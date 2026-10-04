Brasil elige presidente: ya votó Lula

Los comicios para elegir al próximo presidente en Brasil se iniciaron este domingo por la mañana, con la participación de millones de habitantes que tienen como principales candidatos al actual mandatario y líder del Partido de los Trabajadores, Luiz Inácio Lula da Silva, y a Flávio Bolsonaro, candidato del Partido Liberal de Brasil e hijo del ex jefe de Estado Jair Bolsonaro.
Elecciones en Brasil: ya votó Flávio Bolsonaro
A pocos minutos del inicio del acto electoral en Brasil, el candidato del Partido Liberal, Flávio Bolsonaro, emitió su voto. El principal referente opositor se presentó pasadas las 8 de la mañana en la Escola Municipal Barão Homem de Mello, en Río de Janeiro, bajo un estricto operativo de seguridad.
El hijo del expresidente busca disputarle la conducción del país al oficialismo. Tras realizar su voto, Bolsonaro afirmó que "Brasil necesita un cambio" para poner fin a la "era de atraso" del Gobierno de Lula da Silva.
El retador asistió acompañado por su esposa Fernanda Bolsonaro y anticipó que puede lograr una victoria en primera vuelta debido al crecimiento de los últimos sondeos.