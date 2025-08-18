Formosa: La Libertad Avanza candidatea a un exgildista para resetear la pelea contra Insfrán

Atilio Basualdo, el intendente de Las Lomitas que quiere convertirse en el referente para pelear contra Gildo Insfrán en Formosa.

Formosa atraviesa una previa electoral tensa. Con el oficialismo avanzando en la reforma constitucional que le garantizará a Gildo Insfrán extender su hegemonía, el mapa se mueve entre fracturas y reacomodamientos forzados. En ese escenario irrumpe la candidatura de Atilio Basualdo , intendente de Las Lomitas, que desde La Libertad Avanza sacudió el tablero opositor en el cierre de listas .

Mientras tanto, el PJ ratifica su maquinaria, repite nombres y apuesta a la unidad. Insfrán ungió a Graciela de la Rosa , primera candidata en la lista de la elección provincial, y a Fabián Cáceres , un hombre apadrinado por el intendente capitalino, Jorge Jofré .

El gildismo ordenó la tropa y mantiene un ojo en la sucesión. El vicegobernador Eber Solís aparece como delfín natural, aunque no logra el mismo peso político que su jefe. Con todo, el verdadero plan se cocina en la Convención Constituyente que busca garantizar la continuidad de Insfrán al menos por un período más, o, llegado el caso, preparar un reemplazo con sello gildista.

Para eso dispone de 21 de los 30 escaños del recinto donde se redacta la nueva Carta Magna.

Dos bancas en la Cámara de Diputados se ponen en juego en las elecciones de octubre, la del peronista Ramiro Fernández Patri y la del radical de Democracia para siempre Fernando Carbajal .

La Libertad Avanza con Basualdo al frente

Basualdo obtuvo un contundente 45% en su municipio en las elecciones de junio y su discurso desafiante tiene la capacidad de poder encender la chispa con la sabiduría de los conversos. Cuestionando la tregua que muchas figuras opositoras habían firmado en silencio con el poder local, el intendente reconfigura el mapa y siembra la duda respecto de la aparición de un nuevo liderazgo en una provincia acostumbrada a los ciclos largos.

El mileísmo pasó de la dispersión a la sorpresa. Con Basualdo encabezando la lista, el regreso de Francisco Paoltroni y la incorporación de Gabriela Neme, La Libertad Avanza se paró como la novedad y reordenó el caos opositor que había marcado la elección provincial. De esta manera, logró darle forma a una alternativa con algo más que nombres de escritorio.

Vamos camino hacia una Argentina cada vez más libre y próspera. Por eso, desde la Alianza #LaLibertadAvanza, reafirmamos nuestro compromiso con sumar nuevos representantes en el Congreso de la Nación, que apoyen e impulsen el proyecto del Presidente @JMilei

#VLLC#Formosa pic.twitter.com/t949zitVeD — Atilio Basualdo (@AtilioBasualdo) August 17, 2025

El cierre fue ruidoso, pero terminó mostrando algo de orden en un espacio desordenado y sin base militante. Quedan dudas sobre la conducción real, todavía influida por Buenos Aires, pero en el territorio Basualdo promete dar pelea con estructura y discurso propios. Se trata de un político que suma votos y sabe incomodar al oficialismo. Los conoce desde adentro.

Su figura irrumpe en una provincia en la que La Libertad Avanza todavía no logra consolidar un mando claro. La influencia de la mesa porteña y la falta de una organización propia en Formosa exponen sus límites a la hora de conducir un proyecto opositor estable.

La UCR con un frente chico y sin músculo

La Unión Cívica Radical (UCR) busca su lugar con el frente Juntos por la Libertad y la República, que comparte con el MID y Libres del Sur. Allí llevan como candidatos a Enzo Casadei y Beatriz Galeano, dirigente social con base en los barrios de la capital.

Sin embargo, el radicalismo llega con fracturas históricas y un desgaste evidente. El PRO, que hasta hace poco negociaba con la UCR, terminó cerrando con la fuerza libertaria y dejó al frente boinablanca en una soledad difícil de disimular.

enzo-casadei Enzo Casadei, candidato de la UCR, carga con el desafío de no quedar como simple chivo expiatorio de la oposición.

El espacio aparece atrapado en un laberinto propio y su candidato, Enzo Casadei, carga con la dificultad de representar a un partido que hace años perdió anclaje territorial y vive bajo sospecha de connivencia con el gildismo. En los hechos, la UCR llega débil, en medio de una renovación dirigencial, sin liderazgo fuerte y con la percepción instalada de que su rol opositor quedó reducido a la formalidad institucional.

El mapa formoseño vuelve a mostrar la misma ecuación: un oficialismo sólido, ordenado alrededor de Insfrán y una oposición que no logra articularse. La novedad es Basualdo y la incógnita es si el intendente de Las Lomitas logrará encarnar un desafío real o si el gildismo volverá a aprovechar las divisiones opositoras para sostener un poder que, en Formosa, parece no tener fecha de vencimiento.

Las listas en Formosa para el 26 de octubre

Frente de la Victoria (PJ – gildismo)

Graciela de la Rosa Fabián Cáceres Mirta Retamozo Camilo Orrabalis

La Libertad Avanza (LLA)

Atilio Basualdo Marion Rodríguez Patricio Evans Macarena Romero

Juntos por la Libertad y la República (UCR – MID – Libres del Sur)