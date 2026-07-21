Córdoba: Bornoroni sale a disputar el interior para enfriar las versiones de un pacto entre Milei y Llaryora

El jefe del bloque de La Libertad Avanza en la Cámara de Diputados, Gabriel Bornoroni , encaró la construcción territorial en el interior de Córdoba y puso en marcha la primera de una serie de visitas departamentales con las que busca dar el salto de armador oficial a candidato con el objetivo de arrebatarle la gobernación a Martín Llaryora .

El debut de la gira fue en Jesús María . En el corazón del departamento Colón, el más populoso después de la capital, Bornoroni se mostró junto al intendente Federico Zárate .

El radical que se puso la peluca es una de las espadas territoriales del norte provincial. Desde este año, orbita formalmente el espacio al que ya se había sumado el agrodiputado y exintendente de esa localidad, Luis Picat , otro díscolo de la UCR que selló su alianza estratégica con la Casa Rosada.

Aunque el entorno del empresario estacionero insisten en que "no hay ningún lanzamiento oficial" y que la prioridad pasa por sostener la agenda legislativa de Javier Milei en el Congreso, por lo bajo reconocen que la estrategia apunta a ganar rodaje en el territorio, subir el perfil y reforzar su instalación de cara a la pulseada provincial.

La meta trazada en las oficinas libertarias es visitar un departamento por semana. Una agenda intensa que se explica por la alta posibilidad de que en esta provincia se voten cargos electivos entre mayo y abril.

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El apuro libertario tiene, además, otro detonante. El pacto que selló Diego Santilli con un puñado de gobernadores clave encendió las alarmas de los armadores en el interior que responden a Karina Milei. La avanzada del Colorado para articular acuerdos con los vértices del poder en las provincias obliga a Bornoroni a blindar su propia construcción y evitar fugas anticipadas ante la caída de las expectativas de potenciales socios.

Como contó Letra P, fue el propio jefe de Gabinete del gobierno de Córdoba, Manuel Calvo, quien habló de "una nueva etapa" con la Nación y no descartó un pacto de no agresión entre Milei y Llaryora en el marco de la búsqueda de sus respectivas reelecciones.

El mensaje libertario en el interior de Córdoba

Negando la posibilidad de cualquier alianza con el oficialismo provincial y con el foco puesto en la suba de impuestos, en ese encuentro con dirigentes en el que también participó el diputado Gonzalo Roca, Bornoroni bajó línea.

El estacionero dijo que “es importante tener gobernadores que respondan a los lineamientos que queremos los argentinos, que nos cobren menos impuestos, que se generen nuevos puestos de trabajo y no depender de la dádiva”. Durante la semana, en distintas entrevistas, Bornoroni trató de "mentirosos" a quienes aseguran que Milei depondrá su interés de ganar Córdoba.

Gabriel Bornoroni, Federico Zárate y Gonzalo Roca en Jesús María

Afianzando su apoyo al mandatario nacional y apuntando los dardos contra la gestión de Llaryora, el armador cordobés manifestó: “El presidente Milei ya demostró que en momentos de crisis no se mueve del rumbo. Lo más importante es que nos devuelva la baja impositiva, la estabilidad económica y la posibilidad de que nosotros, con nuestro propio trabajo, decidamos qué es lo que queremos hacer y no que el Estado nos meta la mano en el bolsillo, que nos explique qué va a hacer con nuestra plata”.

La disputa con Rodrigo de Loredo

El diseño de la travesía libertaria no es una novedad en el mapa cordobés. Dialoga de manera directa con la mecánica de construcción que encaró Rodrigo de Loredo a inicios de este año.

Liberado de las ataduras de cualquier cargo legislativo o ejecutivo, el exjefe de la bancada radical sumó kilometraje por el interior para interpelar a las dirigencias locales y sumar respaldos que lo fortalezcan a la hora de pelear la mayor candidatura con potenciales aliados. No sólo Bornoroni está anotado para la gobernación, también Luis Juez que en sus últimos reportajes dijo que estaba listo para buscar "la cuarta", en referencia al número de veces que compitió con la silla grande del Panal.

Otra ruta abandonada. pic.twitter.com/PdeWREA9gU — Rodrigo de Loredo (@rodrigodeloredo) July 2, 2026

Bornoroni replica el método, pero con un activo que el radicalismo no ostenta todavía: el paraguas y la marca indivisible de la Casa Rosada y el aval directo de Karina Milei.

En el entorno libertario admiten que la intención es "diagramar la agenda" con intendentes, jefes comunales y sectores productivos de cada región para pasar de la pura ola legislativa o del "voto Milei" a un esquema de poder con territorialidad real.

Mensaje a Martín Llaryora y a la UCR Córdoba

En este plan, la escala en Jesús María no fue casual. Además de ser un bastión productivo de peso en el mapa agropecuario, Colón es un territorio donde el radicalismo local mantiene el control municipal pero exhibe puentes con el universo libertario. En marzo, el alcalde se alineó a las filas violetas y buscó alentar más cruces para arrebatarle jugadores a De Loredo.

La postal de Bornoroni con Zárate forma parte del operativo de seducción sobre sectores de Juntos por el Cambio que miran con buenos ojos una convergencia, que reprochan el internismo boinablanca que tendrá su próxima parada el 20 de septiembre para elegir al sucesor de Marcos Ferrer en la conducción del partido o que, lisa y llanamente, ya conviven en el ecosistema oficialista nacional.

Luis Juez (der), junto a Gabriel Bornorni (centro) y Gonzalo Roca (izq).

El movimiento del diputado libertario de este lunes por la tarde puede leerse en dos plano. Por un lado, apunta a Llaryora.

La aceleración libertaria busca cortar cualquier fantasma de pacto entre la Casa Rosada y el gobernador con miras a 2027. También anticipa que no esperará a los tiempos electorales, ni que los corre la etapa de diálogo institucional, para disputar la agenda del interior productivo.

Por otro, mete presión a figuras del radicalismo y del Frente Cívico que deberán definir si competirán por fuera o si terminarán absorbidos por la tracción de la marca libertaria en la provincia más "anti K" del país.

Con el aval de "El jefe" Karina Milei y el traje de armador calzado, Bornoroni inició su caminata semanal. En el mapa de la política cordobesa, la gira no oficial, sin alianzas peronistas, ya se lee en clave 2027.