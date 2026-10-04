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Brasil elige presidente: ya votó Lula

El actual mandatario se enfrenta al candidato del Partido Liberal en las presidenciales. Un total de 158 millones de personas están habilitadas para participar.

Flavio Bolsonaro
Lula
Luiz Inácio Lula da Silva vs. Flávio Bolsonaro

Luiz Inácio Lula da Silva vs. Flávio Bolsonaro

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Los comicios para elegir al próximo presidente en Brasil se iniciaron este domingo por la mañana, con la participación de millones de habitantes que tienen como principales candidatos al actual mandatario y líder del Partido de los Trabajadores, Luiz Inácio Lula da Silva, y a Flávio Bolsonaro, candidato del Partido Liberal de Brasil e hijo del ex jefe de Estado Jair Bolsonaro.

Elecciones en Brasil: ya votó Flávio Bolsonaro

A pocos minutos del inicio del acto electoral en Brasil, el candidato del Partido Liberal, Flávio Bolsonaro, emitió su voto. El principal referente opositor se presentó pasadas las 8 de la mañana en la Escola Municipal Barão Homem de Mello, en Río de Janeiro, bajo un estricto operativo de seguridad.

Fl&aacute;vio bolsonaro, candidato a presidente de Brasil.

Flávio bolsonaro, candidato a presidente de Brasil.

El hijo del expresidente busca disputarle la conducción del país al oficialismo. Tras realizar su voto, Bolsonaro afirmó que "Brasil necesita un cambio" para poner fin a la "era de atraso" del Gobierno de Lula da Silva.

El retador asistió acompañado por su esposa Fernanda Bolsonaro y anticipó que puede lograr una victoria en primera vuelta debido al crecimiento de los últimos sondeos.

Brasil elige presidente: ya votó Lula

El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, emitió su voto durante la mañana de este domingo en una escuela de São Bernardo do Campo, municipio del estado de San Pablo. El mandatario sufragó en el marco de la primera vuelta de las elecciones presidenciales en las que busca la reelección.

Ya vot&oacute; Lula en Brasil.

Ya votó Lula en Brasil.

Tras participar de la votación, el presidente, de 80 años, aseguró que si es reelecto necesitará “hacer el doble de lo que hemos hecho”. También se diferenció de su principal oponente, Flávio Bolsonaro, respecto a la propuesta de armar a la sociedad: “Brasil no avanzará facilitando la venta de armas”, señaló.

Lula se mostró confiado de conseguir una victoria en primera vuelta, e instó a los brasileños mayores de 70 años a acudir a las urnas. Al salir del cuarto oscuro, el presidente agitó una bandera de Brasil ante la prensa.

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