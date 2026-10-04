Nacional
  • Nacional
  • Norte Grande
  • Centro
  • Patagonia
ACÁ ESTÁN, ESTOS SON

Los arzobispos anfitriones de León XIV que incomodan a Javier Milei

García Cuerva y Rossi recibirán al papa en Buenos Aires y Córdoba. Hablan de grieta, pobreza y triunfalismo. La Casa Rosada evita el choque y busca la foto.

Letra P | Guillermo Villarreal
Por Guillermo Villarreal
Jorge García Cuerva y Ángel Rossi, los anfitriones de León XIV que incomodan a Javier Milei

Jorge García Cuerva y Ángel Rossi, los anfitriones de León XIV que incomodan a Javier Milei

Acá están, estos son. Jorge García Cuerva, en Buenos Aires, y Ángel Rossi, en Córdoba, serán los anfitriones de León XIV en noviembre y son actualmente las voces más críticas de la Iglesia hacia la economía de Javier Milei. Uno habla de una Argentina herida por la grieta y la intolerancia; el otro, de un triunfalismo que no es real.

Notas Relacionadas
León XIV y la gira sudamericana
VIENE EL PAPA A LA ARGENTINA

León XIV pone el diálogo en el centro de su visita y suma un desafío para Milei

Por 
Letra P | Guillermo Villarreal
Guillermo Villarreal

García Cuerva conduce la arquidiócesis de Buenos Aires desde 2023, designado por el papa Francisco. En la catedral porteña, el lunes 9 de noviembre, León XIV celebrará las vísperas con los obispos. Es un pastor de frases cortas que prefiere marcar diferencias con la Casa Rosada sin nombrar a nadie, aunque nadie dude de a quién se refiere.

Rossi tiene 68 años, es jesuita y fue novicio de Jorge Bergoglio. Cardenal y arzobispo de Córdoba, vicepresidente primero de la Conferencia Episcopal Argentina (CEA), fundó en 1992 Manos Abiertas, una red de centros de ayuda a los más pobres. Compartió dos meses de sínodo con el futuro papa y lo recuerda como un hombre silencioso que inspira mansedumbre y que, cuando habla, es más sintético que Francisco pero no menos contundente.

Los obispos Jorge García Cuerva, Ángel Rossi, Jorge Scheinig y Raúl Pizarro

Los obispos Jorge García Cuerva, Ángel Rossi, Jorge Scheinig y Raúl Pizarro

En una entrevista telefónica reciente con La Nación, dijo que León XIV encontrará "una Argentina cascoteada", con la maledicencia instalada y "un lenguaje triunfalista" que contrasta con una realidad "muy frágil". No mencionó al Gobierno. Sí planteó: "Sería más lindo poder reconocer que andamos mal y que vamos a intentar entre todos salir, en vez de simular una especie de triunfalismo que no es real".

La respuesta a Pablo Quirno

El 21 de septiembre, en la Casa Rosada, el canciller Pablo Quirno anunció la primera visita apostólica de León XIV. Dijo que "no hay absolutamente ninguna diferencia fundamental entre el gobierno nacional y la Iglesia", y que Milei es el presidente que más defendió el derecho a la vida y que bajó la pobreza a la mitad en poco más de dos años.

Al día siguiente, en conferencia de prensa en la sede episcopal del barrio porteño de Retiro, García Cuerva reconoció las coincidencias, entre ellas la defensa de la vida, que también tuvieron otros gobiernos, como el de Carlos Menem. Pero contestó: "Hay muchas diferencias y no está mal reconocerlas". Agregó que saber que hay temas en los que no coinciden debería dar paz.

En la previa de la peregrinación a Luján, el arzobispo describió el país que verá el papa: "Una Argentina herida, una Argentina dividida, con esa famosa grieta", donde "la descalificación y la intolerancia están a la orden del día" y hay "hermanos muy pobres desde hace muchos años".

