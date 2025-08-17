Quién es Laura Soldano, la aliada fit de Gabriel Bornoroni que quiere mudarse de Río Cuarto al Congreso

Laura Soldano consiguió la bendición del armador político de La Libertad Avanza en Córdoba , Gabriel Bornoroni , y se perfila para pegar el salto de Río Cuarto a la Cámara de Diputados . Con una meteórica carrera en la política, la influencer ocupará el puesto número dos de la lista de La Libertad Avanza .

Sin pruritos para reconocer que ignora casi todo en materia de política, Soldano tiene la venia del alfil de Karina Milei y Martín Menem en suelo mediterráneo. En marzo pasado, fue presentada en un acto del que también participó Bertie Benegas Lynch , de línea directa con el presidente Javier Milei .

No dejan de ser avales importantes para el lanzamiento de esta riocuartense por opción, recién llegada a la política, que ahora quedó a tiro de obtener una banca en el Congreso. Así y todo, Soldano también tiene algo de historia.

Un rápido ejercicio de memoria permite ubicarla en el mapa libertario como la pareja de Gastón González , el corredor del rally Dakar a quien tentaron para que fuera candidato a intendente de Río Cuarto y finalmente no fue. Ahora bien, ¿cómo se convirtió Soldano en referente de Milei en el sur de Córdoba?

En primer lugar, hay que aclarar que, a tono con los tiempos que corren, la influencer no llegó por la vía de la militancia o por medio de una trayectoria convencional. Por el contrario, todo para ella empezó con una revelación, una suerte de iluminación personal.

laura soldano bornoroni rio cuarto.jpg Gabriel Bornoroni, Bertie Venegas Lynch y Laura Soldano en Río Cuarto.

En 2023, en medio de una práctica de meditación, lo vio con claridad: Milei iba a ser presidente para "transformar a la Argentina en un faro de luz”, según sus palabras. A partir de allí decidió dejar de lado la vida que llevaba hasta entonces y dedicar sus días a un apostolado del León.

Una meteórica carrera la convirtió ahora en candidata a diputada. Todo salió de acuerdo a los planes que tenía para ella Bornoroni, el armador libertario.

Ella explica que su mérito fue haberse ganado ese lugar a fuerza del tiempo que puede dedicarle a la militancia. “Soy la referente del departamento Río Cuarto simplemente porque me dedico 24/7 a esto y muchos de los chicos tienen su trabajo y sus cosas. Soy la que más puede impulsar”, reconoció a Letra P.

Corporalidad, espiritualidad y Diputados

Soldano es cordobesa de origen, pero vive en Río Cuarto desde hace 22 años, cuando llegó desde la capital provincial con su pareja, para encarar un proyecto de vida y formar una familia juntos.

El siguiente hito en su biografía la coloca por primera vez bajo la luz pública en 2015, cuando se consagró campeona argentina de fitness model, lo que le dio pie luego para competir en un certamen en Las Vegas, Estados Unidos.

Lo que siguió fue la prédica. En un tiempo donde la palta con huevo no figuraba en el menú de casi nadie, ella no solo lo consumía sino que además lo recomendaba. Poco después reunió ese y otros consejos en un libro, “El método fit”, que habla de nutrición y entrenamiento. Más tarde extendió su tarea divulgadora a las redes sociales, hasta volverse una influencer.

Sin embargo, lejos de darle felicidad, esas experiencias dieron paso a una etapa de profundo desasosiego en la vida de Soldano, marcada por la sensación de vacío en lo personal.

Al cabo de un tiempo, eso la llevaría a reemplazar la búsqueda exterior por la interior e inclinarse a prácticas de autoconocimiento como la meditación. Luego, tendría la posibilidad de viajar a la India, cuna de las principales disciplinas de introspección.

