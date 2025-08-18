El intendente de Junín acusa a Sebastián Pareja de haber armado listas funcionales a Axel Kicillof

Pablo Petrecca, intendente de Junín

"Yo siempre me planté contra el kirchnerismo. Él no puede decir lo mismo. Los diputados que entraron por las listas de Milei en 2023 están todos votando alineados al peronismo, incluso apoyando las reelecciones indefinidas", aseguró a Letra P el jefe comunal que, a contramano de la decisión que tomó el PRO -espacio al que siempre reportó-, se sumó a Somos Buenos Aires, por donde competirá por una banca para el Senado bonaerense.

Javier Milei y una visita fallida Las declaraciones de Petrecca sumaron un elemento de tensión al ecosistema libertario cuando aún no había sido suspendida la visita del presidente Javier Milei a la ciudad gobernada por el dirigente PRO. Este lunes, la oficina de Presidencia anunció que se cancelaba la agenda debido a las condiciones climáticas.

Así, el Presidente evita ambas tormentas, la climática y la política: hubo cruces entre tribus de libertarios que se pelearon por la organización del acto en el que hablaría el jefe de Estado. En esa ciudad, cabecera de la Cuarta sección, por la que se ponen en juego siete bancas de la cámara alta, además, había versiones sobre un posible reclamo de trabajadores de UOCRA local que podría alterar la agenda política del jefe de Estado.

Las declaraciones de Petrecca fueron una respuesta a una referencia que Pareja hizo días antes sobre los dirigentes que pertenecían al PRO y que rechazaron el acuerdo con La Libertad Avanza. El armador de Karina Milei los acusó de ser "funcionales al kirchnerismo".

"Yo me planté contra el kirchnerismo y el gobernador Kicillof desde la pandemia. Me puse enfrente cuando soltaron presos en las cárceles de mi ciudad", dijo Petrecca. Y recordó que, la semana pasada, cuando Kicillof pasó por su ciudad para inaururar un centro de atención sanitaria, lo dejó al gobernador "hablando solo, porque le faltó el respeto a Mauricio Macri y a María Eugenia Vidal". "Mi actitud frente al kirchnerismo está más que clara y no sé si Pareja puede demostrar lo mismo. En 2023, cuando el presidente Milei ganó la elección, hubo una lista libertaria de la Cuarta sección que metió cuatro diputados. Hoy, esos legisladores que puso Pareja votan todos a favor de Kicillof. Eso demuestra que funcionan según conveniencia; yo no. Yo estoy en el mismo lugar de siempre, con los mismos valores, plantado frente al populismo y al kirchnerismo, con hechos concretos que lo demuestran", agregó Petrecca.

