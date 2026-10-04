Elecciones 2027: nadie muestra las cartas

Volvió de París con la foto buscada, en diálogo con la mitad de los gobernadores, un nuevo premio internacional y anuncios de inversiones por 27 mil millones de dólares. Pero en el país que gobierna Javier Milei todavía reinan las dudas . El riesgo país sube, la economía real se desmorona, los empresarios están en modo wait and see hasta después de 2027 y los acuerdos electorales no se terminan de cerrar.

“Quedamos en seguir conversando”, fue el mensaje que llegó desde Francia, después del viaje que compartieron el Presidente, Karina Milei , el jefe de Gabinete, Diego Santilli , y 13 gobernadores, para participar de la Argentina Week . Los mandatarios fueron a promocionar sus provincias y a buscar inversiones. Algunos consiguieron anuncios concretos del sector energético. De la eliminación de las PASO, el objetivo político de máxima para ordenar el escenario electoral 2027, pocas noticias.

El único que se ocupó del tema de las primarias en el viaje fue Santilli. La hermana presidencial dio señales de apertura a los acuerdos políticos, pero no dejó nada cerrado. Milei posó con los gobernadores para una “foto de gobernabilidad” celebrada y los atendió brevemente, en un encuentro que tuvieron de pie en la sede de la OCDE. Les agradeció el acompañamiento e, incluso, los mencionó en algún discurso. Es todo lo que puede ofrecer. Ya tiene dicho que no le interesa participar de conversaciones políticas.

El Gobierno tiene trazada una hoja de ruta ambiciosa con los temas a tratar en el Congreso en las próximas semanas. Busca aprobar la reforma electoral y la llamada ley de defensa de la soberanía, en octubre, y el Presupuesto en noviembre, antes de que termine el período de sesiones ordinarias. Pero el panorama legislativo dista de ser amigable.

CHUBUT AL MUNDO: MÁS INVERSIONES, MÁS PRODUCCIÓN Y MÁS TRABAJO En Argentina Week, consolidamos una agenda de vinculación internacional orientada a ampliar nuevos mercados, fortalecer los sectores productivos y generar las condiciones necesarias para que lleguen más inversiones a… pic.twitter.com/QBcTD24MX2

Mientras el Presidente estaba en París y la Casa Rosada destacaba el buen clima del viaje conjunto, en Argentina se desataron los demonios con el fallo de la Corte Suprema que liberó la venta de tierras a extranjeros . El Congreso se convirtió en un hervidero que presiona sobre los gobernadores, tanto como las encuestas y los datos de una economía que no reacciona.

Las PASO, el primer objetivo

“¿Y por qué entregarían la acción de oro ahora? Si el apuro lo tiene Milei. Los gobernadores tienen tiempo. Pueden esperar hasta febrero para votar la reforma política”. El lunes por la noche, mientras comía canapés en la cena anual de Poder Ciudadano, el asesor de un mandatario que estaba a punto de subir al avión rumbo a París, daba cuenta de los cálculos electorales que se hacen en las provincias y que marcan la complejidad de las negociaciones por las leyes que el Gobierno necesita.

La Casa Rosada había fijado la eliminación de las PASO como prioridad, pero ya se resignó a que, con suerte, podrá obtener la suspensión por única vez. Le serviría igual para cumplir con su objetivo principal, desorganizar al peronismo. ¿Lo logrará? Hay una lectura que empieza recorrer despachos oficiales e inquieta a operadores libertarios. “Están equivocados. Ya no depende del diseño electoral. La sociedad está cansada y el peronismo se va a ordenar igual si considera que tiene chances de ganar, con o sin PASO”, advierte un dirigente que tiene línea directa con el oficialismo. Se dice que, al peronismo “lo va a definir la ganabilidad”.

En el peronismo tampoco hay una única mirada sobre el tema. Hace tiempo que Cristina Fernández de Kirchner y Sergio Massa analizan si no sería conveniente evitar el efecto ordenador del antiperonismo para la primera vuelta que suelen tener las PASO. Piensan que el descontento contra el gobierno de Milei puede dar una sorpresa sin previo aviso.