Su vínculo con el agropower de Córdoba

Más allá de esto, Soldano no se desentendió de las obligaciones mundanas y asumió responsabilidades en la empresa familiar de su marido, en el sector de producción de bioetanol, pero esa etapa terminó hace poco más de nueve meses, frente al llamado vocacional de la política.

“Dejé en octubre del año pasado. Presentí las cosas que se iban a venir; hago terapias holísticas y me iban diciendo ‘te va a llegar algo, te va llegar a algo’. Volví de la India y le dije a mi marido ‘no quiero saber más nada con la empresa, algo va a llegar y me tengo que preparar’. No tenía idea qué era La Libertad Avanza”, relata la referente local de ese espacio.

Soldano está casada con Gastón González, conocido públicamente como piloto del rally Dakar, que detrás de los fierros es un exitoso empresario de la agroindustria. Lidera la tercera generación González en el sector y es presidente de la empresa Tigonbu, que produce energía eléctrica, biogás y bioetanol; de la firma Gelu Agropecuaria desde hace diez años y de otra de las marcas de la familia González, Nelgon S.A.

Radicado en Río Cuarto, el Grupo Tigonbu de los González tiene en la actualidad 18 mil hectáreas propias para la agricultura de precisión, instalaciones con capacidad para 12 mil cabezas de ganado en feed-lot. En sus redes declara el tamaño de una pyme, en una escala de entre 50 y 200 empleados.

El Congreso como desafío

Ahora se abre para Soldano un horizonte nuevo y desafiante. Su trayecto vital, desde el proyecto familiar al culto del cuerpo y del cuerpo al mundo espiritual, parece haberlo transitado siempre dentro del mismo circulo. Ella dice ser consciente de eso.

“Quiero acercarme a todos los sectores ya que por una determinada forma de vida, no te acercás a todos”, admite. En algún punto, la política exige salir de la burbuja y tomar contacto con el otro, como hacen tantos dirigentes al salir del country todos los días.

Para la nueva tarea, Soldano se apoya en el jefe de bloque oficialista. Bornoroni le dio su bendición, tal como quedó demostrado públicamente en el acto de presentación de marzo pasado y este domingo cuando la anotó detrás de su socio Gonzalo Roca, en el segundo lugar de la lista.

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/lausoldano/status/699359534234603520&partner=&hide_thread=false Los invito a mi redes sociales donde van a encontrar, tips, consejos, recetas y mucho más de una vida Fitness pic.twitter.com/UpZiDPueDj — Laura Soldano (@lausoldano) February 15, 2016

Por otro lado, la exmodelo fitness confía en su capacidad como articuladora de los “diversos grupos libertarios que andaban dando vueltas por separado” en el sur de Córdoba, algo que era necesario ordenar. ¿Aludirá a la diputada Celeste Ponce, que amagó con pararse de manos frente a Bornoroni?

“Hace tres semanas éramos cinco o seis y hoy somos más de 50. Estamos muy contentos porque se van sumando y estoy abierta a todos”, decía en marzo Soldano.

Desde aquella presentación, se abocó a un plan estratégico para el territorio y también a uno de los fetiches más caros a La Libertad Avanza: la comunicación política a través de las redes sociales. El objetivo es empezar a reclutar a todos “esos leones que andan dando vueltas por Córdoba para que se unan”.

El Yin y el Yang

Laura Soldano parece debatirse entre el mundo espiritual y el de las ideas de la libertad, marcadas por un neoliberalismo radical que abraza tanto la violencia discursiva –y práctica- como características autoritarias. ¿Cómo vivir esos dos mundos al mismo tiempo?

La referente de LLA tiene una respuesta: “Con lo que invita a unir el Yin y el Yang, la luz y la oscuridad; unir eso para tener un equilibrio en esta tierra. Yo creo que un mundo mejor existe y es este. Podemos hacer un paraíso terrenal acá, equilibrando esas dos fuerzas”.

Si una lectura lineal permite entender que el mundo espiritual es el Yin, es decir, la luz; ¿quién o qué será el Yang, la oscuridad?