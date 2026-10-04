Brasil elige presidente: ya votó Lula

Elecciones en Brasil: ya votó Flávio Bolsonaro

A pocos minutos del inicio del acto electoral en Brasil, el candidato del Partido Liberal, Flávio Bolsonaro, emitió su voto. El principal referente opositor se presentó pasadas las 8 de la mañana en la Escola Municipal Barão Homem de Mello, en Río de Janeiro, bajo un estricto operativo de seguridad.

Flávio bolsonaro, candidato a presidente de Brasil.

El hijo del expresidente busca disputarle la conducción del país al oficialismo. Tras realizar su voto, Bolsonaro afirmó que "Brasil necesita un cambio" para poner fin a la "era de atraso" del Gobierno de Lula da Silva.

El retador asistió acompañado por su esposa Fernanda Bolsonaro y anticipó que puede lograr una victoria en primera vuelta debido al crecimiento de los últimos sondeos.