Hay encuestadores que empiezan a observar que el voto “vergonzante”, oculto, esta vez, podría ser del peronismo, que ya no asusta tanto como antes. La mayoría de los consultores habla de un posible empate en un eventual ballotage entre Milei y Axel Kicillof. Por eso, en Unión por la Patria hay quienes les advierten a los gobernadores que los desdoblamientos electorales son un error que lo arrastrará a la derrota.

La Casa Rosada avanza igual con el plan. En París, Karina habló con los gobernadores de la necesidad de avanzar en acuerdos políticos. La secretaria general de la Presidencia estima que podría cerrar tratos con diez de los 13 viajeros. Los mandatarios destacaron el buen clima de diálogo. Aunque Karina no ofreció nada concreto, se entiende que eso implicaría que La Libertad Avanza les allane a los gobernadores el camino a la reelección, ya sea porque decida retirar a sus candidatos de las provincias o porque seleccione contrincantes poco competitivos. A los libertarios que trabajan en las provincias contra los gobernadores que fueron a París todavía no les avisaron nada.

El problema que traba los acuerdos ya fue explicado de sobra. A cambio de la votación de la reforma política, el Gobierno solo tiene para ofrecer una promesa futura de no injerencia en temas provinciales. Es un dilema de difícil solución, que hace que las definiciones se estiren, más aún cuando se percibe que dentro del oficialismo hay quienes no patean para el mismo arco que el resto del equipo. ¿Patricia Bullrich trabaja en el Senado para eliminar las PASO? En la Casa Rosada lo ponen en duda. El malestar con la jefa del bloque libertario va en aumento. Con los socios del PRO también hay problemas.

Acuerdos trabados

En el macrismo insisten en que las mesas de negociación a las que se sientan con Santilli y los Menem, impulsados por Karina, no conducen a nada. Tras salir de la cuarta reunión conjunta en la Casa Rosada, los enviados de Mauricio Macri, Cristian Ritondo y Fernando de Andreis, dijeron a fines de septiembre que están “lejos de un acuerdo electoral”.

¿Por qué no se avanza? Es claro que los gobernadores Rogelio Frigerio (Entre Ríos) e Ignacio Torres (Chubut), tienen su propia vía de negociación con el Gobierno, sin Macri de por medio. Ambos necesitarán de los libertarios en sus provincias para pelear por la reelección. Distinta es la situación de la Ciudad de Buenos Aires. En el PRO entienden que los libertarios se quedaron sin chances de ganar el distrito tras la caída en desgracia de Manuel Adorni. No sienten la amenaza electoral de LLA.

Los problemas, en todo caso, son internos de la familia Macri. La relación de los primos está dañada y hasta se habla de que el expresidente alienta, por debajo, la candidatura de Horacio Rodríguez Larreta. Al margen, en el macrismo están desconcertados porque los encuentros con los libertarios no avanzan con el punteo para saber cómo van a ser los acuerdos electorales en cada distrito. No terminan de dilucidar “si hay mala fe o inoperancia” y también creen que cualquier cierre electoral se terminará pateando “para el año que viene”.

Jorge Macri fue el único de los mandatarios que marcó sus diferencias sobre la eliminación de las PASO desde París. “A mí las reformas electorales tan cerca de la próxima elección nunca me gustan mucho. Prefiero siempre la que sigue, porque no se cruza con intereses personales”, dijo el jefe de Gobierno porteño en diálogo con Clarín.

Su primo, Mauricio, alienta más la idea de que se elimine la obligatoriedad de las primarias, sin atentar contra el sistema de selección. Serían las PAS. Pero al Gobierno le serviría de poco, si el objetivo buscado fuera quitarle una herramienta al peronismo. Habrá que ver. Por lo pronto, el PRO solo tiene compromiso para votar el Presupuesto 2027. Los gobernadores también.

El desafío del Congreso

Mientras deja la energía en las discusiones sobre el diseño electoral, el oficialismo enfrentará en los próximos días una durísima embestida en la sesión convocada para el 15 en Diputados. La oposición encontró en el fallo de la Corte Suprema, que barrió con la ley de tierras, la excusa perfecta para reactivar la discusión sobre el decreto fundacional 70/2023.