Una Casa Rosada que evita el cuerpo a cuerpo

El Gobierno eligió no confrontar con los obispos. Milei será el presidente que logró lo que ninguno consiguió desde 1987, la última vez que un papa pisó el país, con Juan Pablo II. La Casa Rosada no tiene apuro por polemizar con quienes le traen esa foto.

Rossi admitió que "es probable que cada una de las partes políticas intente lucrar" con la visita, aunque le restó peso: "Oveja es Milei y oveja es Rossi". Sobre un encuentro del Episcopado que encabeza Marcelo Colombo con el Presidente, dijo que no hay uno formal previsto y que "se va a dar naturalmente".

La homilía de Luján

Este domingo, en la misa central de la 52ª Peregrinación Juvenil a Luján, García Cuerva llevó el diagnóstico al púlpito. Habló de los momentos en que "llueve adentro, llueve en el corazón" y de una patria con "muchos abrazos pendientes": "abrazos de perdón ante tanta descalificación e insulto; abrazos solidarios ante tanta indiferencia".

Y advirtió: "Las heridas de la descalificación, de la intolerancia, de la violencia física y verbal ya supuran y parece que se está infectando el corazón del pueblo argentino".

El arzobispo porteño pidió volver a casa como "artesanos de la fraternidad" y llevar el abrazo a los que piensan distinto, a los que no tienen trabajo, a los que duermen en la calle, a los jóvenes atravesados por la droga y a los más pobres.

Jorge García Cuerva en Luján

Jorge García Cuerva en Luján

García Cuerva citó a León XIV en África: una madre ama a todos sus hijos del mismo modo, aunque sean diferentes entre sí. Cerró con un pedido: "Que dejemos de descalificar al hermano, de ser indiferentes con el que sufre y de dar lugar al odio entre nosotros".

Rossi puso la vara para después. Pidió que la visita no quede como "un hecho que comenzó y terminó el 11 de noviembre". Y lo dijo así: "Después de la visita debería notarse que nos visitó el pastor. Y eso depende de nosotros".

Temas
Notas Relacionadas
Ajuste en discapacidad: por qué León XIV eligió el Cottolengo de Claypole
ESCALA EN LAS PERIFERIAS

Ajuste en discapacidad: por qué León XIV eligió el Cottolengo de Claypole

La visita al hogar Don Orione reabre el debate por las prestaciones y pensiones. El Congreso discute cambios que dividen al oficialismo y sus aliados.
Javier Milei y Karina Milei con el papa León XIV en el Vaticano
EL DISCURSO EN LA ONU

Inteligencia artificial sin freno: Milei choca con León XIV en la previa de la visita papal

El Presidente rechaza la regulación preventiva. El papa reclama leyes, supervisión y límites al poder tecnológico. La discapacidad agrega otra tensión.

Las Más Leídas

Más Sobre Política

También te puede interesar

Carlos Sadir y Gerardo Morales, jefes del radicalismo de Jujuy.
GUERRA FRÍA

Un socio de Gerardo Morales salió a marcarle la cancha a Carlos Sadir y escala la interna radical en Jujuy

Por  Enrique Gebauer
Juan Manuel Cheppi.
GAME OVER PARA NEME

Cheppi cruzó el regreso de Montenegro: "La realidad de Mar del Plata va a seguir siendo la misma"

Por  Letra P | Periodismo Político
Heidi Venditti y Andrés Bianchi, los nuevos representantes de los trabajadores judiciales en el Consejo de la Magistratura de Entre Ríos.
LA JUSTICIA QUE VIENE

Consejo de la Magistratura de Entre Ríos: el gremio histórico ganó la pulseada y dejó sin banca a Piumato

Por  Juan Cruz Varela
El gobernador de La Rioja, Ricardo Quintela, intenta gobernar su sucesión.
DISCUSIÓN 2027

Tras cerrar la unidad en el PJ de La Rioja, se recalienta la sucesión de Quintela y hay dos anotados

Por  Lucio Di Giuseppe