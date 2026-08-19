UCR de Córdoba: Matías Gvozdenovich largó la campaña para la interna con la promesa de desperonizar el partido

El presidente de la bancada de la UCR en la Legislatura de Córdoba , Matías Gvozdenovich , encabezará la lista de Generación X en la interna boinablanca del 20 de septiembre. En su debut oficial, acusó a la nómina de Más de Radicalismo -liderada por el exintendente de Río Cuarto, Juan Jure - de estar integrada por dirigentes al servicio del gobernador Martín Llaryora .

En sus redes, una de las espadas de Rodrigo de Loredo en el recinto prometió “desperonizar” a la UCR, apenas se conoció que fracasó otra instancia más de unidad con el sector que lidera el exintendente de la capital Ramón Mestre .

Este martes a las 21 venció el plazo para la presentación de listas que pelearán por la sucesión del intendente de Río Tercero, Marcos Ferrer , en el Comité provincial del partido. Si bien existe la posibilidad de que se llegue a un acuerdo interno sobre la hora, como ocurrió en 2024, los ánimos quedaron caldeados.

Gvozdenovich no está dispuesto a tender más puentes, pese a que amasó la unidad en las instancias previas de la interna. La cantidad de lugares reservados en la nómina sugiere que esa puerta no está cerrada del todo.

Furioso, el exintendente de Arias no tardó en acusar de peronistas a quienes integran la lista de Jure que se completa con Miguel Nicolás como candidato a presidente del Comité en la capital y con Ramón Mestre , en la presidencia del Congreso, el órgano que define la política de alianzas electorales.

Mantuvo una breve conversación con De Loredo y la consigna de trabajo se bajó en una oración: “Esta interna se gana”.

La interna radical en bucle

Lo curioso es que un núcleo opositor a Ferrer, que apoyaba la cruzada de Más Radicalismo, pegó el portazo a última hora en claro rechazo a la figura de Jure. Ese sector, que lidera Carlos Becerra, terminó haciéndole el juego al oficialismo partidario, pese a que lo critica.

“(Más radicalismo) Se ha transformado en un vehículo para negociar cargos, para coquetear con el poder nacional de extrema derecha o para integrarse como furgón de cola del cordobesismo. Se cambió la convicción por la conveniencia”, disparó Becerra para todos en un largo comunicado.

Referentes de la UCR en Córdoba: Alejandra Ferrero, Matías Gvozdenovich, Rodrigo de Loredo y Marcos Ferrer

Del otro lado de la cantera rechazan las acusaciones e insisten con que no están ideológicamente de acuerdo con La Libertad Avanza ni con el cordobesismo. Jure propone construir una estrategia interna que se aleje de lo que recomiendan las encuestas e insiste en la necesidad de un debate democrático y profundo.

Una digestión pesada

Las dos patas de la interna no coinciden en las ideas y el rumbo del partido, pero al menos sí tienen en común las preferencias gastronómicas. Tras el cierre de listas, los internistas coincidieron en el restaurante Viejo Lobo, una tradicional parrilla de barrio General Paz, pegado al centro de la ciudad.

Dante Rossi, Cristian Canalis y Juan Jure

En una punta, cenó la troupe de Más Radicalismo: el legislador Dante Rossi, Jure y Cristian Canalis. En la otra, la de Generación X: Gvozdenovich, Oscar Saliba, Marco Puricelli y Ariel Grich. No se saludaron recién hasta el final, cuando al retirarse los deloredistas se acercaron a la mesa de los supuestos "amigos" del PJ. Intercambiaron algunos chistes boinablanca. Sonaron risas falsas.

Empieza ahora el capítulo judicial para impugnar las listas y los carpetazos para ver cuál bando tiene más acuerdos con el peronismo, la piel de la discordia.