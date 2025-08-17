Salta: Urtubey le torció el brazo al Oso Leavy, se partió el peronismo y celebra La Libertad Avanza

El peronismo se partió en dos en Salta . Sin acuerdo, Juan Manuel Urtubey será candidato a senador por Fuerza Patria y Sergio Leavy lo hará por otro espacio local. El quiebre favorece las chances en la provincia de La Libertad Avanza , que llevará como primera postulante al Senado a la diputada Emilia Orozco , tal como anticipó este medio .

Poco después de las 22, este domingo el exgobernador Urtubey terminó de ganar la pulseada en el peronismo y se quedó con la candidatura al Senado. Lo secundará la senadora Nora del Valle Giménez , que finaliza su mandato en diciembre. Como primer postulante a la cámara baja irá el diputado Emiliano Estrada , otro que busca retener su butaca en el Congreso a partir del 10 de diciembre.

El Oso Leavy, que como Giménez también debe dejar su banca en la cámara alta, dio un portazo al frente Fuerza Patria y competirá mediante el Partido de la Victoria. Esta fragmentación del peronismo, sumada a la participación por separado del oficialismo provincial, mejora las expectativas de La Libertad Avanza.

Voy a ser candidato a senador nacional por Salta y juntos con @noragimenezok en el Senado y @estradaemiliano encabezando la lista de diputados vamos a poner un freno al recorte de Milei que están sufriendo los salteños. Porque queremos representar a los jubilados que hoy no… pic.twitter.com/wklFmGBAF2

Es que, finalmente, el oficialismo provincial se inclinó por la exsecretaria de Minería Flavia Royón como candidata a senadora y por Bernardo Biella como candidato a diputado. Ambos representan al saencismo, al punto de que encabezaron distintas boletas del armado oficialista en los comicios provinciales de mayo pasado. Ahora, competirán en octubre mediante el frente Primero los Salteños que responde al Ejecutivo local, pese a que el gobernador Gustavo Sáenz se manifestó prescindente en este turno electoral.

El mileísmo también sacudió el tablero en la provincia norteña. Al final, Emilia Orozco será la primera candidata al Senado por la Libertad Avanza y Alfredo Olmedo , quien era número puesto hasta hace horas, integrará la nómina, pero en carácter de suplente. La decisión, según informaron en el partido violeta, obedece a una decisión estratégica. El sojero se concentrará en el trabajo territorial en la provincia para disputar la gobernación en 2027.

Orozco será secundada por el abogado Gonzalo Guzmán Coraita.

Hola! Quiero contarles que soy candidata a Senadora Nacional junto a un equipazo de leones!!! Desde Salta vamos a llevar las fuerzas que el presidente necesita para sacar adelante el país y nuestra provincia ¡Viva La Libertad! pic.twitter.com/9naO44pQSq — Maria Emilia Orozco (@MariaEmiliaOro) August 18, 2025

La lista libertaria para la Cámara de Diputados tendrá como candidata a la periodista Gabriela Flores, quien actualmente ocupa un escaño en el parlamento provincial. Será acompañada por el diputado Carlos Zapata, quien termina su mandato en dicembre, y por Paola Mielñik.

Otro dato curioso del armado libertario en tierras salteñas será que el PRO no presentará postulantes en esta ocasión. Mediante un comunicado, el partido amarillo explicó que la decisión responde a la convicción de que es necesario concentrar los esfuerzos en la construcción política local.

Otras fuerzas en Salta

El radicalismo, tal como había anticipado Letra P, volverá a competir con sello y lista propia después de casi 15 años. Natalio Iglesias será candidato a senador con el acompañamiento de Graciela Morales. La diputada provincial Soledad Farfán encabezará la boleta para la cámara baja.

El Frente de Izquierda Unidad también inscribió postulantes. La lista a la cámara alta estará encabezada por Claudio Del Plá, referente del Partido Obrero (PO), acompañado por Daniela Planes, militante del Partido de los Trabajadores Socialistas (PTS).

Para Diputados, la primera candidata será Andrea Villegas, dirigente del Movimiento Socialista de los Trabajadores (MST).