio Di Giuseppe
El gobernador de La Rioja, Ricardo Quintela, intenta gobernar su sucesión.

El gobernador de La Rioja, Ricardo Quintela, intenta gobernar su sucesión.

El cierre de listas del Partido Justicialista de La Rioja terminó en una lista de unidad con Ricardo Quintela al frente, pero el ruido por su sucesión no se calló. Ahora, los senadores Fernando Rejal y Florencia Lopez confirmaron sus ganas de jugar en las elecciones y ocupar la Casa de las Tejas a partir de 2027.

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Lucio Di Giuseppe

El peronismo de esa provincia del Norte Grande tuvo su negociación cuando se sellaron las nóminas para el recambio de autoridades del PJ. Quintela retuvo el control del sello y logró contener a todas las tribus, pero su triunfo no se tradujo en un enfriamiento de la rosca. Por el contrario, los corcoveos continuaron y en una semana ya dos dirigentes reconocieron sus aspiraciones.

Quién quiere suceder a Ricardo Quintela

La primera fue Florencia López. La senadora, cercana a La Cámpora, brindó una entrevista a Radio Lateral y reconoció que “está trabajando” para ser candidata a gobernadora. Allí, resaltó su experiencia como intendenta de Arauco, uno de los municipios más grandes de la provincia, y como vicegobernadora de Quintela en su primer mandato.

En esa entrevista, López reconoció que viene bien en las encuestas, “por encima del resto de los compañeros”. Sin embargo, se puso a disposición de la construcción de “la mejor alternativa para competir” porque, según ella, el peronismo “no la tiene fácil”. “Acá suena como candidato a gobernador Martín Menem”, graficó el peligro.

Fernando Rejal y Florencia Lopez con Ricardo Quintela.

Fernando Rejal y Florencia Lopez con Ricardo Quintela.

El otro que se anotó en la grilla fue su compañero de banca en la cámara alta, Fernando Rejal. El senador, en otra entrevista radial, reveló la existencia de un acuerdo en el peronismo de Chilecito, la segunda ciudad de La Rioja y bastión peronista a diferencia de la capital. “Los chileciteños vamos a votar a un candidato a gobernador, no a vicegobernador”, advirtió el exintendente de ese distrito.

La afirmación de Rejal no significa necesariamente que el candidato sea él. También suena Rodrigo Brizuela y Doria, el intendente de Chilecito. El senador, sin embargo, tiene algo más de pergaminos no sólo por haber sido dos veces jefe comunal y tener experiencia como ministro, sino también por su proyección nacional. En la última semana estuvo con Máximo Kirchner en San Juan, al igual que López.

La grilla para La Rioja

La dupla de senadores es la primera que habla en público del tema, pero no son los únicos anotados en la grilla de candidatos. Allí asoma, por ejemplo, Armando Molina, intendente de la capital riojana y mano derecha de Quintela. Los rumores sobre su salto a la gobernación se habían apagado, pero se reactivaron luego de que el Gitano lo visite en la municipalidad y agite fotos con él.

Otra figura institucional con ganas de competir es la vicegobernadora, Teresita Madera. La compañera de fórmula de Quintela tiene una limitación que, sin embargo, se puede transformar en un activo: por venir de ser vice, no podría buscar la reelección como en 2031. Así, en el hipotético caso de que fuese electa en 2027, se excluiría de la discusión que debatirá por la proyección peronista dentro de cuatro años.

Ricardo Quintela y Teresita Madera.

Ricardo Quintela y Teresita Madera.

La sucesión tiene un capítulo familiar. Algunos operadores del peronismo riojano señalan a la diputada Gabriela Pedrali como la candidata que quiere Quintela. Es la expareja y madre de los hijos del Gitano. También se anotó Jerónimo Quintela, hijo del gobernador, presidente de la Empresa de Energía de La Rioja y vice del PJ de la capital.

Más atrás en la consideración aunque con perfil ascendente en la política riojana, asoma Natalia Álbarez Gómez, rectora de la Universidad Nacional de La Rioja. En ese mismo pelotón algunos analistas ubican a Ricardo Herrera, secretario general de la gobernación, un cargo clave en el gabinete provincial.

La encrucijada del peronismo

El peronismo se enfrenta a un problema bifronte de cara a la sucesión de Quintela. Por un lado, La Libertad Avanza pisa fuerte en esa provincia del Norte Grande, especialmente en la ciudad de La Rioja. Si bien la figura de Menem es la que más se menciona, también es cierto que en las últimas elecciones el candidato fue Gino Visconti y perdió por un margen mínimo de votos.

La otra cara del problema es que ninguna de las figuras que se anotan como postulantes se recortan a la cabeza de las encuestas de conocimiento. La situación es tan compleja que hay actores del entorno de Quintela que no descartan la posibilidad de forzar la interpretación constitucional para que el Gitano vaya por un tercer mandato.

Ricardo Quintela junto a Armando Molina.

Ricardo Quintela junto a Armando Molina.

Por lo pronto, el gobernador busca asegurarse la llave del armado y conservar resortes de poder una vez fuera de la Casa de las Tejas. Por ejemplo, enviará el pliego de su ministro de Seguridad y Justicia para ser el nuevo procurador general riojano. Además, aunque el quintelismo no se hace cargo, la oposición ve su mano detrás de una avanzada para destituir a dos jueces del Superior Tribunal.

En el plano partidario, el cierre de listas del PJ tuvo más novedades además de su continuidad como jefe del sello justicialista. El Gitano incluyó en el nuevo esquema a tres exgobernadores como Luis Beder Herrera, Ángel Maza y Sergio Casas. Algunos de ellos son señalados por animar una interna de bajo perfil en el peronismo riojano. Al incluirlos, Quintela escenificó cuál es su deseo: todos adentro.

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