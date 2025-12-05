Córdoba: Manuel Calvo reforzó el salvavidas financiero para que municipios activen la gestión

El gobierno de Córdoba lanzó un nuevo paquete de medidas destinado a fortalecer la gestión de municipios y comunas de la provincia. El ministro de gobierno de Martín Llaryora , Manuel Calvo , encabezó una reunión de la unidad de trabajo Provincia–Municipios.

En ese marco se suscribieron resoluciones orientadas a ampliar las fuentes de financiamiento y potenciar la inversión en infraestructura con un criterio federal.

Durante el encuentro, Calvo remarcó que el objetivo central de estas políticas es avanzar hacia una administración pública “más ordenada, más uniforme y con mayor capilaridad en todo el territorio”, buscando reducir asimetrías entre las distintas regiones de la provincia y garantizar previsibilidad financiera para los municipios y comunas.

Uno de los ejes centrales abordados fue la ampliación de los alcances del Acuerdo Federal 2024, una herramienta clave que permitió a los municipios y comunas consolidar sus deudas con el Gobierno provincial, sus organismos y empresas al 31 de diciembre de 2024. El acuerdo contemplaba un plazo original de hasta 120 cuotas actualizadas por CER, y ahora se busca profundizar su aplicación para facilitar el ordenamiento de las cuentas públicas locales.

En paralelo, se avanzó en una medida largamente reclamada por los intendentes: el prorrateo de las cargas patronales correspondientes al mes de diciembre. Teniendo en cuenta que ese mes implica un fuerte impacto financiero por el pago del aguinaldo, se acordó dividir las cargas patronales en partes iguales en la Coparticipación de diciembre de 2025, enero y febrero de 2026. De este modo, se busca aliviar la presión sobre las arcas municipales y garantizar m ayor estabilidad en la ejecución presupuestaria .

Además, el ministro confirmó que ya se encuentra disponible la segunda cuota del Fondo Federal, un acuerdo suscripto en abril pasado por más de 400 jefes de gobiernos locales, destinado a reforzar la capacidad de inversión de los municipios en obras, servicios y funcionamiento.

Qué dijo Manuel Calvo

El ministro de gobierno afirmó que “esto nos dará un orden mayor en la asignación de los recursos que la Provincia invierte en municipios y comunas”, y subrayó que las medidas buscan construir un esquema de financiamiento previsible, equitativo y con fuerte impronta territorial.

Desde el Ejecutivo provincial destacaron que el paquete apunta no sólo a resolver urgencias financieras, sino también a consolidar una planificación de mediano y largo plazo para los gobiernos locales.

La Provincia lanzó nuevas medidas para fortalecer la gestión municipal, ampliando herramientas de financiamiento y reforzando la inversión e infraestructura en cada localidad. Estas acciones permiten ordenar recursos, actualizar deudas y profundizar el federalismo. pic.twitter.com/D79G5vRFWA — Ministerio de Gobierno (@MinGobiernoCba) December 4, 2025

Del encuentro participaron, por el Ministerio de Economía y Gestión Pública, el secretario de Ingresos Públicos, Gerardo Pintucci, y el subsecretario de Estudios Económicos y Previsión Social, Ariel Alejandro Barraud; además del secretario de Gobierno, Augusto Pastore, y el subsecretario de Municipios, Natalio Graglia.

En representación de los municipios, por Hacemos Unidos por Córdoba estuvieron presentes Guillermo de Rivas (Río Cuarto), Marcos Torres Lima (Alta Gracia), Mario Ortega (presidente del Concejo Deliberante de San Francisco), Darío Chesta (Río Segundo), Oscar Santarelli (Villa General Belgrano) y Claudia Acosta (Mi Granja).

También participaron intendentes de otros espacios políticos: por el Foro de Intendentes Radicales, Rubén Dagum (Almafuerte) y Roberto Casari (Vicuña Mackenna); por el COMUPRO, Mariano Galfré (James Craik); por el vecinalismo, Maximiliano Rivarola (Villa Dolores); por el MUCORA, Emiliano Paredes (Tanti); y por La Libertad Avanza, Adrián Radice, presidente comunal de Villa El Chacay.