Carolina Losada se alinea con Maximiliano Pullaro y no descarta ser candidata a diputada en Santa Fe

En la recta final de su mandato como senadora, Carolina Losada empieza a mirar Santa Fe y a la gestión del gobernador Maximiliano Pullaro . Aunque todavía no tomó una decisión, en su entorno admiten que hay dos caminos sobre la mesa para 2027: buscar la reelección o encabezar una lista para la Cámara de Diputados de la provincia.

¿Qué lugar ocupará Losada el año próximo? “Donde el espacio político que integra la necesite y ella se sienta cómoda”, respondían en su entorno en marzo pasado. Ahora, frente a la misma pregunta, la respuesta contiene un agregado. Más allá del juego propio en el Congreso, su perfil se está reconfigurando con el proyecto provincial. Tanto es así que aseguran que la energía de la experiodista está concentrada en “apoyar la gestión provincial y lo que significa a futuro”.

Sobre su rol en la próxima contienda electoral se abren dos caminos legislativos: “Si resulta más útil en el Senado de la Nación o en la Legislatura provincial, porque se necesita darle una cabeza de lista potente, las dos opciones son posibles”.

La pregunta que empieza a ordenar el debate es dónde puede resultar más útil para el radicalismo de Unidos: si renovando su banca en el Congreso o encabezando una lista con peso propio para la Cámara de Diputados santafesina. La reforma electoral santafesina modificó sustancialmente el escenario para la cámara baja.

Desde 2027, las 50 bancas se distribuirán mediante el sistema D’Hondt entre las fuerzas que superen el piso electoral. Ya no regirá el esquema que garantizaba 28 escaños a la fuerza más votada. Eso vuelve más relevante la conformación de listas y, en particular, el peso de los nombres que las encabecen.

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La fuerte presencia de Losada en los Juegos Suramericanos -el megaproyecto medular de la Casa Gris para 2026- fue el indicio más claro. También tuvo un papel relevante en las designaciones de la Justicia Federal en Santa Fe, como en el caso de la designación de Florentino Malaponte en la Cámara Federal de Apelaciones de Rosario.

El calendario electoral pone un marco temporal de poco más de cuatro meses para las definiciones. Como informó Letra P, el gobernador planifica fechas de votación que no se crucen con las nacionales: 18 de abril para las PASO y la contienda general el 13 de junio.

"Las PASO son importantes para el microclima de la política y para quienes quieren retener una banca, pero las elecciones generales son definitorias porque hay que sumar escaños en la Legislatura. Las elecciones provinciales van a ser mucho antes que las nacionales. Es la primera parada del 2027”, apuran desde su entorno y dejan entrever, en ese escenario, las intenciones del sector de presidir la cámara baja provincial, hoy en manos de la socialista Clara García. La disputa interna, en ese caso, será altamente competitiva.

La tribu radical que pisa fuerte en Unidos

La tribu radical a la que pertenece Losada, el MAR, ocupa varios lugares de influencia en Unidos y sigue ganando terreno: Julián Galdeano, su referente, es el secretario de Vinculación Institucional, uno de los funcionarios con acceso directo al despacho de Pullaro. Fue, además, la cabeza del Comité Organizador de los Suramericanos y uno de los armadores de la candidatura de Jorgelina Genghini para la Corte Suprema, quien asumirá en cuestión de semanas. Martín Rosúa es una de las espadas legislativas del oficialismo en la Legislatura; y Georgina Losada, hermana de la senadora, es secretaria de Comercio Exterior en el Ministerio de Desarrollo Productivo.

El entramado le da a Losada un anclaje provincial que no tenía con la misma intensidad durante la primera parte de su mandato en el Senado. Su futuro electoral empieza a discutirse, entonces, dentro de una estructura concreta: el radicalismo de Unidos y el proyecto político que encabeza Pullaro.