Fiel a la postura que siempre sostuvimos en defensa de nuestro territorio y recursos naturales, y ante el reciente fallo de la Corte Suprema que habilita la libre adquisición de tierras a extranjeros, instruí al Fiscal de Estado a iniciar las acciones judiciales pertinentes para… pic.twitter.com/1kolYPqzMl — Hugo Passalacqua (@passalacquaok) October 2, 2026

El debate volverá a poner sobre la mesa la cuestión de la extranjerización de tierras, los aumentos desmedidos de las prepagas y los alquileres. Todo se juntará el 15 con el tratamiento de otros dos temas sensibles para la sociedad, la crisis de morosidad y el recorte a la discapacidad. Es una acumulación de problemas que el Gobierno no logra encauzar, horada la imagen presidencial y le mete presión a los gobernadores que quieren acordar con LLA.

¿Cómo harán para explicar que acompañan al oficialismo a sostener el decreto aquellos que salieron a vanagloriarse de haber volteado la ley de inviolabilidad de la propiedad privada en el Senado? Algunos empezaron a ensayar vías alternativas, como la nueva judicialización del artículo 154 del DNU 70/23, sobre la ley de tierras, a la espera de una solución de fondo de la Corte.

Con @Nicolas_Massot presentamos una cautelar para suspender los efectos del artículo 154 del DNU 70/23, que derogó la Ley de Tierras.



Buscamos evitar que, mientras el Congreso se pronuncia, se consoliden como derechos adquiridos compras de tierras por extranjeros. Tras el fallo… pic.twitter.com/cr6z5mqdz9 — Miguel Ángel Pichetto (@MiguelPichetto) October 2, 2026

Wait and see, Brasil y los empresarios

“Durante años ustedes reclamaron previsibilidad para invertir a largo plazo. El Gobierno asumió esa responsabilidad. Ahora depende de las inversiones que pongan en marcha”, les dijo esta semana el canciller Pablo Quirno, en un mensaje grabado, a los empresarios que escuchaban en el Coloquio de IDEA.

En Mar del Plata, los líderes del sector privado celebraron el rumbo de la administración libertaria, pero pusieron dudas sobre las inversiones. En los pasillos del hotel Sheraton se habló del modo “wait and see hasta las elecciones”. Es decir, para ver si este modelo tiene continuidad. Hay muchas dudas. Las encuestas muestran que la sociedad, agobiada por el plan económico, se inclinaría en 2027 por un cambio de gobierno. El cambio está encarnado por el peronismo.

“Cometieron el mismo error que Macri cuando decidió polarizar con el kirchnerismo. Es todo igual. Por eso el riesgo país se va a ir a 800 puntos. Los inversores ven la misma película”, vaticinó ante Letra P un empresario de peso en el mercado y diálogo fluido con el Gobierno.

INFLACIÓN SEPTIEMBRE 2026: 2,1%



Según nuestros relevamientos de precios, en septiembre de 2026 la inflación Nacional fue 2,1%, subiendo 0,4 p.p. vs agosto. La inflación Núcleo arrojó 1,7%, descendiendo 0,1 p.p. vs el mes previo.



Sin embargo, la inflación subyacente dio 2,1%… pic.twitter.com/C9VfxSoKqQ — equilibra (@_equilibra) October 2, 2026

La falta de inversión preocupa a la Casa Rosada tanto como el hecho de que la inflación no logre perforar el piso del 2% mensual. Esta semana se conocieron las proyecciones de las consultoras privadas para septiembre. Todas dan entre 1,9 y 2,1%, lo que representaría una suba respecto del 1,7% que arrojó el INDEC el último mes. Es poco probable que los mercados compren la explicación de que se debe a supuestos atentados terroristas, que dio el Presidente.

El establishment mira con atención lo que pasará este domingo en las elecciones de Brasil. Entienden que el resultado tendrá alto impacto en la política argentina y empezará a marcar el destino de las cartas de Milei y del peronismo de cara a las elecciones 2027.