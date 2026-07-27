Llaryora quiere que sus intendentes peguen las elecciones con la provincia y Brandán salió a alinear la tropa

El secretario General de gobierno de Martín Llaryora , Gustavo Brandán , reunió a la tropa de intendentes peronistas del Gran Córdoba para activar el plan electoral en uno de los bastiones clave de cara a 2027 y empezar a amasar una tradición cordobesista: que los municipios afines empalmen su calendario electoral con la ronda ejecutiva provincial.

El encuentro fue este sábado al mediodía, en una parrilla de Colonia Caroya , ciudad que gobernó quien se desempeñó como ministro de Cooperativas y Mutuales hasta la semana pasada.

Brandán quedó a cargo del vínculo político con los intendentes que hasta ahora manejaba de manera directa Manuel Calvo , el nuevo jefe de Gabinete . Con pocas horas en el cargo, el caroyense decidió inaugurar la previa electoral con una ronda de diálogo junto a la tropa propia en su área de influencia, un territorio donde el cordobesismo sabe que se jugará buena parte de su suerte.

Hablaron de política, del '27 y de gestión, con asado mediante, Guillermo Valli ( Unquillo ), Paola Nanini ( Colonia Caroya ), Gastón Mazzalay ( Malvinas Argentinas ), Darío Aratta ( Estación General Paz ), Matías Haro ( Estación Juárez Celman ), Claudia Acosta ( Mi Granja ), Miguel Aguirre ( Agua de Oro ) y Dalma Bustos ( Tinoco ). La única ausente con aviso fue Carolina Cristori ( Saldán ).

En el ministerio de Calvo, antes de delegar en Brandán el vínculo con los intendentes, ya se hablaba de que la consigna para el peronismo del interior era empalmar las fechas electorales. El PJ tiene un comportamiento orgánico en líneas generales, aunque hay excepciones. Para la ronda que sigue la consigna no admite medias tintas: dirigente que mida bien, que esté bien perfilado para su reelección y que su normativa lo permita, deberá jugar en tándem para garantizar el efecto arrastre.

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Los tres pedidos a los intendentes del PJ

Según pudo reconstruir Letra P, Brandán dejó tres pedidos al primer grupo de abordaje. Como era de esperarse, el primero fue el de cajón: exigió unidad para enfrentar los desafíos electorales en un departamento cuyas principales ciudades hoy están gobernadas por dirigentes filolibertarios, como Federico Zárate (Jesús María), Pablo Cornet (Villa Allende), Adela Arning (Mendiolaza), Fernando Rambaldi (La Calera) y Ezequiel Lemos (Río Ceballos).

Martín Llaryora, junto a Paola Nanini, intendenta electa de Colonia Caroya.

El segundo pedido fue una invitación a militar las inversiones del gobierno provincial en el Gran Córdoba, desde la infraestructura hasta los incentivos a la educación, la salud y las economías regionales. Esa zona topea la inversión del tesoro cordobés, no sólo por la cantidad de habitantes que concentra, sino también por la expectativa puesta en la llamada “La Matanza cordobesa”.

Por último, Brandán pidió verticalismo. "Tenemos que empezar a entender que Llaryora es nuestro líder y las decisiones que toma son por el bien de todos", explicó a Letra P una fuente que participó de la tertulia peronista.

Gran Córdoba: fondos vs. resultados en las urnas

En el cordobesismo empiezan a convencerse de que la historia puede repetirse. Son altas las posibilidades de que Llaryora vuelva a despegar al máximo la elección provincial de la nacional y, en consecuencia, recicle la estrategia transversal que lo llevó al poder en 2023. Esto abre dudas sobre los vínculos posibles con quienes son opositores en sus respectivos pagos chicos, muchos beneficiados con aportes que vienen del Panal.

Si las elecciones son enmayo, como se calcula, el tiempo de gestión y exhibición de resultados se acorta para los intendentes que buscarán su reelección. Brandan buscó contener y limar asperezas propias de una estrategia cordobesista que busca mantener cerca y regados con obras y recursos, incluso hasta los intendentes más opositores el proyecto del PJ. Un punto que le facturaba sotto voce a Calvo.

Gabriel Frizza, Martín Llaryora y Gustavo Brandán en Jesús María, ciudad cabecera del Gran Córdoba

Comunicar bien lo hecho por el gobierno y pegar las elecciones municipales para blindar un territorio populoso y patinoso para el PJ son los puntos de arranque de un funcionario que tiene la compleja tarea de mantener agrupado al intendentismo, siempre pragmático y difícil de seducir.

Llaryora sumó a su fórmula a Myrian Prunotto, entonces intendenta radical de Estación Juárez Celman. Ahora juega a Brandán, que suma el respaldo de Gabriel Frizza, el exmacrista que gobernó Jesús María y quedó a cargo del Ministerio de Cooperativas. El Gran Córdoba encierra una apuesta de matar o morir donde La Libertad Avanza puede sacar su diferencia si busca la silla central del Panal.