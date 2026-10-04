Yo soy opositor a Javier Milei: el mensaje de Martín Llaryora, lejos de París

“Fue un acierto de Martín Llaryora no viajar a París ”. Esta definición, a modo de balance, surge de la mesa chica del gobernador de Córdoba . Anticipa dos cosas: que el cordobesismo necesita levantar el perfil opositor a Javier Milei sin chocar con ese electorado compartido y que para caminar esa zona gris aplicará una estrategia hiperlocal para las elecciones en la provincia.

La pequeña puerta de la jaula de oro cordobesista empezará a cerrarse para que no se escape el poder, tal como lo hicieron José Manuel de la Sota y Juan Schiaretti primero y ahora Llaryora. La reelección condicionará y limitará cada movimiento del PJ con el exterior.

Es natural que entre las razones que colocan como fundamento de aquella decisión de bajarse del Eurotrip se encuentra la necesidad de mantener el ritmo de gestión local, también de campaña; y limitar las señales políticas que confundan por parte de La Libertad Avanza .

La vicegobernadora Myrian Prunotto fue testigo preferencial de las adobadas de Diego Santilli y Toto Caputo a los gobernadores en la embajada argentina en Francia . Llaryora ya comprobó con la salida de Córdoba y otras provincias del régimen de zona frías que el pacto del Colo y las odas del ministro de Economía al diálogo con los mandatarios caen en saco roto cuando Milei se propone pasar la motosierra para sostener el equilibrio fiscal.

Llaryora evitará todas las fotos que se pueda porque sencillamente porque no quiere entrar en el lote de pares aliados –“somos oposición nacional”, repiten en el Panal- y cree que la tropa libertaria no puede garantizar nada.

“Seguiremos abonando la relación institucional para beneficiar a Córdoba y punto”, suman otro barrote más a la jaula preelectoral.

En adelante, la estrategia será secuenciar los debates en los tópicos donde el PJ local siente que hace la diferencia con el modelo libertario. Discapacidad, obra pública, educación y salud. De hecho, este lunes habrá una movida muy fuerte en la capital de la mano de los rectores de universidades públicas de Córdoba.

Jhon Boretto y otros rectores de Córdoba presionarán a Javier Milei por el presupuesto universitario

Jhon Boretto (Universidad Nacional de Córdoba), Federico Olivo Aneiros (por la regional provincial de la Universidad Tecnológica Nacional), Marisa Rovera (Universidad Nacional de Río Cuarto), Luis Negretti (Universidad Nacional de Villa María) y Julia Oliva Cúneo (Universidad Provincial de Córdoba) convocaron a las 10 de la mañana a todos los diputados nacionales por Córdoba para “analizar el acompañamiento al sistema universitario y científico-tecnológico público durante el debate del Presupuesto 2027 en el Congreso”.

Este medio consultó a Gabriel Bornoroni, presidente de la bancada de La Libertad Avanza en la cámara baja, si habría referencias del oficialismo en la cumbre de rectores. No hubo respuesta y al cierre de esta nota fuentes de la Casa de Trejo no los tenían apuntados en la lista.

Los seis diputados cordobesistas están confirmados, anticiparon a Letra P fuentes de la bancada a la que se sumó el exgobernador Schiaretti este año. La jugada por los recursos para la educación pública será fuerte y un paso más camino a las relaciones transversales que teje el cordobesismo como modo de construcción política.

El frente grande de Martín Llaryora

Ahí esta la clave del entramado que piensa Llaryora para 2027: quiere una jaula más amplia. Desde hace algunas semanas, sus campañistas hablan de un frente grande en Córdoba, que exceda lo estrictamente partidario y avance hacia la incorporación de referencias e instituciones de la vida pública cordobesa.

INNOVACIÓN PARA PRODUCIR MÁS Y GENERAR TRABAJO



En #RíoCuarto dimos inicio a la construcción del nuevo edificio de Innovación y Emprendimiento de @AgenciaProCba junto al campus de la Universidad Nacional de Río Cuarto #UNRC.



Será un espacio para unir el conocimiento científico y… pic.twitter.com/DJGVDZE0k3 — Martín Llaryora (@MartinLlaryora) September 30, 2026

“Martín va a convocar a una gran coalición a todos los que coincidan con el futuro que plantea para la provincia el Modelo Cordobés: productivo, con trabajo digno, inversión en infraestructura, educación pública fortalecida, lucha frontal contra el delito, salud pública cada día de mayor calidad, con contención social, con orden fiscal. Eso más allá del posicionamiento que tengan nacionalmente”, recitan el guion de la invitación que buscará darle una vuelta de rosca a aquella estrategia de 2023, enfocada en referencias de otros partidos.

La gestión, el ave más valorada de la jaula

Llaryora apostará a la hiperprovincialización de la elección 2027, pero no por las mismas razones de sus antecesores, que podían servirse del desprecio que el electorado local demostró por el kirchnerismo.

Hay señales confusas sobre el juego local de Milei en la provincia: en la Casa Rosada hablan de la prioridad reeleccionista del Presidente y en la filial local de LLA dicen que van por todo y empezarán por Córdoba. Tampoco se sabe qué nivel de cambio quiere ese electorado compartido en Córdoba. Por esos motivos, la campaña de proximidad y ceñida a los asuntos cotidianos le ganará a la rosca grande.

Por ejemplo, este lunes Llaryora empezará otra vez en ese interior que explicó los triunfos de sus antecesores. A las 10 llegará a Colonia Prosperidad, una localidad de 373 habitantes que gobierna el opositor (Juntos por el Cambio) con apellido de semidiós: Miguel Maradona.

Martín Llaryora y Daniel Passerini retomaron las recorridas juntos por la ciudad de Córdoba

El gobernador anunciará la construcción de las tres viviendas que necesita la pequeña localidad ubicada en el departamento San Justo, además de la disposición de fondos para obras de mejora en el pueblo.

A las 12 celebrará el Día del Camino con la Sociedad Rural de Villa María y su intendente peronista, Eduardo Accastello. El resto de la agenda de la semana pinta igual.

Otra vez lo dicho: Llaryora ata su suerte a mejorar la aprobación de su gestión y no a la zona de promesas de Santilli y Caputo. Si vienen, bien.

El cabo suelto del plan

La oposición sigue balcanizada y, por ahora, da las mismas señales de engorde propias de cada previa de negociación. Quizás la señal de alerta de las últimas horas viene del propio peronismo.

Natalia de la Sota cerró la semana ratificando que piensa competir por la gobernación. Lo hizo 15 días después del abrazo con Llaryora en el homenaje a José Manuel de la Sota en la capilla de barrio Altamira.

“Alguien tiene que representar el 1% o 2% del electorado que, siendo peronista o compartiendo valores, no quiere a Milei”, dicen en las filas de la diputada, buscando mellar el alejamiento cuidado de Milei que busca Llaryora.

Otra razón más para que Llaryora mantenga el perfil opositor dentro y fuera de su casa.