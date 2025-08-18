CIERRE DE LISTAS

Jujuy: Carlos Sadir apostó por una funcionaria de su riñón y dejó a Gerardo Morales afuera de octubre

El oficialismo radical enfrentará a tres listas libertarias y a dos del peronismo. Sin el exgobernador, dos integrantes del gabinete provincial saltan a la boleta.

Letra P | Ramiro Garrocho
Por Ramiro Garrocho
María Inés Zigarán, en el centro, junto a los candidatos de Jujuy Crece.

La ministra de Ambiente y Cambio Climático, María Inés Zigarán ocupará el primer lugar en la lista. Su nombre cerró semanas de especulaciones que incluían la posible postulación del ex gobernador Gerardo Morales. El segundo lugar lo ocupará el secretario de Energía de la provincia, Mario Pizarro, un referente de larga trayectoria en el radicalismo jujeño. El tercer lugar quedó reservado para Malena Amerise, diputada provincial.

Javier Milei, tironeado entre tres listas

La lista de La Libertad Avanza será encabezada por el empresario Alfredo González, que estará acompañado por Barbara Andreussi, militante del Movimiento Popular Jujeño. La postulante es hija de la histórica senadora Cristina Guzmán.

El tercer lugar lo ocupará Mario Briones. La novedad se confirmó mediante las redes sociales en una publicación que convoca a los jujeños a sostener la batalla cultural contra la casta política. González está vinculado con la cámara de expendedores de venta de combustible. La nómina cuenta con la venia de Karina Milei.

Otro espacio mileísta, el Frente Liberal constituido por Unir y por el Partido Renovador, llevará en primer término a Raúl Attié y en segundo lugar a Celia Yolanda Díaz. Cierra la lista Juan Carlos Mamaní.

La otra expresión ligada al Gobierno nacional será conformada por el Partido Pura Militancia y el Partido Libertario, y llevará como candidata a Mercedes Cravero de Savio, acompañada por Leonardo Ríos y Jorgelina Noelia Daza.

Más candidaturas en Jujuy

El Frente de Izquierda oficializó la candidatura de Alejandro Vilca para su reelección. Este espacio pone en juego una de las tres bancas que renueva Jujuy. La nómina se completa con Natalia Morales, Julio Mamani y Natalia López como titulares.

alejandro vilca.jpg
Alejandro Vilca busca repetir como candidato a diputado del Frente de Izquierda de Jujuy.

Entre los frentes con raíces peronistas, Pedro Pascuttini fue confirmado como primer candidato a diputado por el espacio Primero Jujuy Avanza. El dirigente es presidente de la Cámara del Tabaco y será secundado por Valeria Valente.

Finalmente, pasadas las 22 se inscribió el kirchnerista Fuerza Patria, integrado por el intervenido Partido Justicialista, Por Jujuy, Nuevo Encuentro por la Democracia y la Equidad, Partido de la Concertación Forja, Partido Blanco de los Trabajadores y Partido Solidario. La candidata en primer término será Leila Chaher. La referente camporista busca ser reelecta junto a Juan Manuel Soler y a Alicia Chalabe.

