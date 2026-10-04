Mariel Fernández 2027: la mesa chica de la intendenta de Moreno para la carrera por la Gobernación bonaerense

Mariel Fernández 2027: el equipo que está en marcha para peinar la provincia y llegar a la gobernación

La intendenta de Moreno, Mariel Fernández , fue una de las primeras en manifestar abiertamente que quería competir en 2027 por la gobernación de la provincia de Buenos Aires. Desde hace tiempo está abocada a esa tarea junto a un equipo de nueve figuras que la acompañan.

La dirigente del Movimiento Evita , que tiempo atrás armó su propio espacio -“Reconquista”-, fue una de las últimas incorporaciones a La Liga de Intendentes bonaerenses que integran otras once figuras del peronismo, incluidos dirigentes que se suman a la carrera por la gobernación como Federico Otermín (Lomas de Zamora) y Federico Achával (Pilar).

Si bien desde su entorno remarcan que “Reconquista” fue armado por muchos dirigentes jóvenes de entre 30 y 40 años, varios de ellos del Movimiento Evita que reclaman un recambio generacional a la vez que arman las recorridas de la intendenta, hay una mesa chica que está abocada a la tarea de la carrera por la gobernación.

En esa lista se destacan la diputada provincial Noelia Saavedra; el dirigente del Movimiento Evita en San Martín Leo nardo Grosso; el presidente del Concejo Deliberante y hermano de la intendenta, Emmanuel Fernández , y un grupo de figuras que forman parte del gabinete municipal de Moreno: la secretaria de Desarrollo Comunitario y dirigente de Tres de Febrero, Lis Díaz; el secretario de Justicia y Gobierno Nahuel Berghier; el Coordinador de Economía Popular y dirigente de Vicente López, Joaquín Noya; el secretario de Comunicación y Relaciones Internacionales, Vicente Linares y la secretaria de Obras Públicas, María Giménez . A ellos se suman los dirigentes del Movimiento Evita Miguel Gómez y Carolina Brandariz.

Ese equipo combina el trabajo de campaña en comunicación, instalación y despliegue territorial. De ellos, tres figuras buscarán ir por las intendencias de sus distritos: Fernández es el sucesor de la jefa comunal en Moreno , Grosso ya se lanzó como candidato en San Martín para disputarle la intendencia a Fernando Moreira y Giménez será candidata en General Rodríguez .

Optimismo y full recorridas

Con más de una docena de dirigentes del peronismo anotados en la carrera por la sucesión de Kicillof, cerca de Fernández se entusiasman con los números de diferentes encuestas. La intendenta trabaja en su campaña con varios consultores como Antoni Rubí, Roberto Bacman, Gustavo Córdoba y Gonzalo Henestrosa.

Los diferentes estudios que manejan marcan una fuerte mejora en los niveles de conocimiento de Fernández que llegarían al 50%, sumado a una buena proyección debido a que, según indicaron fuentes de su entorno a Letra P, tiene “un techo alto”, mayor al que tiene la mayoría de las figuras que buscan la candidatura.

Cerca de Mariel atribuyen en buena medida el aumento en el nivel de conocimiento a la intensidad en las recorridas que lleva adelante la intendenta a lo largo y ancho de la Provincia. En los últimos meses estuvo en La Plata, Mar del Plata, La Matanza, San Fernando, Lomas de Zamora, Tres de Febrero, Pergamino, Cañuelas, Ezeiza, San Vicente y Esteban Echeverría.

A su vez, sostiene diferentes reuniones tanto en conjunto con los intendentes que forman parte de la Liga -como la visita este miércoles a Bahía Blanca- como en forma individual. La última, con el exgobernador Felipe Solá. Además, a principios de julio puso en marcha una red de promotores territoriales que ya están trabajando en la instalación de su figura.