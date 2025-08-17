CIERRE DE LISTAS

Santa Fe: con Monteverde como garante, el peronismo logró una unidad que deja heridos

Caren Tepp y Agustín Rossi encabezan la lista de Fuerza Patria. La Cámpora y el Frente Renovador, en los siguientes casilleros. El Evita, afuera de todo.

Letra P | Agustín Vissio
Por Agustín Vissio
La concejala rosarina Caren Tepp se quedó con el primer lugar de la lista de Fuerza Patria en Santa Fe
La concejala rosarina Caren Tepp se quedó con el primer lugar de la lista de Fuerza Patria en Santa Fe

El peronismo de Santa Fe logró una costosa unidad y presentará una lista única bajo el paraguas de Fuerza Patria, con Caren Tepp de Ciudad Futura a la cabeza y Agustín Rossi de número dos, conteniendo a casi todos los espacios del PJ. Pese al acuerdo, el desenlace deja heridos: el Movimiento Evita y el perottismo están afuera.

Notas Relacionadas
 Caren Tepp suena como candidata del peronismo en Santa Fe junto a Agustín Rossi.
CIERRE DE LISTAS

Tepp y Rossi, la diagonal de unidad que explora sobre la hora el peronismo de Santa Fe

Por  Lucio Di Giuseppe

El resto de la lista de Fuerza Patria

El tercer lugar de la lista será para la camporista Alejandrina Borgatta, concejala de Villa Constitución y el cuarto casillero para Oscar “Cachi” Martínez, del Frente Renovador. El quinto casillero, que estaba reservado para el Evita, lo ocupará la concejala rosarina María Fernanda Gigliani. En el sexto escalón se anota el scrum de intendente de Vamos que tendrá como representante al alcalde de Pérez, Pablo Corsalini.

El séptimo lugar quedó para Silvana Teisa, exconcejal de Rosario y referente de la UOM. En el octavo casillero se anotó Javier Ojeda, secretario general de la Asociación de Trabajadores de la Sanidad de Rosario. En el noveno lugar aparece Evelyn Roa, representante del Sindicato de la Carne.

agustin rossi

Según pudo averiguar Letra P, durante todo el domingo hubo contactos entre Juan Monteverde y el dispositivo de Rossi y los senadores. Se cocinó a fuego lento, de manera subterránea y finalmente hubo acuerdo. Ciudad Futura actuó nuevamente cómo válvula de escape y evitó que la sangre llegue al río. Las dos listas se transformaron en una y -casi- todos satisfechos, porque decir contentos sería exagerado.

Como en todo cierre de listas, hay ganadores y perdedores. Ciudad Futura claramente es uno. El tiempo determinará el costo, porque el armado dejó al Evita -su socio político- enojado y afuera de la lista por decisión propia. A su vez, es la segunda elección que se lleva el primer lugar en un armado peronista. Antes, su líder Juan Monteverde encabezó la lista de convencionales.

Rossi se aferró al uno, pero cedió poniendo como condición el segundo lugar. Es casi un hecho que entrará y logró su cometido. Por otra parte, La Cámpora evitó jugar por afuera del partido. Carignano había anunciado que saldría a la cancha si no había unidad, movió el tablero, posicionó su figura en un lugar central y cuando hubo lista única se bajó y su espacio tendrá el tercer casillero.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/florcarignanook/status/1957266797750850001&partner=&hide_thread=false

Los heridos del cierre de lista

El principal herido de la jornada es el Movimiento Evita. Eduardo Toniolli termina su mandato como diputado y no renovará. Pugnó por encabezar una lista, luego se plegó al armado con Carignano y finalmente su tribu quedó afuera de todo.

La noticia más agria es que Ciudad Futura es quien encabezará la lista de Fuerza Patria, sector que entró al mundillo peronista de la mano del Evita. Mucha desazón y enojo en el campamento de Toniolli y compañía.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/mirabellarob/status/1957171741307932973&partner=&hide_thread=false

Otro de los heridos es Roberto Mirabella que tensó para poder ser candidato, pero no tuvo demasiado apoyo interno. El perottismo pidió por todos los medios poder participar del armado, hasta lo judicializó, pero no eso no llegó a buen puerto. “Como estamos empachados de egoísmos personales y sectoriales, nosotros decidimos no seguir en esta discusión de cargos y lugares en las listas”, dijo el rafaelino en una carta que publicó este domingo.

Temas
Notas Relacionadas
Agustín Rossi, dispuesto a encabezar la lista del PJ en Santa Fe.
CIERRE DE LISTAS

Santa Fe: CFK interviene y bloquea nombres en la lista que quiere encabezar Rossi en Fuerza Patria

El exjefe de Gabinete había acordado con La Bancaria y el massismo el segundo y tercer lugar, pero un telefonazo de la expresidenta tumbó a los aspirantes.
Santa Fe: cómo y con quiénes arma Florencia Carignano su lista para enfrentar a Agustín Rossi
CIERRE DE LISTAS

Santa Fe: cómo y con quiénes arma Carignano su lista para enfrentar a Rossi

La Cámpora, el Evita y el Frente Renovador se aprestan a pelear contra la alianza entre el exjefe de Gabinete y los senadores provinciales. El dilema del sello.

Las Más Leídas

Más Sobre Política

También te puede interesar

Juan Schiaretti, candidato de Provincias Unidas en Córdoba
Cierre de listas

Schiaretti será candidato: se mostró como el vértice de Provincias Unidas y propuso un "cambio de era"

Por  Yanina Babiachuk
Santiago del Estero: Gerardo Zamora toma distancia de CFK y deja afuera de las listas a Claudia Ledesma Abdala.
CIERRE DE LISTAS

Santiago del Estero: Zamora toma distancia de CFK y deja afuera de las listas a Claudia Ledesma Abdala

Por  Fernando Stanich
Fernando Gray y María Laura Guazzaroni.
CIERRE DE LISTAS | BUENOS AIRES

Gray arma rancho aparte: el intendente será candidato a diputado

Por  Kevin Cavo
Gabriel Bornoroni y Gonzalo Roca
Cierre de listas

Roca y Soldano encabezarán la lista de Milei en Córdoba

Por  Yanina Passero