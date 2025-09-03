Elecciones | 26 de octubre

Manuel Calvo encendió la campaña en el Gran Córdoba: "El que no vota a Juan Schiaretti, vota a Javier Milei"

El ministro cordobesista pidió sensatez. No descarta que de Provincias Unidas surja un nuevo presidente. Más de 300 dirigentes avalaron el armado federal.

Letra P | Yanina Babiachuk
Por Yanina Babiachuk
Manuel Calvo, Myrian Prunotto y Gustavo Brandán en un acto de Provincias Unidas en el departamento Colón

El oficialismo de Córdoba puso quinta en el arranque de la campaña electoral. Sin grises, Manuel Calvo, llamó a la “sensatez”: el que no vota a Juan Schiaretti es porque vota a Javier Milei. El ministro de Gobierno de Martín Llaryora y jefe de campaña estuvo acompañado por la vicegobernadora Myrian Prunotto y más de 300 dirigentes.

Calvo remarcó que esta elección de medio término "marca un primer mojón" en el camino que puede llevar a que el armado federal de Provincias Unidas coloque en la Casa Rosada a un presidente surgido del interior de la Argentina.

Fue en la inauguración del comando, en Estación General Paz del departamento Colón, de cara al 26 de octubre. Allí participaron autoridades municipales, integrantes de la Legislatura, concejos deliberantes, de los Tribunales de Cuentas, militancia y juventud de toda la región. Quedó clara la apuesta cordobesista en el mar de 17 opositoras a La Libertad Avanza. "Juan Schiaretti o Juan Schiaretti, sino vota a Milei", la consigna.

El ministro Calvo, durante su mensaje a la militancia, destacó que se trata de “una oportunidad histórica” para Córdoba y para el país. Planteó una grieta, sin lugar a términos medios: “El 26 de octubre votamos a Juan Schiaretti o a Juan Schiaretti. El que no vota a Juan es porque vota a Milei”.

Calvo y Prunotto en Colon
M&aacute;s de 300 dirigentes apoyando el proyecto de Juan Schiaretti en el Gran C&oacute;rdoba

El funcionario, marcando un diferencial, despegó al cordobesismo de las otras dos listas peronistas de Córdoba: la de Natalia de la Sota y la de Pablo Carro. Schiaretti es el “referente nacional de la sensatez, el federalismo y la producción”.

“Lo que votamos el 26 de octubre es la sensatez que necesita la Argentina para salir de la situación de desesperación que estamos viviendo en este momento”, dijo y remarcó que esta elección de medio término "marca un primer mojón" en el camino que puede llevar a que el armado federal de Provincias Unidas coloque en la Casa Rosada a un presidente surgido del interior de la Argentina.

Dirigencia del interior de Córdoba, presentes

Calvo recordó al tres veces gobernador de la provincia, José Manuel de la Sota. Durante el evento se dirigió a la militancia y señaló: “Si José Manuel estuviera hoy aquí, nos diría: ‘Muchachos, compañeras, compañeros, agarren el material de campaña que tengan, militen casa por casa, barrio por barrio, ciudad por ciudad. Lleven la propuesta de Juan Schiaretti, que es el único candidato nacional que tiene nuestra fuerza, y vayamos todos juntos para lograr el triunfo que necesitamos el 26 de octubre, para que la Argentina tenga una esperanza’”.

Acompañaron a Calvo y Prunotto, el candidato a diputado, ministro de Cooperativas y Mutuales y exintendente de Colonia Caroya, Gustavo Brandán, así como por el intendente local, Darío Arata, y la presidenta de la comunidad regional Colón e intendenta de Mi Granja, Claudia Acosta.

Además estuvieron los legisladores Luciana Presas, Dolly Romero y Rodrigo Rufeil y la candidata a diputada nacional suplente, Mariana Ispizua.

