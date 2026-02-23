La batalla de los intendentes en el Gran Córdoba: el PJ arriesga 11 municipios y la oposición gira hacia Milei

Con poco más de 300 mil habitantes, las elecciones de 2027 tendrán como atractivo central a los municipios que integran el departamento Colón , espinel de lo que se conoce como el Gran Córdoba . Entre los 16 intendentes y cuatro jefes comunales que lo integran, al menos 17 -de diferentes fuerzas políticas- parecen ir decididos por la renovación de mandato.

Esta situación es hija de la puesta en vigencia de la ley provincial N°10.406 , que limitó la posibilidad de reelección a un solo período. Esa norma propició en 2023 una fuerte renovación dirigencial en los gobiernos locales, que mayoritariamente han atravesado una primera gestión complicada en lo económico y que ahora buscarán dar continuidad a sus proyectos hasta 2031. El gobierno de Martín Llaryora tuvo que contener con capacitaciones y ayudas esta situación.

Todavía no hay lanzamientos concretos de candidaturas, pero sí se afianzan las tareas de posicionamiento, facilitadas en todos los casos por las estructuras oficiales.

Esa será, justamente, una ventaja comparativa para los intendentes en funciones. La oposición tendrá tiempo acotado para definiciones, a dos bandas: el inicio de campaña no podrá ser antes de julio ya que el Mundial de Fútbol se robará toda la atención; y, de ahí en adelante, quedarán apenas entre seis u ocho meses de actividad proselitista plena.

En el caso del cordobesismo hay bastantes certezas: de 11 gobiernos locales que maneja, en ocho buscarán reelegir sus autoridades municipales y sólo en tres deberá buscar alternativas de sucesión.

En el eje de ruta 9, Fabián Reschia (Juárez Celman) y Paola Nanini (Colonia Caroya), irían por un nuevo período. Esos municipios son el pago chico nada menos que de la vicegobernadora radical Myrian Prunotto y del ministro de Cooperativas, Gustavo Brandán.

Paola Nanini Caroya Llaryora.jpg Paola Nanini, intendenta de Colonia Caroya

Muy cerca de Colonia Caroya, en la comuna de Tinoco va por la “re” su jefa, Dalma Bustos.

En Colonia Tirolesa, Juan Panicheli también aspira a repetir, luego de haber destronado en 2023 una sucesión monolítica de intendentes radicales que venía desde 1983.

En Estación General Paz, buscará reelegir Juan Arata, sucesor del varias veces intendente Carlos Borgobello, ahora marginado de la función pública por sus problemas judiciales.

Intendentes que no pueden repetir en el Gran Córdoba

Los únicos dos municipios de Colón donde no hay reelección posible, son gobernados por el cordobesismo. En Malvinas Argentinas, Gastón Mazzalay planea cederle esa posta a su primo Hugo Mazzalay.

Mientras que, en Mi Granja, Claudia Acosta no puede continuar, pero todavía no hay indicios claros sobre cómo intentará seguir el oficialismo.

claudia acosta mi granja.jpeg Claudia Acosta, intendenta de Mi Granja.

En el área de las Sierras Chicas, conocida como “El Alto” del departamento, el peronismo tiene el desafío de defender territorio y continuidad en Agua de Oro, con Miguel Aguirre; Unquillo, con Guillermo Valli; y Saldán, con Carolina Cristori.

A su vez, se jugará la sucesión en la pequeña comuna de El Manzano, donde José Garzón no puede repetir. Es el tercer terruño corobesista.

El peronismo corre con la ventaja de que sus candidatos ya están en cancha, en funciones, y que casi con seguridad plegarán sus convocatorias a votar a la fecha que ponga Llaryora, supuestamente entre marzo y abril. La salvedad es Colonia Caroya, que por Carta Orgánica vota en julio y separado de la provincial

Indefiniciones en el universo de Javier Milei

En Colón, el espectro opositor al oficialismo provincial se congrega en lo que alguna vez intentó ser el G6, de seis municipios grandes de Sierras Chicas administrados desde 2023 por variantes de lo que fue Juntos por el Cambio y La Libertad Avanza (LLA).

