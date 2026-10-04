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SEMANA SANTA FE

Yo ya arreglé: el mensaje de Maximiliano Pullaro, lejos de París

El gobernador cree que no necesita viajar a Europa para cerrar un acuerdo con Milei. Con el calendario en la mesa, obliga a sus rivales a mostrar las cartas.

Letra P | Pablo Fornero
Por Pablo Fornero
El gobernador Maximiliano Pullaro quiere votar bien temprano en Santa Fe, en 2027.

El gobernador Maximiliano Pullaro quiere votar bien temprano en Santa Fe, en 2027.

A Maximiliano Pullaro no le gustan los viajes largos ni abandonar Santa Fe por varios días. Ahí radica una de las razones de no plegarse a la delegación oficial que, encabezada por el presidente Javier Milei, viajó con 13 gobernadores a Francia. No obstante, eso no quita que el mandatario radical tenga una chance de acuerdo abierta con la Casa Rosada.

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Pablo Lapuente

El hughense puede –o al menos así lo interpreta– no ser furgón de cola de Milei, aún cuando los une más de un interés, mucho más en la antesala del año electoral. “No era una instancia indispensable”, remarca uno de los alfiles políticos del gobernador respecto del periplo europeo.

La jugada de Maximiliano Pullaro con la Casa Rosada

“El diálogo con la Nación no depende de este viaje”, insiste la fuente. Pullaro ya dijo que está a favor de la suspensión de las PASO a nivel nacional y que va a hacer todo lo posible para evitar el regreso del peronismo. En el medio, hay matices. El gobernador radical salta cuando le tocan los intereses de la provincia. ¿Eso lo convierte en opositor encarnizado? No. ¿Replicará una tercera vía alla Provincias Unidas? No se sabe.

Si el Gobierno realmente cumple con su axioma de pedir apoyo para suspender las PASO y, a cambio, no entorpecer la continuidad de los gobernadores, puede encontrar un aliado en Pullaro.

Es verdad que la marca La Libertad Avanza perdió potencia, no tiene despliegue territorial en Santa Fe y la figura de Milei está muy golpeada en Rosario, pero la coalición oficialista Unidos precisa sobre todas las cosas que la escuadra violeta no presente candidato a intendente en la ciudad más poblada de la provincia. Caso contrario, Juan Monteverde quedará a las puertas de la Intendencia.

Rosario, asunto de Estado

“Creemos que los libertarios no querrán hacerle el caldo gordo a ese espacio”, resume un funcionario político del pullarismo. El quid del asunto es Rosario y solo Rosario. Es que en la Casa Gris calculan que, aún con un candidato libertario a la gobernación que divida al electorado no peronista, Pullaro no debería tener problemas en celebrar una victoria.

Se amparan en un detalle: a esta altura, a unos eventuales cuatro meses y monedas de la oficialización de listas, el gobernador no conoce sus rivales. Marcos Peyrano ensaya movimientos tímidos en el mileísmo y en el peronismo nadie toma la posta sin dubitaciones ni especulaciones.

“Primero se están peleando por ser diputados, provincial o nacional”, chicanea un ministro radical. Es que, como contó Letra P hace unas semanas, hay una corriente interna dentro del PJ que cree que el objetivo tiene que ser alcanzar un segundo puesto en la categoría mayor y concentrarse sobre todo en la categoría legislativa, para soñar con presidir la Cámara de Diputados provincial en diciembre de 2027.

Se buscan gobernadores en Santa Fe

A unos 130 días del cierre de listas provinciales, cualquier candidato a gobernador libertario o peronista debería estar de recorrida permanente por Santa Fe y desplegando una actividad intensa en medios y redes sociales. Posicionándose, instalándose, algo que no se consigue en poco tiempo.

Cuando un partido ve la oportunidad real de ganar, sobran las figuras con hambre. El peronismo ya lo vivió con Omar Perotti en 2019, que estaba puesto como candidato y tenía una base sólida de conocimiento. Alrededor del rafaelino se construyó toda una ingeniería que le permitió doblegar al socialista Antonio Bonfatti y recuperar la Casa Gris por cuatro años.

Entonces, Pullaro siente que ya arregló con la Casa Rosada, pero también que ya arregló dentro de la provincia, porque le marca la cancha y el pulso a la oposición provincial. Es más, lo viene haciendo desde que asumió. Ahora, además, con el diseño de un calendario electoral que obliga a sus adversarios a apurarse, a resolver si realmente tienen ganas de competir por la gobernación.

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