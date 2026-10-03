Consejo de la Magistratura de Entre Ríos: el gremio histórico ganó la pulseada y dejó sin banca a Piumato

Heidi Venditti y Andrés Bianchi, los nuevos representantes de los trabajadores judiciales en el Consejo de la Magistratura de Entre Ríos.

La Asociación Judicial de Entre Ríos (AJER) , el histórico gremio que representa a empleados de tribunales, ratificó su hegemonía y retuvo la banca en el Consejo de la Magistratura , frente a la Unión de Empleados de la Justicia de la Nación (UEJN) , referenciado en la figura de Julio Piumato .

La representación de los trabajadores, uno de los once escaños en el Consejo de la Magistratura de Entre Ríos, quedó en manos de Heidi Venditti y Andrés Bianchi , como titular y suplente, respectivamente, para el período 2026-2028. La lista 1 “Judiciales Entrerrianos” se impuso en las elecciones de este viernes 2 de octubre con el 59% de los votos, con una participación del 60% de los casi dos mil trabajadores habilitados para sufragar en toda la provincia.

Venditti es empleada judicial desde 2013 y actualmente se desempeña como jefa de despacho del Juzgado Laboral N° 1 de Gualeguaychú , cargo al que accedió por concurso; es abogada, fue docente de Derecho Privado y tendrá su primera gestión en el organismo encargado de la selección de jueces, fiscales y defensores en la provincia.

“Asumimos este desafío para continuar con el compromiso con el que ya veníamos trabajando, a fin de ejercer una representación responsable, transparente y cercana, defendiendo los derechos de las trabajadoras y trabajadores y promoviendo ambientes laborales saludables, libres de violencias y con perspectiva de género”, señalaron desde el gremio luego de que se conocieron los resultados de la elección.

La elección de consejeros fue la primera disputa abierta entre las dos entidades que representan a los trabajadores judiciales entrerrianos. Por un lado, AJER, el histórico, fundado en 1973; en el otro rincón, la UEJN, que ganó terreno desde 2020, cuando desembarcó en la provincia con un argumento de peso: “Nosotros luchamos por los sueldos que cobran en Entre Ríos”.

Esas palabras, que Piumato repite cada vez que enfrenta un micrófono en la comarca, aluden a la ley de enganche que ata los salarios de los trabajadores judiciales entrerrianos a los aumentos que otorga la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

La jueza Medina junto al titular de UEJN Julio Piumato.

Piumato es el secretario general de la UEJN a nivel nacional desde el año 2000 y siempre quiso poner un pie en los tribunales entrerrianos. La ley de enganche, que le quita a la provincia la negociación paritaria, fue la puerta de entrada. Maledicentes de pasillo le atribuyen a Susana Medina, la vocal del Superior Tribunal de Justicia (STJ), haberle entregado la llave de ese pórtico. Tal vez sean habladurías. La conducción de UEJN en la provincia quedó en manos de Bibiana Starck, que cumple funciones en el STJ y aspiraba a ocupar la banca en el Consejo de la Magistratura.

En estos años, ambos gremios han convivido en tensión, disputándose la simpatía de unos 1.900 empleados judiciales distribuidos en toda la provincia, aunque la mayoría concentrados en Paraná.

Sin acuerdo en Entre Ríos

El Consejo de la Magistratura de Entre Ríos fue creado por decreto en 2003 e incorporado a la Constitución Provincial en 2008 como un organismo asesor del Poder Ejecutivo para la designación de jueces, fiscales y defensores, aunque no como encargado del juzgamiento de la conducta de los magistrados.

AJER fue una de las entidades que después de la crisis de 2001 encabezó los reclamos para que los magistrados dejaran de ser designados discrecionalmente por el Ejecutivo y se creara un organismo que garantizara concursos públicos.

Tribunales de Entre Ríos.

Tras la reforma de la Constitución, en 2008, se determinó que los trabajadores judiciales tuvieran representación en el Consejo de la Magistratura. El escaño siempre estuvo ocupado por un representante de AJER. Así, por caso, en un período lo hizo Héctor López Benítez, suegro del campeón del mundo Lisandro Martínez, que cumplía funciones en Gualeguay.

La UEJN entró recientemente en la pelea. En un principio evitó enfrentamientos abiertos inscribiéndose en listado de organizaciones que pugnaban por la banca que la ley le asigna a la sociedad civil. Pero la última reforma vedó a los gremios la posibilidad de competir por ese estamento, y se llegó a una elección tras los intentos vanos por acordar lista de unidad.

Los nuevos consejeros asumirán sus funciones el próximo 10 de octubre.