Esa alianza estratégica incluía a Federico Zárate (Jesús María), Adela Arning (Mendiolaza), Pablo Cornet (Villa Allende), Ezequiel Lemos (Río Ceballos), Fernando Rambaldi (La Calera) y Miguel Pittaro (La Granja).

Sometidos a la dinámica inestable de las relaciones entre LLA, el PRO y la UCR, los caminos de esos intendentes se bifurcaron y hoy transitan historias individuales, sin perjuicio de que para el año que viene puedan lograr alguna articulación conjunta, si es que se da un armado provincial que los cobije. Al menos hoy, eso no se visualiza.

Fernando Rambaldi frente al Congreso de la Nación Fernando Rambaldi a la salida de una reunión en la Cámara de Diputados, junto a Federico Zárate, Adela Arning y Pablo Cornet, intendentes del G6 del Gran Córdoba.

En Jesús María, Zárate abandonó hace rato sus flirteos con el cordobesismo, que más de una vez intentó sumarlo como aliado. El pase formal de su jefe político, Luis Picat, a la tropa de Javier Milei, lo arrastró hacia ese redil y es casi un hecho que buscará la reelección bajo el paraguas de LLA.

Ya uno de sus ediles también oficializó el pase al mundo libertario y hace los deberes criticando duro en redes sociales al gobernador Martín Llaryora.

En La Granja, Pittaro buscará relegir, pero no está claro aún en qué esquema. Viene del PRO y tiene buena relación con Provincias Unidas, pero lo más probable es que se presente bajo un armado vecinalista.

En situación similar está Lemos, en Río Ceballos. Se acercó en un momento a Provincias Unidas, pero ahora mira hacia Rodrigo de Loredo y la UCR. Seguramente estará en la carrera de la continuidad, pero todavía sin escudería definida.

La suerte de dos bastiones de Mauricio Macri

Lo de Arning en Mendiolaza es capítulo aparte. Es 100% PRO macrista, quiere seguir y podría intentar alianza con LLA. Pero su limitación central no deviene del armado político, ni de potenciales rivales, sino de la Justicia: el Tribunal Superior de Justicia todavía no definió si habilita o no el proceso de revocatoria de mandato que pesa sobre ella, motorizado por vecinos.

En la vereda de enfrente esperan ansiosos esas definiciones dos viejos conocidos y opositores: el peronista Nicolás Martínez Dalke, que en 2023 perdió por apenas 22 votos contra Arning, y el radical Daniel Salibi, quien fue intendente durante 24 años.

pablo cornet macri El intendente de Villa Allende, Pablo Cornet, junto al expresidente Mauricio Macri en una de sus visitas a Córdoba

Villa Allende es bastión del PRO, primero con el fallecido Eduardo Gato Romero y ahora con Cornet, quien seguramente buscará repetir. Lo más probable es una alianza entre el PRO y LLA, en torno al actual intendente, sobrino del influente empresario macrista Manuel Tagle.

Fernando Rambaldi y el universo vecinalista

En la Calera, en tanto, la continuidad de Rambaldi tiene sus bemoles. El intendente está decidido a continuar y traza una línea divisoria histórica entre su gestión y el esquema de poder que durante años montaron los primos Rodrigo Rufeil y Facundo Rufeil desde el PJ.

Rambaldi ganó en 2023 por Encuentro Vecinal y aliado con sectores del juecismo, el PRO y la UCR, y ahora quiere sumar a LLA. Su mayor complicación es la aparición de referentes libertarios, como Mauricio Pereyra, y eventualmente algún otro nombre que pueda tener aval del referente libertario provincial Gabriel Bornoroni.

Fernando Rambaldi 2.jpg Fernando Rambaldi, alfil de Encuentro Vecinal Córdoba, de Aurelio García Elorrio

Por fuera de los dos grandes universos de intendentes peronistas y del eje UCR-PRO-LLA también jugarán sus fichas para reelegir el año que viene los vecinalistas David Strasorier en Salsipuedes, y las jefas comunales Natalia Di Pace en Villa Cerro Azul y Nilda Lauret en Colonia Vicente Agüero.