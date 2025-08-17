Córdoba: Gonzalo Roca y Laura Soldano encabezarán la lista de Javier Milei

Gonzalo Roca y Laura Soldano encabezarán la boleta de La Libertad Avanza en Córdoba . El empresario y la influencer de Río Cuarto son dos personas de extrema confianza de Gabriel Bornoroni , presidente del partido en la provincia y jefe del bloque de Javier Milei en la Cámara de Diputados.

En el tercer renglón está anotado Marcos Patiño Brizuela , apoderado de LLA y director de PAMI en la provincia. En el cuarto renglón está la bullrichista Laura Rodríguez Machado . En el quinto, Enrique Lluch , director de la delegación provincial de Vialidad Nacional , y en el sexto, la pastora evangélica Evelin Barroso .

“Gonzalo es un león que cree firmemente en las ideas de la libertad y en el Congreso será un fiel soldado del proyecto del Presidente Milei. En las próximas semanas vamos a empezar a comunicarle esta propuesta a los cordobeses. Seremos gente común dando una batalla épica contra la casta”, afirmó este domingo Bornoroni.

La hermana presidencial, Karina Milei , apostó a la pureza libertaria para la construcción de esta lista. Claramente, pesa la convicción de que con el sello y la confianza que todavía moviliza Milei en el electorado mediterráneo basta. Los nombres taquilleros, como el de Luis Juez , quedaron descartados ya al inicio de este fin de semana. Aunque había expectativa con alguna sorpresa de último minuto.

Gabriel Bornoroni puso a su alfil en la lista de Javier Milei en Córdoba

Bornoroni puso en la cabecera de la lista a tres personas de su entera confianza, en quienes se apoyó tempranamente en la construcción de la filial provincial del partido violeta .

Gabriel Bornoroni y Laura Soldano en el acto de presentación de la influencer como armadora en Río Cuarto

Roca es un viejo amigo del estacionero ya que integran la Cámara de Expendedores de Combustibles de Córdoba. Esta lista es la que el diputado siempre tuvo en mente: fantaseaba con que su amigo liderara una boleta. El anhelo chocaba con una realidad: el altísimo nivel de desconocimiento del hombre que, desde este domingo, tendrá la misión de liderar la lista de Milei en un distrito clave.

Soldano es una empresaria de Río Cuarto que sintió el llamado celestial y se unió a las fuerzas del cielo. Bornorni, con un estilo cerrado de construcción, la integró sin dudar a su armado.

El alfil de Karina Milei ganó. Bornoroni siempre deseó una lista de "leones" leales y puros. Cuestionaba la integración de Rodrigo de Loredo y Juez, a quienes llamaba casta hasta hace poco, cuando su integración empezó a sonar entre las posibilidades.

Patricia Bullrich metió la cuchara en Córdoba

La diputada amarilla Rodríguez Machado es la única extrapartidaria del espacio. La dirigente que reporta a la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, no tuvo que afiliarse al LLA y su objetivo será atraer los votos del atomizado PRO cordobés de Mauricio Macri.

bullrich machado bornoroni.jpg Laura Rodríguez Machado es la única extrapartidaria en la nómina de LLA de Córdoba

Al cierre de esta nota, el partido que quedó en manos del diputado díscolo Oscar Agost Carreño no había presentando la lista que encabezaría. Sí lo hizo el exárbitro internacional Héctor Baldassi, que competirá con Ciudadanos. Su compañera de campaña será Yanina Vargas, exmacrista que saltó al Partido Cordobés en 2023 junto al hoy viceintendente de la capital, Javier Pretto.

En tanto, en el sector macrista que encabeza Soher El Sukaria aseguraron que no trabajarán para nadie en este turno electoral.