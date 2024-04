¿Que tiene Javier Milei en la cabeza?

Si no fuera por la ley de hierro de la comunicación presidencial, que consiste en no hablar jamás sobre los perros de Javier Milei, a esta altura se sabría algo tan simple como si son cinco o cuatro. "Cinco", dice el Presidente, que menciona entre ellos a Conan, presunto clon del can homónimo muerto en 2017. "Cuatro", replican biógrafos y periodistas que aseguran tener buena información al respecto.