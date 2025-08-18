CIERRE DE LISTAS

Polarización o muerte en Buenos Aires: la tercera vía terminó atrapada en un laberinto

Florencio Randazzo armó con Monzó, Stolbizer y Lousteau. La Coalición Cívica cerró con intendentes de la UCR. Fernando Gray juntó heridos del peronismo.

Letra P | José Maldonado
Por José Maldonado
Randazzo, Monzó y Stolbizer, los tres primeros de la lista de Provincias Unidas en Buenos Aires

Randazzo, Monzó y Stolbizer, los tres primeros de la lista de Provincias Unidas en Buenos Aires

Notas Relacionadas
Facundo Manes.
ELECCIONES | 26 DE OCTUBRE

Por qué Manes se muda de Buenos Aires a la Ciudad: las cinco razones

Por  Juan Rubinacci

Florencio Randazzo logró armar un frente con Emilio Monzó, Margarita Stolbizer y el sector de Martín Lousteau tras una negociación de último momento; la Coalición Cívica se refugió con intendentes radicales huérfanos encabezados por el presidente del Comité Provincia de la UCR Miguel Fernández; y Fernando Gray construyó un búnker para dirigentes heridos del peronismo del conurbano que busquen revancha.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/RandazzoF/status/1957278271294353595&partner=&hide_thread=false

El factor Florencio Randazzo

El panorama se definió en las últimas horas tras el estallido definitivo de la UCR bonaerense, que llegó fragmentada al cierre después de semanas de disputas internas por las alianzas nacionales. El partido centenario terminó repartido entre cuatro espacios diferentes, con sectores que se negaron a firmar acuerdos, otros que impugnaron el uso del sello partidario y dirigentes que migraron hacia opciones por fuera del radicalismo tradicional.

El desenlace fue el resultado de una semana de negociaciones frenéticas que tuvo como telón de fondo el estallido definitivo del radicalismo bonaerense. La UCR llegó al cierre de listas "hiperfragmentada" y "sin conducción", según reconocían sus propios dirigentes, con las tribus marchando por carriles separados tras la crisis que generó el acuerdo con Florencio Randazzo.

La UCR partida

El sector de Miguel Fernández se negó a firmar, Maxi Abad amenazó con impugnaciones judiciales, Facundo Manes se mudó a la Ciudad y solo Evolución -el espacio de Lousteau- se mantuvo en el armado de la tercera vía.

En las últimas 48 horas antes del vencimiento, Randazzo logró algo que parecía difícil: sumar a su proyecto a Emilio Monzó y Margarita Stolbizer, que habían anotado su propio frente "Encuentro Federal". El movimiento de último momento fue clave para consolidar lo que el ex ministro definió en redes sociales como una "construcción colectiva" para "dejar atrás los extremos que nos dividen". La lista quedó encabezada por Randazzo, seguido por Stolbizer en segundo lugar y Monzó en el tercero, con Danya Tavela (del sector de Lousteau) en el cuarto casillero.

El armado pretende tener una línea directa con la Liga de Gobernadores. Randazzo trabajó en el armado como socio político del cordobés Juan Schiaretti y Evolución de Lousteau está referenciado con el gobernador santafecino Maxi Pullaro.

La Coalición Cívica, refugio radical

Fuera de ese armado quedaron los intendentes radicales que rompieron con Randazzo en la última curva del cierre. Conducidos por Miguel Fernández, decidieron anotar su propia boleta junto a la Coalición Cívica. Así, el "lilito" Juan Manuel López encabezará la lista, con lugares reservados para los alcaldes de la UCR que se negaron a firmar el ingreso a Provincias Unidas.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/maxiferraro/status/1957269416929837336&partner=&hide_thread=false

Se sumó a ese armado Lisandro Hourcade, intendente de Magdalena, y otros referentes del radicalismo bonaerense como Elsa Llenderrozas.

Fernando Gray y los heridos del peronismo

El tercer vértice del laberinto lo construyó Fernando Gray con Unión Federal. El intendente de Esteban Echeverría, que en la elección bonaerense de septiembre juega con Fuerza Patria, decidió para octubre encabezar una boleta nacional con dirigentes desplazados del peronismo. Entre ellos, ex jefes comunales sin reelección y referentes que no encontraron espacio en las listas kirchneristas. Su armado es leído como un gesto de rebeldía hacia la conducción del PJ bonaerense.

El principal dato político es la inclusión en el segundo lugar de la lista de María Laura Guazzaroni, presidenta del Concejo Deliberante del distrito de Escobar, donde gobierna Ariel Sujarchuk. El alcalde había sido mencionado como posible candidato en la lista de Fuerza Patria, pero se quedó con las manos vacías. Por eso, que haya habilitado a Guazzaroni para sumarse a la lista alternativa de Gray pareció un respaldo abierto a esa movida.

"Van a haber más intendentes que caminarán con nosotros", advierten cerca del intendente.

Temas
Notas Relacionadas
Manuel Passaglia
ENTREVISTA

Manuel Passaglia: "Queremos ir por la provincia de Buenos Aires en 2027"

El ex intendente de San Nicolás busca instalar Hechos como la novedad en la política y proyectarlo a la pelea grande por la sucesión de Axel Kicillof.
Pese a la impugnación radical, Florencio Randazzo será el primer candidato a diputado del frente Provincias Unidas en Buenos Aires.
CIERRE DE LISTAS | BUENOS AIRES

Randazzo - Stolbizer - Monzó - Tavela, los cuatro nombres de Provincias Unidas para la pelea bonaerense

El cierre del plazo para la presentación de listas despejó las dudas previas sobre la incorporación de sectores radicales que integran la alianza.....

Las Más Leídas

Más Sobre Política

También te puede interesar

María Inés Zigarán, en el centro, junto a los candidatos de Jujuy Crece.
CIERRE DE LISTAS

Jujuy: Sadir apostó por una funcionaria de su riñón y dejó a Morales afuera de octubre

Por  Ramiro Garrocho
Salta: Urtubey le torció el brazo al Oso Leavy, se partió el peronismo y celebra La Libertad Avanza
CIERRE DE LISTAS

Salta: Urtubey le torció el brazo al Oso Leavy, se partió el peronismo y celebra La Libertad Avanza

Por  Fernando Stanich  y Ramiro Garrocho
La concejala rosarina Caren Tepp se quedó con el primer lugar de la lista de Fuerza Patria en Santa Fe
CIERRE DE LISTAS

Santa Fe: con Monteverde como garante, el peronismo logró una unidad que deja heridos

Por  Agustín Vissio
Alberto Weretilneck se juega su capacidad de negociación y la capacidad de continuar en el poder de Río Negro.
Cierre de listas

Río Negro: Weretilneck va a una batalla que lo puede dejar sin nada

Por  Ariel Boffelli