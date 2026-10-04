Los arzobispos anfitriones de León XIV que incomodan a Javier Milei

Acá están, estos son. Jorge García Cuerva , en Buenos Aires, y Ángel Rossi , en Córdoba, serán los anfitriones de León XIV en noviembre y son actualmente las voces más críticas de la Iglesia hacia la economía de Javier Milei . Uno habla de una Argentina herida por la grieta y la intolerancia; el otro, de un triunfalismo que no es real.

García Cuerva conduce la arquidiócesis de Buenos Aires desde 2023, designado por el papa Francisco . En la catedral porteña, el lunes 9 de noviembre, León XIV celebrará las vísperas con los obispos. Es un pastor de frases cortas que prefiere marcar diferencias con la Casa Rosada sin nombrar a nadie, aunque nadie dude de a quién se refiere.

Rossi tiene 68 años, es jesuita y fue novicio de Jorge Bergoglio . Cardenal y arzobispo de Córdoba, vicepresidente primero de la Conferencia Episcopal Argentina ( CEA ), fundó en 1992 Manos Abiertas , una red de centros de ayuda a los más pobres. Compartió dos meses de sínodo con el futuro papa y lo recuerda como un hombre silencioso que inspira mansedumbre y que, cuando habla, es más sintético que Francisco pero no menos contundente.

En una entrevista telefónica reciente con La Nación, dijo que León XIV encontrará "una Argentina cascoteada" , con la maledicencia instalada y "un lenguaje triunfalista" que contrasta con una realidad "muy frágil". No mencionó al Gobierno. Sí planteó: "Sería más lindo poder reconocer que andamos mal y que vamos a intentar entre todos salir, en vez de simular una especie de triunfalismo que no es real".

El 21 de septiembre, en la Casa Rosada, el canciller Pablo Quirno anunció la primera visita apostólica de León XIV. Dijo que "no hay absolutamente ninguna diferencia fundamental entre el gobierno nacional y la Iglesia", y que Milei es el presidente que más defendió el derecho a la vida y que bajó la pobreza a la mitad en poco más de dos años.

Al día siguiente, en conferencia de prensa en la sede episcopal del barrio porteño de Retiro, García Cuerva reconoció las coincidencias, entre ellas la defensa de la vida, que también tuvieron otros gobiernos, como el de Carlos Menem. Pero contestó: "Hay muchas diferencias y no está mal reconocerlas". Agregó que saber que hay temas en los que no coinciden debería dar paz.

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En la previa de la peregrinación a Luján, el arzobispo describió el país que verá el papa: "Una Argentina herida, una Argentina dividida, con esa famosa grieta", donde "la descalificación y la intolerancia están a la orden del día" y hay "hermanos muy pobres desde hace muchos años".

Una Casa Rosada que evita el cuerpo a cuerpo

El Gobierno eligió no confrontar con los obispos. Milei será el presidente que logró lo que ninguno consiguió desde 1987, la última vez que un papa pisó el país, con Juan Pablo II. La Casa Rosada no tiene apuro por polemizar con quienes le traen esa foto.

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Rossi admitió que "es probable que cada una de las partes políticas intente lucrar" con la visita, aunque le restó peso: "Oveja es Milei y oveja es Rossi". Sobre un encuentro del Episcopado que encabeza Marcelo Colombo con el Presidente, dijo que no hay uno formal previsto y que "se va a dar naturalmente".

La homilía de Luján

Este domingo, en la misa central de la 52ª Peregrinación Juvenil a Luján, García Cuerva llevó el diagnóstico al púlpito. Habló de los momentos en que "llueve adentro, llueve en el corazón" y de una patria con "muchos abrazos pendientes": "abrazos de perdón ante tanta descalificación e insulto; abrazos solidarios ante tanta indiferencia".

Y advirtió: "Las heridas de la descalificación, de la intolerancia, de la violencia física y verbal ya supuran y parece que se está infectando el corazón del pueblo argentino".

El arzobispo porteño pidió volver a casa como "artesanos de la fraternidad" y llevar el abrazo a los que piensan distinto, a los que no tienen trabajo, a los que duermen en la calle, a los jóvenes atravesados por la droga y a los más pobres.

Jorge García Cuerva en Luján Encamino

García Cuerva citó a León XIV en África: una madre ama a todos sus hijos del mismo modo, aunque sean diferentes entre sí. Cerró con un pedido: "Que dejemos de descalificar al hermano, de ser indiferentes con el que sufre y de dar lugar al odio entre nosotros".

Rossi puso la vara para después. Pidió que la visita no quede como "un hecho que comenzó y terminó el 11 de noviembre". Y lo dijo así: "Después de la visita debería notarse que nos visitó el pastor. Y eso depende de nosotros".