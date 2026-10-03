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GAME OVER PARA NEME

Cheppi cruzó el regreso de Guillermo Montenegro: "La realidad de Mar del Plata va a seguir siendo la misma"

El concejal del Frente Renovador cuestionó el cambio al frente del municipio y volvió a poner el foco en la inseguridad, la salud y los reclamos barriales.

Por Letra P | Periodismo Político
Juan Manuel Cheppi.

Juan Manuel Cheppi.

El concejal del Frente Renovador Juan Manuel Cheppi cuestionó el regreso del intendente Guillermo Montenegro al frente del Municipio de General Pueyrredón, después de diez meses en el Senado bonaerense, y afirmó que el cambio de conducción no resolverá los problemas que, según su diagnóstico, atraviesa Mar del Plata.

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“Vuelve Montenegro, pero les spoileo el final: la realidad de Mar del Plata va a seguir siendo la misma”, escribió Cheppi en sus redes sociales. El edil enumeró entre sus principales críticas la inseguridad, la situación del sistema de salud y lo que definió como un escenario de abandono en distintos sectores de la ciudad.

El dirigente del PRO había solicitado licencia como intendente para asumir en diciembre de 2025 una banca en el Senado bonaerense, obtenida después de encabezar la lista de la alianza entre el PRO y La Libertad Avanza en la Quinta sección electoral. Desde entonces, el Ejecutivo municipal quedó en manos de Agustín Neme, quien asumió como intendente interino.

El regreso de Guillermo Montenegro a la Intendencia

La decisión de Montenegro implica dejar su banca en la cámara alta provincial y retomar la conducción del Municipio de General Pueyrredon para completar el segundo mandato para el que había sido reelegido en 2023. La vuelta se conoció el 2 de octubre y deberá completarse con los trámites administrativos correspondientes.

El regreso ocurre en un escenario en el que la inseguridad volvió a ocupar un lugar central en la agenda política local. Distintos medios señalaron que la situación del delito fue uno de los factores considerados por Montenegro para retornar al Ejecutivo, junto con la necesidad de retomar personalmente la conducción del distrito.

Durante el interinato de Neme, Cheppi profundizó sus cuestionamientos contra la administración municipal. En julio lanzó la campaña “Buscando a Neme”, mediante la cual recorrió barrios y convocó a vecinos a enviar reclamos vinculados con el estado de las calles, el mantenimiento urbano y otras demandas de cada zona.

Cheppi y sus críticas a la gestión del PRO en Mar del Plata

Las diferencias también quedaron expuestas ante la modificación del régimen de Zona Fría. Cheppi cuestionó tanto a Montenegro como a Neme por la posición que adoptaron frente a la medida y sostuvo que ambos debían encabezar la defensa del beneficio para los usuarios de gas de la ciudad.

En ese contexto, el concejal del Frente Renovador aprovechó el anuncio del regreso para insistir con sus críticas al oficialismo local. “12 años del PRO gobernando Mar del Plata sin hacerse cargo de nada”, sostuvo en la publicación en la que también mencionó comercios cerrados, dificultades para el turismo, inseguridad y problemas en el sistema sanitario.

El retorno de Montenegro cerrará así el interinato de Neme, que comenzó el 10 de diciembre de 2025. El dirigente volverá al Concejo Deliberante, mientras el jefe comunal retomará el Ejecutivo municipal con la mirada puesta en completar su mandato. Para Cheppi, sin embargo, el cambio de nombres al frente del gobierno local no modifica las críticas que viene planteando sobre la administración de la ciudad.

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