Córdoba: la primera intendenta mileísta está en apuros, pero Gabriel Bornoroni le clava el visto

Ese intento mereció una rápida elusión de ambos partidos. Desde la fuerza amarilla lo presentaron como una decisión inconsulta. Desde LLA negaron cualquier reciprocidad inmediatamente. Entonces, como ahora, el argumento es el mismo: los que están en este armado deben acreditar liberalismo de origen.

De esta manera relativizan las expresiones de Contini, quien afirmara a este medio que en estos días ha recibido muestras de apoyo de las voces libertarias del valle de Paravachasca.

El entorno de Bornoroni reconoce que hay contactos con muchos intendentes. Sus nombres permanecen bajo llave, al resguardo de las estrategias transversales que nutren al Partido Cordobés de Martín Llaryora. “Muchos hacen show, pero siguen siendo casta”, deslizan a este medio.

Consecuentemente, en el recuento inicial de 2025 siguen siendo sólo dos jefes comunales con credenciales oficiales: Héctor González, de Rayo Cortado; y Adrián Radice, de Villa El Chacay.

La dirigencia del partido amarillo, que atraviesa su propia crisis, no quita el carné a Contini, una de las 16 intendencias que cuenta como propias.

Con énfasis, niegan la existencia de una interna departamental detrás del pedido de revocatoria en su contra. Las versiones que circulan por el valle de Paravachasca orean una vieja disputa por la representación amarilla en la región.

Las referencias provinciales del bullrichismo aseguran que, por el contrario, la intendenta cuenta con el cerrado apoyo del PRO, partido que representó como concejal desde 2019 a 2023. Incluso, con un canal permanentemente abierto con el legislador provincial Ignacio Sala, aventando cualquier rumor de rispidez.

Tampoco elevan la voz al analizar las intenciones de la alcaldesa de acercarse al entramado libertario. Se trata, entienden, de una coincidencia natural, como la que impulsa el ala halcona.

Embed - Natalia Contini on Instagram: "Los denunciados por corrupción piden revocatoria de las autoridades en Anisacate El pedido de revocatoria llevado a cabo por un grupo extorsivo de personas, vinculados a la anterior gestión que gobernó 30 años, no genera otro efecto que redoblar nuestro esfuerzo por mejorarle la calidad de vida a los vecinos. Si debemos ir a la urnas, los anisacatenses de bien vamos a reafirmar que no los queremos gobernando nunca más."