Cierre de listas

Córdoba: Gonzalo Roca y Laura Soldano encabezarán la lista de Javier Milei

Karina Milei apostó a nombres propios de La Libertad Avanza en la provincia. El empresario y la influencer fit son dos alfiles de Gabriel Bornoroni.

Letra P | Yanina Passero
Por Yanina Passero
Gabriel Bornoroni y Gonzalo Roca

Gabriel Bornoroni y Gonzalo Roca

Gonzalo Roca y Laura Soldano encabezarán la boleta de La Libertad Avanza en Córdoba. El empresario y la influencer de Río Cuarto son dos personas de extrema confianza de Gabriel Bornoroni, presidente del partido en la provincia y jefe del bloque de Javier Milei en la Cámara de Diputados.

Notas Relacionadas
Pablo Carro, candidato a diputado por Fuerza Patria Córdoba
Cierre de listas

Carro encabezará la lista de CFK en Córdoba

Por  Letra P | Periodismo Político

En el tercer renglón está anotado Marcos Patiño Brizuela, apoderado de LLA y director de PAMI en la provincia. En el cuarto renglón está la bullrichista Laura Rodríguez Machado. En el quinto, Enrique Lluch, director de la delegación provincial de Vialidad Nacional, y en el sexto, la pastora evangélica Evelin Barroso.

“Gonzalo es un león que cree firmemente en las ideas de la libertad y en el Congreso será un fiel soldado del proyecto del Presidente Milei. En las próximas semanas vamos a empezar a comunicarle esta propuesta a los cordobeses. Seremos gente común dando una batalla épica contra la casta”, afirmó este domingo Bornoroni.

comunicado

Gabriel Bornoroni puso a su alfil en la lista de Javier Milei en Córdoba

Karina Milei y un voto de confianza pleno a Gabriel Bornoroni

La hermana presidencial, Karina Milei, apostó a la pureza libertaria para la construcción de esta lista. Claramente, pesa la convicción de que con el sello y la confianza que todavía moviliza Milei en el electorado mediterráneo basta. Los nombres taquilleros, como el de Luis Juez, quedaron descartados ya al inicio de este fin de semana. Aunque había expectativa con alguna sorpresa de último minuto.

Roca es un viejo amigo del estacionero ya que integran la Cámara de Expendedores de Combustibles de Córdoba. Esta lista es la que el diputado siempre tuvo en mente: fantaseaba con que su amigo liderara una boleta. El anhelo chocaba con una realidad: el altísimo nivel de desconocimiento del hombre que, desde este domingo, tendrá la misión de liderar la lista de Milei en un distrito clave.

Soldano es una empresaria de Río Cuarto que sintió el llamado celestial y se unió a las fuerzas del cielo. Bornorni, con un estilo cerrado de construcción, la integró sin dudar a su armado.

El alfil de Karina Milei ganó. Bornoroni siempre deseó una lista de "leones" leales y puros. Cuestionaba la integración de Rodrigo de Loredo y Juez, a quienes llamaba casta hasta hace poco, cuando su integración empezó a sonar entre las posibilidades.

Patricia Bullrich metió la cuchara en Córdoba

La diputada amarilla Rodríguez Machado es la única extrapartidaria del espacio. La dirigente que reporta a la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, no tuvo que afiliarse al LLA y su objetivo será atraer los votos del atomizado PRO cordobés de Mauricio Macri.

bullrich machado bornoroni.jpg
Laura Rodríguez Machado es la única extrapartidaria en la nómina de LLA de Córdoba

Laura Rodríguez Machado es la única extrapartidaria en la nómina de LLA de Córdoba

Al cierre de esta nota, el partido que quedó en manos del diputado díscolo Oscar Agost Carreño no había presentando la lista que encabezaría. Sí lo hizo el exárbitro internacional Héctor Baldassi, que competirá con Ciudadanos. Su compañera de campaña será Yanina Vargas, exmacrista que saltó al Partido Cordobés en 2023 junto al hoy viceintendente de la capital, Javier Pretto.

En tanto, en el sector macrista que encabeza Soher El Sukaria aseguraron que no trabajarán para nadie en este turno electoral.

Temas
Notas Relacionadas
Rodrigo de Loredo no será candidato en octubre
Cierre de listas

De Loredo rechazó la oferta de los Menem y no será candidato de La Libertad Avanza en Córdoba

Con un video subido a sus redes, el radical dijo que no aceptará la “sumisión”. Su entorno afirma que se baja de la puja de octubre.
Carolina Basualdo acompañará a Juan Schiaretti en la lista
Cierre de listas

Córdoba: Carolina Basualdo secundará a Schiaretti en la lista de Provincias Unidas

La intendenta de Despeñaderos fue confirmada en el segundo renglón de la nómina de Martín Llaryora. Una viguista como contrapeso a Natalia de la Sota.

Las Más Leídas

Más Sobre Política

También te puede interesar

La vicegobernadora y candidata Gisela Scaglia y el intendente de Funes Roly Santacroce, uno de los alfiles de Llaryora en Santa Fe.
SEMANA SANTA FE

Unidas sí, Unidos no, el otro cierre de listas de los intendentes llaryoristas

Por  Pablo Fornero
Myriam Bregman y Cristian Castillo. 
CIERRE DE LISTAS | CABA

Bregman encabeza la lista del FIT-Unidad para Diputados y Castillo va por el Senado

Por  Letra P | Periodismo Político
Virginia Gallardo analiza ser candidata por LLA en Corrientes, mientras Teresa Parodi descartó conversaciones para participar de las listas.
QUIÉN QUIERE SER CANDIDATO

El cierre de listas en Corrientes, una tómbola atada con alambre que va de Virginia Gallardo a Teresa Parodi

Por  César Pucheta
Elecciones 2025: el cierre de listas se puebla de exgobernadores y vices para surfear la ola violeta
MI NOMBRE ES TODO LO QUE TENGO

Elecciones 2025: el cierre de listas se puebla de exgobernadores y vices para surfear la ola violeta

Por  Adrián D'Amore