Javier Milei metió la cuchara: José Luis Espert - Reichardt - Santilli, la delantera de LLA en la provincia

Un día después de de filtrar los primeros lugares de las nóminas porteñas, La Libertad Avanza oficializó los nombres de su boleta para competir en la provincia de Buenos Aires en las elecciones del 26 de octubre, donde hay 35 bancas de la Cámara de Diputados en juego. La novedad fue que Javier Milei metió la cuchara en el armado de Karina Milei : no sólo encabeza José Luis Espert , sino que el mandatario ubicó a una amiga suya, echada por la secretaria general de la Presidencia.

Tres nombres ya estaban confirmados. Como el propio Milei ya había deslizado, deseo luego oficializado por el armador Sebastián Pareja en dos oportunidades, el diputado Espert encabezará la lista que enfrentará al peronismo en su bastión, la provincia que concentra el 38 por ciento del padrón electoral nacional.

Si bien era el elegido del Presidente, en el oficialismo es vox pópuli que no contaba con el respaldo de El Jefe por sus antiguas críticas a La Libertad Avanza y su camino compartido con Horacio Rodríguez Larreta , enemigo declarado de ambos Milei.

Para el segundo lugar, los Milei buscaban a un outsider de la política. Por el cupo de género, debía ser mujer, por lo que la elegida fue Karen Reichardt . Exvedette de los noventa y exconejita de Playboy, integró electos en programas de TV, como “Brigada Cola”, y películas, como “Tachero Nocturno”. En la actualidad conduce "Amores perros" por la TV Pública.

Por otro lado, en la previa del lanzamiento de la campaña bonaerense de LLA, realizado el jueves en La Plata, Cristian Ritondo confirmó el trío PRO que, como había adelantado Letra P , le había llevado a Karina Milei a la mesa de negociación. Son tres integrantes de la cámara baja, cuyos mandatos se vencen en diciembre.

El regreso de Mileina

Fue echada por Karina Milei, pero eso no le impidió a Gladys Humenuk regresar al ecosistema libertaria en forma de candidata. Amiga personal del mandatario de la época en la que ambos trabajaban en la Corporación América, la exsubsecretaria de Coordinación Administrativa la Presidencia -apodada Mileina- protagonizó una guerra silenciosa con El Jefe que la terminó eyectando de la Casa Rosada. Luego recaló en el directorio del Correo Argentino.

No es la primera vez que Humenuk integra una lista: en 2023 fue candidata a senadora, detrás de Juan Napoli.

image

El quinto lugar quedó reservado para un karinista 100%: el armador provincial y titular de LLA en territorio bonaerense, Sebastián Pareja. En la previa del acto de lanzamiento de la campaña provincial en La Plata, en la que el dirigente ofició de maestro de ceremonias, Letra P había revelado que su nombre podría quedar grabado en la nómina.

Pareja no sólo es el hombre de Karina Milei en la provincia, como soldado de "los territoriales", también es el ejecutor de la avanzada de los Menem contra el grupo de libertarios digitales que comanda Santiago Caputo. Al igual que en el cierre para los comicios del 7 de septiembre, Las Fuerzas de Cielo se quedaron con poco y nada en las nóminas de octubre.

El trío PRO

El primero es Diego Santilli, que ocupará el tercer lugar, sin foto en la boleta única de papel, ya que solo permite dos. El diputado amarillo fue uno de los auspiciantes del acuerdo del PRO con LLA en la provincia. Fue el rostro de JxC en 2021, luego de ganarle la interna a Facundo Manes, pero en 2023 cayó ante Néstor Grindetti en la PASO para ser el candidato a gobernador del espacio.

El exministro de Educación de Macri, Alejandro Finocchiaro es la otra figura amarilla que Karina Milei aceptó colocar en la lista en el noveno lugar. Florencia de Sensi, propuesta por el propio Ritondo, está en el puesto 12.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/desensiflor/status/1956180946077598063&partner=&hide_thread=false Todos juntos. El 7 de septiembre votemos Kirchnerismo nunca más. pic.twitter.com/fYcntynwzZ — Florencia De Sensi (@desensiflor) August 15, 2025

Tronco, dos figuras de Pareja, una de Lule Menem y una de Caputo (Toto)

En el sexto lugar aparece Johanna Longo. Es un abogada que también trabajó el año pasado bajo las órdenes de Karina Milei, como directora de Asuntos Contenciosos. En 2021 fue candidata a concejal por la boleta que encabezaba, como ahora, Espert.

Sigue Alejandro Carrancio, una figura que reporta a Pareja, lo mismo que Miriam Niveyro, que está en el octavo puesto, una exmonzonera que dedicó diez años a construir el PRO en Almirante Brown hasta que abrazó las bandera libertaria.

Después de FInocchiaro, décima está Giselle Castelnuovo, subsecretaria de Asuntos Políticos, que trabaja en la oficina de Lisandro Catalán. Reporta a Lule Menem.

Sergio “Tronco” Figliuolo, panelista de Alejandro Fantino en Neura, está en la onceava ubicación.

Embed - ADORNI HABLÓ CON TRONCO A POCOS DÍAS DE LA ELECCIÓN

En el puesto 13 está Miguel Smuckler, un abogado del riñón de Toto Caputo: en diciembre de 2023 asumió como jefe de Gabinete del Ministerio de Economía y el año pasado fue nombrado ad honorem director del Comité Ejecutivo del Fondo para la Ampliación de la Matriz Productiva Fueguina (FAMP).

Maria Luisa Gonzalez Estevarena es actualmente legisladora porteña de LLA y su mandato vence a fin de año. Nació en Coronel Pringles. Está en el puesto 14, cerca de entrar con una buena elección libertaria.

6d71a2ce-88ae-486b-bf40-4b538e7b88f8

El resto de la lista es:

Álvaro García

Andrea Vera

Joaquín Ojeda

Ana Tamagno

Carlos Pirovano

Martina León

Javier Sánchez Wrba

Barbara Patricia Lerín

Hernán Urien

Susana Gabriela Conte

Mario Saavedra

Roxana Elizabeth Mirna Cavallini

Hugo Ferreyra

Mirta Narsi Wide

Ignacio Salaberren

Karina García

Eduardo Hugo Creus

Paula Beatriz Canegallo

Damián Selem

Valeria Diana Rodríguez

Luis Green

Lucia Elizabeth Benardoni

Mauricio Imperatori

María Alejandra Belén

Enzo Di Fabio

María Soledad Poso

Rodolfo José Paolucci

Gabriela Gobea

Darío Ezequiel Saccani

Daniela Irma Isabel Pozzoni

Alejandro Gabriel Finocchio