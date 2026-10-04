Yo ya arreglé: el mensaje de Maximiliano Pullaro, lejos de París

A Maximiliano Pullaro no le gustan los viajes largos ni abandonar Santa Fe por varios días. Ahí radica una de las razones de no plegarse a la delegación oficial que, encabezada por el presidente Javier Milei , viajó con 13 gobernadores a Francia . No obstante, eso no quita que el mandatario radical tenga una chance de acuerdo abierta con la Casa Rosada.

El hughense puede –o al menos así lo interpreta– no ser furgón de cola de Milei, aún cuando los une más de un interés, mucho más en la antesala del año electoral. “No era una instancia indispensable”, remarca uno de los alfiles políticos del gobernador respecto del periplo europeo.

Pullaro, de todos modos, ya arregló con el Gobierno. El radical no necesita moverse casi 11 mil kilómetros para explorar una operación con La Libertad Avanza (LLA) . Sabe que, llegado el momento, antes del cierre de listas provinciales, ambas partes se sentarán y pondrán sobre la mesa sus cartas, con el objetivo final de que el peronismo no recupere terreno en la Bota.

“El diálogo con la Nación no depende de este viaje” , insiste la fuente. Pullaro ya dijo que está a favor de la suspensión de las PASO a nivel nacional y que va a hacer todo lo posible para evitar el regreso del peronismo. En el medio, hay matices. El gobernador radical salta cuando le tocan los intereses de la provincia. ¿Eso lo convierte en opositor encarnizado? No. ¿Replicará una tercera vía alla Provincias Unidas ? No se sabe.

Si el Gobierno realmente cumple con su axioma de pedir apoyo para suspender las PASO y, a cambio, no entorpecer la continuidad de los gobernadores, puede encontrar un aliado en Pullaro.

WIN-WIN Milei vuelve de París con sensación de gobernabilidad, pero sin un compromiso para eliminar las PASO El Presidente sumó fotos con la oposición y anuncios de inversiones Los gobernadores ganaron centralidad para negociar https://t.co/5avLHPY78z @dg_lucio pic.twitter.com/ARBZjAt4Og

Es verdad que la marca La Libertad Avanza perdió potencia, no tiene despliegue territorial en Santa Fe y la figura de Milei está muy golpeada en Rosario, pero la coalición oficialista Unidos precisa sobre todas las cosas que la escuadra violeta no presente candidato a intendente en la ciudad más poblada de la provincia. Caso contrario, Juan Monteverde quedará a las puertas de la Intendencia.

Rosario, asunto de Estado

“Creemos que los libertarios no querrán hacerle el caldo gordo a ese espacio”, resume un funcionario político del pullarismo. El quid del asunto es Rosario y solo Rosario. Es que en la Casa Gris calculan que, aún con un candidato libertario a la gobernación que divida al electorado no peronista, Pullaro no debería tener problemas en celebrar una victoria.

ADELANTO DE LETRA P Pullaro ya tiene en la cabeza el calendario electoral para 2027: las PASO se realizarían el 18 de abril y las generales el 13 de junio



De confirmarse, quedan cuatro meses y medio para el cierre de listas



https://t.co/kTB6L2bCes

@pfornero pic.twitter.com/ziMDs0BJXT — LETRA P (@Letra_P) October 1, 2026

Se amparan en un detalle: a esta altura, a unos eventuales cuatro meses y monedas de la oficialización de listas, el gobernador no conoce sus rivales. Marcos Peyrano ensaya movimientos tímidos en el mileísmo y en el peronismo nadie toma la posta sin dubitaciones ni especulaciones.

“Primero se están peleando por ser diputados, provincial o nacional”, chicanea un ministro radical. Es que, como contó Letra P hace unas semanas, hay una corriente interna dentro del PJ que cree que el objetivo tiene que ser alcanzar un segundo puesto en la categoría mayor y concentrarse sobre todo en la categoría legislativa, para soñar con presidir la Cámara de Diputados provincial en diciembre de 2027.

Se buscan gobernadores en Santa Fe

A unos 130 días del cierre de listas provinciales, cualquier candidato a gobernador libertario o peronista debería estar de recorrida permanente por Santa Fe y desplegando una actividad intensa en medios y redes sociales. Posicionándose, instalándose, algo que no se consigue en poco tiempo.

Cuando un partido ve la oportunidad real de ganar, sobran las figuras con hambre. El peronismo ya lo vivió con Omar Perotti en 2019, que estaba puesto como candidato y tenía una base sólida de conocimiento. Alrededor del rafaelino se construyó toda una ingeniería que le permitió doblegar al socialista Antonio Bonfatti y recuperar la Casa Gris por cuatro años.

Entonces, Pullaro siente que ya arregló con la Casa Rosada, pero también que ya arregló dentro de la provincia, porque le marca la cancha y el pulso a la oposición provincial. Es más, lo viene haciendo desde que asumió. Ahora, además, con el diseño de un calendario electoral que obliga a sus adversarios a apurarse, a resolver si realmente tienen ganas de competir por la gobernación.