Un socio de Gerardo Morales salió a marcarle la cancha a Carlos Sadir y escala la interna radical en Jujuy

Una conferencia de prensa le puso picante a la interna radical en Jujuy . El vicegobernador Alberto Bernis , socio de Gerardo Morales , dijo que quiere repetir la fórmula con Carlos Sadir , pero en el mismo movimiento anticipó interpelaciones a ministros del gabinete. La jugada condiciona al gobernador de cara a la negociación por el reparto de poder en 2027.

Después de varios meses de perfil bajo, las definiciones de “Piki” Bernis agregaron tensión a la ya compleja guerra fría que atraviesa al oficialismo jujeño. Por un lado, el anuncio de que quiere seguir siendo el vicegobernador de Sadir termina por condicionar al propio gobernador, que no se expidió públicamente sobre el tema.

Por otro lado, Bernis anticipó que la Legislatura convocará a ministros y responsables de empresas estatales para que expliquen su gestión. El anuncio adquiere peso no solo porque proviene del vicegobernador, sino también porque es un socio histórico de Morales. El exgobernador tiene mayoría en el bloque oficialista que controla la Legislatura. Bernis dijo, además, que el Presupuesto no se aprobará "a libro cerrado"

El principal apuntado es el ministro de Turismo Federico Posadas. Ya hay en la Legislatura un pedido de informes en su contra, impulsado por el diputado massista Juan Manuel Soler y respaldado por el bloque oficialista. Ese proyecto quedó pendiente en la comisión de Labor Parlamentaria que preside Bernis, quien viene de ser el jefe de bloque con más años en ese cargo de la historia jujeña.

La discusión ocurre al alterarse el equilibrio de poder que ordenó al radicalismo jujeño durante años. Desde la llegada a la gobernación, en 2015, la mesa chica estuvo encabezada por Morales y apoyada en dos figuras centrales: su hermano Freddy Morales , secretario general de la Gobernación, y el propio Bernis, histórico jefe del bloque radical, un jugador con vuelo e intereses propios.

Carlos Sadir y Alberto Bernis, gobernador y vice de Jujuy.

En 2023, Morales definió que Sadir, entonces ministro de Hacienda, sería su sucesor. En ese esquema, Bernis pasó a la vicegobernación y el hermano de Morales a la Jefatura de Gabinete. Ambos funcionaron como articuladores del vínculo entre el exgobernador y su sucesor. En las distintas tribus del oficialismo relatan que, desde ese momento, Sadir consolidó un perfil propio y ganó autonomía.

Así las cosas, ya nadie discute la candidatura a la reelección del gobernador. El vocero Alberto Siufi había anticipado que “todo indica” que el gobernador buscará otro mandato. Después, Sadir expresó que quiere “seguir trabajando por Jujuy”. De esa manera, la postulación funciona como eje del armado radical.

Cuándo se recalentó la interna

Ningún otro dirigente radical se anotó públicamente para disputar la gobernación. En ese plano, entonces, Sadir es el mejor posicionado. Por eso, la negociación comenzó a desplazarse a otros cargos como la vicegobernación, la intendencia de San Salvador de Jujuy y el reparto de poder alrededor de la candidatura.

En ese escenario, se entienden las declaraciones explosivas de Bernis. Tres fuentes del oficialismo consultadas por Letra P coinciden en interpretar que Piki levantó el perfil ante la posibilidad de que la vicegobernación se convierta en una pieza de negociación y su continuidad en la fórmula deje de estar asegurada.

Carlos Sadir con Raúl "Chuli" Jorge, intendente de San Salvador de Jujuy.

La discusión por los espacios se abrió después de que el bloque oficialista presentara el proyecto de municipalización de Alto Comedero y del anuncio de la precandidatura del diputado Adriano Morone a intendente de la capital, avalada por Morales. Como contó Letra P, esos movimientos tensionaron la relación con el intendente Raúl “Chuli” Jorge, que busca otro mandato y cuenta con el respaldo de Sadir.

La Libertad Avanza, otra variable para 2027

El tablero provincial se conecta con la estrategia de Javier Milei. Sadir respaldó la suspensión de las PASO para 2027, la reforma que el gobierno libertario negocia con los mandatarios dialoguistas para avanzar con su calendario electoral. Ese vínculo con la Casa Rosada fortalece la posición del gobernador en la negociación radical, según leyeron tres voces del oficialismo. Bernis compartió la postura con respecto a las PASO, pero descartó de plano una alianza.

Carlos Sadir y Diego Santilli.

Algunos radicales reconocen que siguen los movimientos de La Libertad Avanza, cuya interna entre Ezequiel Atauche y Manuel Quintar tampoco viene bien. Señalan que una campaña activa de Milei podría impulsar a sus candidatos locales en una elección con el peronismo disperso y dar a los libertarios incentivos para competir por cargos ejecutivos y legislativos.

Morales, hoy radicado en China, conserva influencia sobre el armado jujeño. Recién llegado a la provincia, fuentes aseguran que comenzó a mantener contactos con referentes radicales. En el oficialismo reconocen que hay expectativa por una conversación de la mesa política después del regreso del gobernador desde Francia. La discusión ya no pasa por la candidatura a gobernador, sino por cómo se distribuirán los principales lugares de poder alrededor de Sadir.